นี่ตัดออกไปบ้างแล้ว! "เจมส์ คาเมรอน" เผยเหตุผลหั่นฉากแอ็กชั่น Avatar: The Way of Water ไป 10 นาที

เข้าฉายด้วยความยาว 192 นาที แต่จริง ๆ แล้ว เจมส์ คาเมรอน บอกว่าหนังน่าจะยาวกว่านั้นอีก 10 นาทีในการให้สัมภาษณ์ กับคาเมรอน กล่าวว่าเขาตัดสินใจตัดฉากที่แสดงความรุนแรงของการใช้อาวุธปืนออกไป“จริง ๆ แล้วผมตัดหนังออกไปประมาณ 10 นาที เป็นฉากแอคชั่นที่เน้นการใช้ปืน” คาเมรอน วัย 68 กล่าวเจมส์ คาเมรอน ยอมรับว่าปัญหาการใช้ความรุนแรงด้วยปืนในสังคมปัจจุบัน ทำให้ความคิดเกี่ยวกับการทำฉากแอ็กชั่นของเขาเปลี่ยนแปลงไปคาเมรอนกล่าวก่อนหน้านี้ในการสัมภาษณ์ว่ายอดผู้กำกับชาวแคนาดาที่มาถ่ายทำ Avatar ในนิวซีแลนด์ยังพูดถึงกฏหมายเกี่ยวกับปืนว่า “ผมมีความสุขที่ได้อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ พวกเขาเพิ่งสั่งห้ามปืนไรเฟิลจู่โจมทั้งหมด 2 สัปดาห์หลังจากการกราดยิงในมัสยิดอันน่าสยดสยองเมื่อสองสามปีก่อน”แม้ คาเมรอน จะพยายามลดความรุนแรงใน The Way of Water แล้ว แต่หนังก็ยังถูกจัดเรตให้อยู่ในหมวด PG13 สำหรับ "ความรุนแรงในบางฉาก, ภาพเปลือยบางส่วนและภาษาที่รุนแรง"