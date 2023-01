คอมพลีตแล้วชีวิตนี้! 7 ปีที่รอดู “The Rose” ใจฟูทั้งแฟนคลับและศิลปิน #HEALTogetherTourBKK เต็มอิ่มสมการรอคอย

การรอคอยมีความหมายเสมอ และการรอคอยครั้งนี้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆ สำหรับคอนเสิร์ตแรกในประเทศไทยของศิลปินเกาหลีมากฝีมืออนาคตไกลอย่าง 4 หนุ่มนักร้องนำ/กีตาร์/หัวหน้าวง,ร้องนำ/คีย์บอร์ด/กีตาร์,กลอง และเบส แห่งวงศิลปินดนตรีแนวป็อปอินดี้ดีกรีอินเตอร์ ที่ได้ผู้จัดมืออาชีพชั่วโมงบิน 12 ปีเต็มของบิ๊กบอสจับมือต้นสังกัดประเทศเกาหลีใต้ และประเทศสหรัฐอเมริกา พาหนุ่มๆ ทั้ง 4 มาพบกับเหล่าแบล็กโรส (Black Rose ชื่อเรียกแฟนคลับ) ชาวไทยในรอบ 7 ปีนับจากที่ได้เริ่มต้นรู้จักและตกหลุมรักหนุ่มๆ กลุ่มนี้เรื่อยมากระแสตอบรับที่แฟนๆ ชาวไทยมีให้กับพวกเขานั้นร้อนแรงตั้งแต่วันแรกที่ประกาศ และร้อนแรงขึ้นอีกเมื่อเปิดขายบัตรเพียงไม่กี่นาที บัตรก็ SOLD OUT ทุกที่นั่ง การันตีความคิดถึงและพลังรอคอยของแบล็กโรสชาวไทยเป็นอย่างดี โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ณ อัลตร้า อารีน่า ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้า SHOW DC จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่น เริ่มต้นจากกิจกรรม Group Photo สุดใกล้ชิดซึ่งทำเอาแฟนคลับกรี๊ดนำร่องก่อนดูคอนเสิร์ตไปแล้วหนึ่งสเต็ปเปิดฉากคอนเสิร์ตด้วยบรรยากาศผ่อนคลาย ทักทายแฟนคลับผ่านเสียงดนตรี Intro ของเพลง ~ เปิดโสตสัมผัส ด้วยเสียงธรรมชาติ เป็นสัญญาณเริ่มต้นการเยียวยาทุกสิ่ง จากนั้น อูซอง นักร้องนำและหัวหน้าวงเป็นผู้เติมความร้อนแรง เพียงท่อนแรกที่เปล่งเสียงในเพลง Definition of ugly is ก็สะกดแบล็กโรสได้อยู่หมัด ต่อเนื่องกันด้วยเพลง 불면증 (Insomnia) และ She’s in the rain เพลงจากมินิอัลบั้มที่ 2 ซึ่งถึงแม้จะปล่อยมาตั้งแต่ปี 2018 แต่เมื่อได้ฟังสดๆ ทำเอาเพลงนี้ตราตรึงใจ ก่อนจะอัปฟีลด้วยเพลง Modern Life แล้วเบรกทักทายแบล็กโรสอย่างเป็นทางการและนี่คือคำทักทายแรกจากหนุ่มๆก่อนจะแนะนำตัวกันทีละคน โดย อูซอง บอกว่านี่คือการเจอแฟนๆ ชาวไทยครั้งแรกเลย เป็นการเจอที่ใกล้ชิดและอบอุ่นมาก อยากขอบคุณทุกคนที่รอคอยพวกเขามาอย่างยาวนานจริงๆฟีลลิ่งกำลังมา สี่หนุ่มก็นำพาไปสนุกกันต่อไม่ปล่อยให้ขาดตอนกับเพลง California ที่ชวนแฟนคลับร้องตามดังๆ ในท่อน Young and wild ต่อด้วยเพลง I Don’t Know You หนุ่มๆ ขอฟังเสียงเชียร์จากแฟนๆ ซึ่งก็สมหวังหรรษากันไปอย่างคึกคัก จนทำให้เพลงต่อมาอย่าง Candy ผู้ชมนั่งไม่ติดเก้าอี้กันแล้ว ขอลุกขึ้นยืนโบกแท่งไฟโยกตัวกับเสียงเพลงกันสนุกสนาน ต่อเนื่องจนถึงเพลงที่หลายๆ คนรอคอยคือ RED เพลงตกคนเข้าด้อมอย่างแท้ทรู และด้วยความสนุกของท่วงทำนอง ทุกคนจึงกระโดดไปพร้อมกัน แถมเพลงนี้ยังเผยความน่ารัก ขี้เล่น พร้อมวาดลวดลายท่าเต้นบนเวที ทำเอาแฟนคลับใจละลายไปตามๆ กันพักหายใจมาพูดคุยกันอีกรอบชมแบล็กโรสชาวไทยว่าสวยมาก ส่วนโชว์สกิลนับเลข 1 2 3 และพูดขอบคุณเป็นภาษาไทย แล้วชื่นชมไทยแบล็กโรสว่าเก่งกันมากๆ ที่แม้พวกเขาจะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีสื่อสารสลับไปมาก็ยังสามารถเข้าใจกันอย่างน่าทึ่ง นาทีนี้แฟนๆ อยากตะโกนกลับไปดังๆ ว่ากำแพงภาษาถูกทลายลงเพราะความรักที่มีให้ต่อนั่นเองก่อนเข้าช่วงถัดไปได้เล่าถึงอัลบั้มล่าสุดของพวกเขา HEAL ที่มาของชื่อคอนเสิร์ต HEAL TOGETHER ซึ่งว่าด้วยเรื่องการเยียวยาหัวใจและสิ่งที่ปลอบประโลมพวกเขา โดยมี 1 เพลงในอัลบั้มที่มีความหมายอย่างมากสำหรับ แจฮยอง นั่นคือเพลง See-Saw เจ้าตัวเล่าว่าเป็นเพลงที่เขาต้องการความช่วยเหลือในช่วงที่ยากลำบาก แต่ในช่วงเวลานี้เขาได้รับความรักจากแฟนๆ รวมถึงจากสมาชิกในวง จึงอยากจะขอบคุณที่รอคอยพวกเขามาเป็นเวลานาน และอยากถ่ายทอดเรื่องราวในช่วงนั้น จึงเขียนเพลงนี้ขึ้นมาช่วงแรกของเพลง See-Saw แจฮยอง วางเบสแล้วจับไมค์ ส่งเสียงร้องทุ้มต่ำ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลง เคล้าไปด้วยเสียงคีย์บอร์ดที่ ฮาจุน พักตีกลองมาร่วมบรรเลงอีกเครื่องดนตรีแทน โชว์สกิลดนตรีอันหลากหลายของหนุ่มๆ วงนี้ได้อย่างชัดเจน ก่อนจะจบเพลงนี้ด้วยเสียงประสานของทั้ง 4 หนุ่ม ต่อกันด้วย 3 เพลงปังๆ Childhood, ILY, Shift แล้วจึงเปลี่ยนอารมณ์ให้หนักแน่นขึ้นไปอีกกับเพลง Time ที่หลายๆ คนชื่นชอบ ใส่เต็มไม่หยุดในเพลง Yes ที่หนุ่มๆกับโชว์เสียงร้อง ส่วนอีก 2 หนุ่มเมนร้องอย่างและสลับไปวิ่งสนุกทั่วเวที แถมโดดลงมาพบปะประชาชนให้ได้เห็นความหล่อระยะประชิดตัวกันไปเลยจริงดังคำกล่าวที่ว่า หากเรามีความสุข ช่วงเวลานั้นจะเดินเร็วจนแทบไม่รู้ตัว และแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ต หนุ่มๆได้เตรียมเพลงซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของวงเมื่อ 7 ปีที่แล้ว คือเพลง Sorry จุดสตาร์ทของทุกสิ่งทุกอย่าง และคือเส้นทางที่ทำให้ได้มาเจอแบล็กโรสทุกคนในวันนี้นั่นเอง แฟนคลับช่วยกันร้องอย่างไม่ต้องสงสัย ไปต่อกันที่ Beauty and the beast และ Cure จังหวะกลองแน่นๆ ทำเอาหัวใจเต้นตาม บวกกับเสียงแฟนคลับที่ช่วยร้องกันกระหึ่มยิ่งทำให้เพลงนี้มีพลังสุดๆ ไปเลย จบโชว์ด้วยเพลงฮิตล่าสุดอย่าง Sour แน่นอนว่าท่อน My heart's so sour without you ยังคงกึกก้อง เปิดสกิลหูทองคำกันระดับสิบเต็มเต็มอิ่มประทับใจกันไปทั้งผู้ชมและศิลปิน ยืนยันด้วยประโยคของ โดจุน ที่ว่าและไม่เพียงแค่แฟนๆ ที่อยากให้คอนเสิร์ตดีต่อใจแบบนี้วนกลับมาอีกครั้งเร็วๆ สี่หนุ่ม The Rose เองก็เช่นกัน พวกเขาอยากจะกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้ง โดยทิ้งท้ายเอาไว้ว่ายังมีความพิเศษต่อกันอีกนิดในช่วงอังกอร์ที่นำมามอบให้เป็นของขวัญตอบแทนการรอคอยอันแสนยาวนานอย่างสุดพิเศษ กับ Black Rose เพลงชื่อเดียวกับชื่อแฟนคลับ ซึ่งทั้ง 4 หนุ่มพร้อมใจกันลงจากเวทีบุกไปหาแบล็กโรสกันถึงที่นั่ง ตั้งแต่แถวหน้าสุดยันท้ายฮอลล์ พร้อมมอบดอกกุหลาบให้เองกับมือ แล้วจึงเก็บภาพความสุขร่วมกัน ซึ่งแบล็กโรสชาวไทยนั้นก็ได้ให้สัญญาผ่านโปรเจ็กต์ข้อความภาษาเกาหลี 여기서 항상 기다릴테니까 꼭 다시 와줘요!! แปลเป็นไทยว่างานนี้ผู้จัด “โฟร์วันวันฯ” ขอส่งผู้ชมทุกคนกลับบ้านแบบฟินขั้นสุดไปเลยกับ Goodbye Session ที่มีหนุ่มๆ “เดอะ โรส” (The Rose) ครบสี่เมมเบอร์มารอส่งยิ้ม สบตา โบกมืออำลาแฟนๆ ด้วยตนเอง เกิดเป็นโมเมนต์ประทับใจล้นหลามให้เก็บเป็นความทรงจำจนกว่าจะได้พบกันใหม่อีกครั้ง!!** คิวถัดไป “โฟร์วันวันฯ” เชิญพบกันวันศุกร์นี้ 13 มกราคม 2566 ที่คอนเสิร์ตเวลา 19:00-22:0 น. ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ **