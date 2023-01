พระ-นาง Romeo and Juliet ฉบับ 1968 ฟ้อง Paramount บีบถ่ายฉากนู้ดตอนอายุ 15,16 เรียกค่าเสียหาย 500 ล้านดอลลาร์

นี่ตัดออกไปบ้างแล้ว! "เจมส์ คาเมรอน" เผยเหตุผลหั่นฉากแอ็กชั่น Avatar: The Way of Water ไป 10 นาที

เจมส์ คาเมรอน เผยเขาตัดสินใจตัดฉากแอ็กชั่นบางฉากของ Avatar: The Way of Water ออกไปเพราะความรุนแรง โดยจริง ๆ หนังจะมีความยาวมากกว่านี้