ยุ่งแล้ว!! Avatar ทำเงินต่ำกว่าที่คาด

ภาคต่อของ ​​ของผู้กำกับ ​​เปิดตัวสุดสัปดาห์แรกด้วยเงิน 134 ล้านดอลลาร์เฉพาะในสหรัฐฯถือว่าเป็นหนังที่เปิดตัวด้วยรายได้สูงสุดอันดับ 4 ในปีนี้ โดยทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวเท่า ๆ กับ​​และเป็นรองหนังแค่ 3 เรื่องคือ ​​(187.4 ล้านเหรียญในเดือนพฤษภาคม), ​​(181 ล้านเหรียญในเดือนพฤศจิกายน) และ ​​(144.2 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนกรกฎาคม)ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายคาดว่าหนังน่าจะเปิดตัวในประเทศสหรัฐฯ และแถบอเมริกาเหนือ ด้วยรายได้ประมาณ 150 ล้านถึง 175 ล้านดอลลาร์ และทำรายได้เปิดตัวทั่วโลก 450 ล้านถึง 550 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกซึ่งสุดท้ายหลังจากฉายมาตลอดสุดสัปดาห์แรก Avatar: The Way of Water ทำรายได้ทั่วโลกที่ 435 ล้านดอลลาร์​​ใช้ทุนสร้าง 350 ล้าน-400 ล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ฮอลลีวูด จนก่อนหน้านี้ คาเมรอน กล่าวว่าหนังจะต้องทำรายได้ในช่วง 2 พันล้านดอลลาร์จึงจะถือว่าประสบความสำเร็จคาเมรอน เคยวางแผนจะสร้าง Avatar ออกมาทั้งหมด 5 ภาค แต่เขาก็ยอมรับว่าหากหนังภาค 2 ทำเงินต่ำกว่าเป้า ก็อาจจะจบเรื่องราวทั้งหมดในภาคที่ 3 ที่ถ่ายทำเสร็จแล้วไปเลย