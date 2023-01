สิ้นแล้ว! “เจฟฟ์ เบค” มือกีตาร์เทพในตำนาน เจ้าของฉายา “กีตาร์พูดได้”

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าแห่งวงการเพลงร็อก เมื่อ “เจฟฟ์ เบค” (Jeff Beck) สุดยอดมือกีตาร์เทพในตำนาน เจ้าของฉายากีตาร์พูดได้ เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรีย ในวัย 78 ปี โดย “เจฟฟ์ เบค” จากไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใกล้ ๆ กับ “ริเวอร์ฮอลล์” (Riverhall) สถานที่พำนักใน “อีสต์ซัสเซกซ์” (East Sussex) ประเทศอังกฤษบ้านเกิดของเขาเจฟฟ์ เบค เป็น 1 ใน 4 มือสุดยอดมือกีตาร์เทพแห่งยุค 60-70 ซึ่งได้แก่ จิมมี่ เฮนดริกซ์ (Jimi Hendrix), เอริก แคลปตัน (Eric Clapton) จิมมี่ เพจ (Jimmy Page) และ “เจฟฟ์ เบค” (Jeff Beck) ผู้มีลีลาการโซโล่กีตาร์อย่างเร้าใจ สามารถสร้างสำเนียงกีตาร์และนวัตกรรมทางกีตาร์ออกมาได้ยอด จนได้รับฉายาว่า “กีตาร์พูดได้”เจฟฟ์ เบค เกิดในเมืองเวลลิงตัน ประเทศอังกฤษ เมื่อ 24 มิถุนายน 2494 เขาเริ่มเล่นดนตรีชิ้นแรกคือเปียโน ก่อนที่จะมาหลงใหลในกีตาร์อย่างจริงจังเมื่อเติบใหญ่ เจฟฟ์ เบค ได้เดินทางเข้าสู่เส้นทางนักดนตรีอาชีพ ในปี ค.ศ. 1965 เขาเริ่มมีชื่อเสียงหลังจากการเข้าร่วมวง “The Yardbird” วงบลูส์ร็อกที่เคยมีมือกีตาร์เทพแห่งยุค 60-70 ถึง 3 คน คือ เอริก แคลปตัน จิมมี่ เพจ และเจฟฟ์ เบค ซึ่งเข้าไปแทนที่ เอริก แคลปตัน ทำให้วง The Yardbird ในยุคนั้นจึงมีกีตาร์เทพถึง 2 คนด้วยกัน คือ เจฟฟ์ เบค และ จิมมี่ เพจต่อมา เจฟฟ์ เบค แยกตัวออกมาฟอร์มวงใหม่ชื่อ “เจฟฟ์ เบค กรุ๊ฟ” (Jeff Beck Group) ซึ่งถือเป็นวงกีตาร์ฮีโร่ยุคแรก ๆ ที่เน้นในงานเพลงบรรเลงกีตาร์และสร้างสรรค์ซาวนด์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของวงการเพลงร็อก โดยมีงานเพลง “Blow By Blow” (1975) เป็นสุดยอดอัลบั้มยอดเยี่ยมตลอดกาลของเจฟฟ์ เบค และเป็นหนึ่งในผลงานอัลบั้มงานบรรเลงกีตาร์ที่ดีที่สุดในโลกนอกจากงานในนาม เจฟฟ์ เบค กรุ๊ฟ แล้ว เจฟฟ์ เบค ยังร่วมงานกับศิลปินอีกมากมาย สามารถคว้ารางวัลแกรมมี่ อวอร์ด (Grammy Awards) ไปครองได้ถึง 16 รางวัล จนได้รับการยกย่องจาก นิตยสาร Rolling Stone ให้เป็นอันดับที่ 5 ของ 100 Greatest Guitarists of All Time รวมถึงมีกีตาร์ที่เป็นชื่อรุ่นเฉพาะของตัวเองอีกด้วย