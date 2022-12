“มอส ปฏิภาณ” ครีเอทเมนูเอาใจสมาชิก บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน พร้อมชม Avatar: The Way of Water ในค่ำคืนสุดหรู “The First Ever Celebrity Chef’s Table Dine-in Experience”

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมกับ โรงภาพยนตร์เอ็มบาสซี ดิโพลแมทสกรีน จัดกิจกรรม “The First Ever Celebrity Chef’s Table Dine-in Experience” มอบประสบการณ์พิเศษเหนือระดับ ให้กับกลุ่มสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค และแบล็ค ชมภาพยนตร์ภาคต่อของผู้กำกับชื่อดัง เจมส์ คาเมรอน ที่ทุกคนทั่วโลกรอมานานกว่า 13 ปี Avatar: The Way of Water ณ โรงภาพยนตร์เอ็มบาสซี ดิโพลแมท สกรีน พร้อมเพลิดเพลินกับเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเซเลบริตี้เชฟ คุณมอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณมอส ปฏิภาณ นักร้อง นักแสดง และผู้เข้าแข่งขันจากรายการ MasterChef Celebrity Thailand Season 1 ครีเอทเมนูพิเศษในธีมภาพยนตร์เรื่อง Avatar: The Way of Water เพื่อสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเมนู Tiger Prawn Skewer with Spicy Dipping, Beef Tenderloin with Black Garlic Sauce, Snow fish with Eggplant and Tomato Chili Paste, Lemongrass Grilled Chicken Burger, Beetroot Refreshing Salad, Avatar Blueberry Mousse, และ Lemon Tart Brûléeภายในงาน คุณอธิศ รุจิรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด พร้อมด้วย คุณปรียาภรณ์ เพ็ชรพราว ผู้จัดการเขตฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็กซ์เซกคิวทีฟ ซีนิม่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกันต้อนรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันที่มาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์, คุณปณิธิพัทธ์ สุขสมบูรณ์, นายแพทย์อรรถสิทธิ์ สรรพวัฒน์, และ คุณธาวิน พี เซียวตงนอกจากกิจกรรม“The First Ever Celebrity Chef’s Table Dine-in Experience” ในครั้งนี้ ทางบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ยังมอบสิทธิประโยชน์ความบันเทิงที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกบัตรเครดิต ด้วยประสบการณ์ความบันเทิงสุดพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค และ แบล็ค รับส่วนลดทันที 50% และผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ และเรดซ์ รับส่วนลดทันที 20% สำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ณ โรงภาพยนตร์เอ็มบาสซี ดิโพลแมท สกรีนพิเศษ! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ รับส่วนลด 50% สำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เอ็มบาสซี ดิโพลแมท สกรีน ตั้งแต่วันนี้จนถึง – 31 มกราคม 2566ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูฟวี่ คอนเซียส ไดเรคไลน์ 02-160-5999ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม Facebook: Embassy Diplomat Screens, Instagram: EmbassyScreens, Line: @EmbassyScreensสำรองที่นั่งได้ที่ www.embassycineplex.com หรือ Application: Embassy Screens