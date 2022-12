ซาบีน่าชูคอลเลกชันกลุ่มยั่งยืน ‘พาเลต ออฟ ดิ เอิร์ท’ ส่งท้ายปี

SABINA ส่งท้ายปลายปี เดินหน้าเปิดตัวสินค้ากลุ่มยั่งยืนคอลเลกชันใหม่ ‘พาเลต ออฟ ดิ เอิร์ท’ (Palette Of The Earth) ภายใต้แนวคิด “กลมกลืนจนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” ที่ใส่ใจตั้งแต่วัตถุดิบจากผ้าออร์แกนิกคอตตอนที่มีใบรับรอง กระบวนการย้อมที่ไม่ใช้สารฟอร์มัลดีไฮด์ที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% เพื่อให้เป็นชุดชั้นในที่ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ลูกค้าสายแฟชั่นรักษ์โลกอย่างแท้จริงนางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” เปิดเผยว่า SABINA เปิดตัวชุดชั้นในคอลเลกชันใหม่ แม็กกี้ เม (Maggie Mae) ‘พาเลต ออฟ ดิ เอิร์ท” (Palette Of The Earth) ซึ่งมีที่มาจากสีของชุดในคอลเลกชันที่มีความสดใสและหลากหลาย เปรียบเสมือนสีที่อยู่ในธรรมชาติบนโลก เช่น ก้อนหิน ดอกไม้ และต้นไม้ชนิดต่างๆ ภายใต้แนวคิด “กลมกลืนจนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” สอดคล้องกับกระบวนการผลิตที่เน้นความยั่งยืน (Sustainability) ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่มาจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ผลิตด้วยกระบวนการที่ไม่เข้าไปทำลายธรรมชาติ และเมื่อถูกทิ้งหรือไม่ใช้แล้วก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม“ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในรายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมแฟชั่น เรามองหาแนวทางที่ช่วยแก้ไขและลดทอนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด โดยในคอลเลกชัน “Palette Of The Earth” ซาบีน่าใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนที่เลือกวัสดุในการผลิต กระบวนการผลิต ขั้นตอนที่ลูกค้าใส่ จนไปถึงขั้นที่ชุดถูกทิ้งหรือไม่ได้ใช้แล้ว โดยมุ่งมั่นให้ทุกขั้นตอนยึดหลักกระบวนการผลิตแบบยั่งยืน (Sustainable Production) ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ชุดชั้นในคอลเลกชันนี้เป็นชุดชั้นในที่ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์ลูกค้าสายแฟชั่นที่รักษ์โลกอย่างแท้จริง” นางสาวพิชชากล่าวสำหรับชุดชั้นในคอลเลกชัน ‘Palette Of The Earth” แต่ละชุดจะมีกระบวนการผลิตที่มีความยั่งยืนแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัสดุผลิตจากผ้าออร์แกนิกคอตตอนที่มีใบรับรอง และผลิตจากเส้นด้ายที่มีส่วนผสมของ modal ซึ่งสกัดจากเปลือกไม้ ตลอดจนการเลือกใช้โรงงานผลิตที่มีมาตรฐานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังใช้กระบวนการย้อมที่ไม่ใช้สารฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ทำให้เกิดผื่นคัน ผื่นแดง จนมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้สวมใส่ ขณะที่หนึ่งในผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชันนี้ยังได้รับมาตรฐาน Oeko-Tex ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในระดับโลกที่รับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly) 100% รวมถึงการผลิตจะไม่มีอันตรายจากสารตกค้าง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ชุดชั้นในคอลเลกชัน Palette Of The Earth วางจำหน่ายแล้วที่ ซาบีน่า ชอป รวมถึงเคาน์เตอร์ ซาบีน่า และซาบีน่าออนไลน์