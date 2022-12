ได้ผู้ชนะแล้ว! “วง Reunion” ตัวตึงจาก มจษ. คว้ารางวัลใหญ่จาก เวที “LEO Unity Music Match”

จบไปแล้วกับ LEO Unity Music Match การแข่งขันประกวดวงดนตรีสุดมันส์ ทั้ง 3 รอบ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ที่มีน้องๆ มหาลัยฯ จากทั่วประเทศ เข้าร่วมมากกว่า 100 ทีม จนในที่สุดก็ได้ผู้ชนะเลิศของแคมเปญนี้มาเป็นที่เรียบร้อย นั่นก็คือวง ‘วง Reunion’ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยทางแบรนด์ลีโอตั้งใจให้ LEO Unity Music Match เป็นทั้งพื้นที่ให้น้องๆ ได้โชว์ของกันอย่างเต็มที่ สร้างมิตรภาพดีๆ กับเพื่อนๆ และยังมอบโอกาสสุดพิเศษ ที่จะได้ใกล้ชิดและฟังคอมเมนต์จากศิลปินรุ่นพี่อีกด้วยเส้นทางความมันส์แรกเริ่มขึ้นตั้งแต่รอบ First Meet ที่ให้น้องๆ ส่งคลิป Audition มาทาง Online เข้ามาสู่รอบ Mid Term โดย 80 วงที่ผ่านเข้ารอบได้มาแสดงฝีมือผ่านการเล่นสดผ่านไลฟ์เพจ LEO Thailand และยังเปิดโอกาสให้แต่ละมหาลัยฯได้รวมพลังโหวตให้กับวงที่เข้าแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีศิลปินรุ่นพี่อย่าง Clash และ Zeal มาเป็นกรรมการช่วยคัดเลือกอีกด้วย!ความมันส์สุดท้ายในรอบ Final Exam ที่ 3 วงสุดท้ายที่เข้ารอบจะได้มาเล่นบนเวทีใหญ่เพื่อทำโชว์สุด Exclusive ในรูปแบบ Hybrid Concert ร่วมกับศิลปินรุ่นพี่อย่าง Slot Machine, Three Man Down และ Polycat โดยมีเหล่าพี่ๆ วง Clash และ Zeal มาช่วยคอมเมนต์อย่างเข้มข้น บอกเลยว่างานในวันนั้นจัดเต็มทั้งแสง สี เสียง กองเชียร์ และความสนุก!โดยที่วงที่ชนะเลิศได้รับเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท จาก LEO Thailand และเครื่องดนตรีจาก Paramount ฟรี! โดยมีคุณปริณวุฒิ สนธิรักษ์ ตัวแทนจากฝ่าย Brand Management LEO บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล แต่เท่านั้นยังไม่พอ LEO ยังจัดรางวัลพิเศษให้กับกองเชียร์ของมหาลัยวงที่ชนะด้วยการจัด Speacial Concert ไปให้มันส์กันถึงที่!!หากวงดนตรีระดับมหาวิทยาลัยวงอื่นๆที่พลาดครั้งนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจไป ทางลีโอบอกไว้ในงานแล้วว่าจะมีการจัดการแข่งขัน LEO Unity Music Match Season2 อย่างแน่นอน! ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook LEO Thailand (https://www.facebook.com/LEOTH)#LEOUnityMusicMatch #LEOรวมกันมันส์กว่า