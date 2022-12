วิรงรอง รีเฟรซ สเปรย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรออร์แกนิค ทางเลือกเพิ่มความสดชื่นขณะสวมหน้ากาก

แต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ยังนิยมสวมใส่เพื่อดูแลตัวเอง และมองหาผลิตภัณฑ์เพิ่มความสดชื่นระหว่างสวมหน้ากากอนามัยตลอดวัน เล็งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติรับตลาดท่องเที่ยวบูมหลังโควิด บวกกับเทรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพออร์แกนิคจากธรรมชาติยังมาแรง ประเดิมวางขายในคิงเพาเวอร์ และช่องทางออนไลน์บน Line Official, Facebook และ อีมาร์เก็ตเพลสชั้นนำ ชูจุดแข็งประสบการณ์ในการพัฒนาการปลูกสมุนไพรในฟาร์มออร์แกนิคมาตรฐานสากล มาร่วมกว่า 10 ปีประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร หนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกอาหารรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้คาดการณ์ปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะกลับเข้ามาหลังเปิดประเทศ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ราว 18 ล้านคนภายในสิ้นปีหน้า โดยเฉพาะชาวซาอุดีอาระเบียที่จะเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้น 1,000% จากการเปิดประเทศ และยังมีแนวโน้มว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงต้นปีหน้า หลังรัฐกำลังจะผ่อนปรนมาตรการ ประกอบกับนักท่องเที่ยวในประเทศเองมีแนวโน้มออกมาท่องเที่ยวมากขึ้น นับเป็นปีทองแห่งการท่องเที่ยวที่น่าจับตามองและเป็นโอกาสของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย“จากแนวโน้มการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกลับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย บวกกับเทรนด์สุขภาพที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิคจากธรรมชาติ เช่นเดียวกับผู้บริโภคชาวไทย ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากขึ้น ในขณะที่ทั่วโลกจะผ่อนปรนเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ แต่คาดว่าผู้คนส่วนใหญ่ยังคงนิยมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ เนื่องจากมีความกังวลเรื่องโรคระบาดและฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะในที่คนพลุกพล่าน จากปัจจัยดังกล่าวนับเป็นโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ “วิรงรอง รีเฟรช สเปรย์” ที่เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการ ด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากธรรมชาติ ช่วยเพิ่มความสดชื่น เมื่อฉีดพ่นลงบนหน้ากากอนามัยที่สวมใส่ระหว่างวัน ล่าสุด ฉมา ได้นำผลิตภัณฑ์ “วิรงรอง รีเฟรช สเปรย์” เข้าไปวางขายในคิงเพาเวอร์ เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งช่องทางอื่น ๆ ได้แก่Line Official: @chamaherbs, Facebook: Chamaherbs และ อีมาร์เก็ตเพลสชั้นนำบน JD online, Shopee และ Lazada โดยผู้บริโภคทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ก็สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์นี้ได้ทุกช่องทาง”สำหรับ “วิรงรอง รีเฟรช สเปรย์” ตรา ฉมา เฮิร์บ เป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ฉีดผิวกาย ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่่น สามารถนำมาฉีดที่หน้ากากอนามัย โดยจะช่วยให้หายใจได้สะดวกมากขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสูตรมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาการปลูกสมุนไพรในฟาร์มออร์แกนิคมาตรฐานสากล มาร่วมกว่า 10 ปีของฉมา รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใช้ส่วนผสมจากสมุนไพรออร์แกนิคผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ “วิรงรอง รีเฟรช สเปรย์” ปัจจุบันมีขายแล้วที่คิงเพาเวอร์ สาขา รางน้ำ และสาขา สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ Line Official: @chamaherbs, Facebook: Chamaherbs และ อีมาร์เก็ตเพลสชั้นนำบน JD online, Shopee และ Lazada