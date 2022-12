เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ไม่หยุดพัฒนาโรงหนัง นำเข้านวัตกรรมการดูหนังที่แตกต่าง กับระบบฉาย “IMAX with Laser” ที่คมชัดที่สุด บนจอที่ใหญ่ที่สุดในไทย ประเดิมด้วยหนังประวัติศาสตร์ภาคต่อ AVATAR : The Way of Water

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้ประกาศแผนความร่วมมือกับ ไอแมกซ์ คอร์ปอเรชั่น จะนำเข้าระบบการฉายภาพยนตร์ IMAX แบบใหม่ที่ทันสมัยที่สุดกับ “IMAX with Laser” ด้วยระบบภาพและเสียงที่คมชัดสมจริงยิ่งกว่า เพื่อมอบประสบการณ์การชมภาพยนตร์ระดับพรีเมียมให้กับผู้ชมในประเทศไทยได้สัมผัสก่อนใครวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย Mr.Preetham Daniel Vice President – Theatre Sales ; India, SE Asia, Australia & NZ และ Mr.Giovanni Dolci Chief Sales Officer IMAX Corporation ประกาศความพร้อมการฉายภาพยนตร์ IMAX แบบใหม่ที่ทันสมัยที่สุดกับ “IMAX with Laser” พร้อมเปิดให้บริการแล้วใน 3 สาขา ดังนี้ โรงภาพยนตร์ กรุงศรี ไอแมกซ์ ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ไอแมกซ์ ที่ ไอคอน ซีเนคอนิค และ ไอแมกซ์ ที่ เมกา ซีนีเพล็กซ์ โดยมี วิศรุต พูลวรลักษณ์ และ วิชญะ พูลวรลักษณ์ ร่วมประกาศความพร้อมการเป็นโรงหนังแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ซึ่งนำระบบฉาย IMAX with Laser ด้วยเครื่องรุ่นใหม่ IMAX Laser 4K และระบบเสียง IMAX ใหม่ล่าสุด 12-channel sound technology พร้อมเปลี่ยนจอภาพใหม่ซึ่งยังคงเป็นจอภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยขนาดถึง 26 เมตร มาฉายกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ประวัติศาสตร์ภาคต่อ “Avatar : The Way of Water” ที่คนรักหนังทั่วโลกรอคอยมายาวนานถึง 13 ปี กำหนดเข้าฉายในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ ด้วยระบบการฉาย IMAX with Laser ที่ให้ภาพและเสียงที่คมชัดมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การดูหนังที่ไม่เคยสัมผัสจากที่ไหนมาก่อนIMAX with Laser เป็นระบบการฉายซึ่งเป็นที่สุดของสีสันและความคมชัม พร้อมระบบเสียงกระหึ่ม รอบทิศทางมากที่สุด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ด้วยเครื่องฉายไอแมกซ์เลเซอร์เจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุด ที่จะทำลายทุกข้อจำกัดของการฉายภาพยนตร์ ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของไอแมกซ์ ที่ให้ภาพคมชัดเหนือกว่า 4K ในโรงภาพยนตร์ทั่วไป พร้อมทั้งสามารถแสดงสีสันได้มากขึ้น ขอบเขตในการแสดงสีกว้างขึ้น ครอบคลุมมากถึง 75% ของสีสันทั้งหมดที่สายตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ จากเดิมที่ทำได้สูงสุดเพียง 45% เท่านั้นและยังให้ความสว่างมากขึ้นถึง 60% เทียบกับมาตรฐานความสว่างของโรงภาพยนตร์โดยทั่วไป พร้อมให้คอนทราสของภาพที่ดีขึ้นถึง 5 เท่า ทำให้ขับสีสันของภาพได้สมจริงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสำหรับระบบ 3D สามารถฉายภาพสามมิติได้สว่างคมชัดมากที่สุดในประเทศไทย โดยเครื่องฉาย ไอแมกซ์เลเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ ทำให้ผู้ชมรู้สึกสบายตามากยิ่งขี้นในการรับชมภาพสามมิติ และมองเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น ส่งผลให้สามารถรับชมภาพยนตร์ในระบบ IMAX 3D ด้วยความคมชัดที่สูงขึ้นด้านระบบเสียง เป็นระบบเสียงไอแมกซ์ 12-channel sound system เจนเนอเรชั่นล่าสุด รอบทิศทางมากขึ้น ด้วยการเพิ่มตำแหน่งติดตั้งลำโพงมากขึ้นถึง 6 ตำแหน่ง โดยมีการเพิ่มลำโพงบนเพดานถึง 4 ตำแหน่ง เพื่อให้เสียงในมุมสูง เช่น เสียงฟ้าผ่า เสียงเครื่องบิน เป็นต้น และที่ด้านข้างอีก 2 ตำแหน่ง ทั้งด้านซ้ายและขวา เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบของระบบเสียงให้รอบทิศทาง ผู้ชมแบบสามมิติ ทั้งหมดนี้ทำให้ระบบเสียงใหม่ที่มาพร้อม IMAX with Laser เป็นระบบเสียงที่มีความกระหึ่มมากที่สุดและรอบทิศทางสูงสุดสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะที่สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ และ ไอคอน ซีเนคอนิคนอกจากนี้ ไฟล์ภาพยนตร์ที่ใช้ในระบบ IMAX with Laser ยังเป็นไฟล์พิเศษที่ถูกปรับให้คมชัดมากขึ้น ด้วยกระบวนการเฉพาะของ IMAX ที่เรียกว่า DMR (Digital Media Re-Mastering) ส่งผลให้ไฟล์มีขนาดใหญ่กว่าไฟล์ภาพยนตร์ที่ใช้ฉายในระบบปกติถึง 5 เท่าอย่างไรก็ตาม ด้วยความชัดที่เหนือกว่าทั้งระบบภาพและเสียง นอกเหนือจากการชมภาพยนตร์แล้วระบบ IMAX with Laser ยังทำให้โรงภาพยนตร์ IMAX สามารถใช้จัดกิจกรรม อาทิ เปิดตัวสินค้า มินิคอนเสิร์ต ได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เนื่องจากเครื่องฉายที่มีความสว่างสูงทำให้สามารถใช้จอยักษ์ของ IMAX เป็น Back Drop ขนาดมหึมาสร้างความอลังการของการจัด Event ในโรงภาพยนตร์ได้อย่างลงตัวมากที่สุดทั้งหมดนี้คือ ความสมบูรณ์แบบครบมิติ...ที่ไม่ควรพลาด หลังสัมผัสประสบการณ์ IMAX with LASER แล้ว การดูหนังของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป!!!