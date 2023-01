"นิก Dr Chirawan Lewis" สร้างความฮือฮาครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปี บนเวที British film festival นำทีม คว้ารางวัลมา 11 รางวัล พร้อมนำเด็กไทยจับไมค์ขึ้นโชว์

หรือที่ได้นำเด็กนานาชาติไทย เเละเยาวชนไทยขึ้นรันเวย์ระดับโลก นับไม่ถ้วน โดยล่าสุดเข้ารับรางวัลกับเเละที่จัดขึ้น เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2022 ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ พร้อมกับทางทีม อาทิ Reshma Begum , Rubly Begum ที่คว้ารางวัล make up artist ระดับโลกมาครอง เเละ Model: Christian Sutat Michael Palprasert ที่คว้ารางวัลthe best boy model ที่ประเทศอังกฤษที่คว้ารางวัล มา 3 ปีซ้อน เเถมยังมีน้อง Vivienne Monique ที่คว้ารางวัลเเละน้องจัสมินท์ ลูกสาวเจ้าของเเบรนด์ที่คว้ารางวัล best young model อีกเช่นกัน อีกทั้งมีเด็กไทยที่ขึ้นคว้าจับไมค์ เป็นเด็กไทยคนแรกที่ร้องเพลงต่อผู้กำกับมากมายทั่วโลกที่บินมาร่วมงานกัน คือ น้องน้ำหวาน Miss Angelina Buasaban หรือเรียกว่าจับไมค์ร้องเพลงให้กับทางบริติชฟิล์มเฟสติเวล จัดว่าเป็นเด็กไทยคนเเรกในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ ซึ่งล่าสุดก็ได้บินมาเปิดตัวที่งาน Alluring 2022 ของ dr chirawan lewis ที่ประเทศไทยงานนี้คุณนิก เลยคว้าตัวน้องน้ำหวานมาที่อังกฤษอีกรอบ เเถมยังมีกองเชียร์มากมายภายในฮอล์ลจัดงาน ยังมีท่านลอร์ดมาคัท lord Marcus hefford watts ที่เดินทางมาร่วมงานพร้อมโปรโมทในหนังสือ The lord bellfordine smith spy novel นับว่าเรียกเสียง ฮือฮาน่าดู และคุณนิกยังนำนักร้องเเร็ปเปอร์จากอังกฤษ Cue and Axsom Nelson มาร่วมร้องเพลงเซอร์ไพรส์คนในงานอีกด้วยเร็วๆ นี้ คุณนิก chirawan lewis จะบินหน้าเข้าสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรส เพื่อเตรียมตัวสำหรับผลงานต่อไปเเละอีกหลายประเทศ นับว่าเป็นความสำเร็จในชีวิตของสาวเเกร่ง อย่าง นิก จิรวรรณ ลิวอิส ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกยุคทุกสมัย เธอเรียนจบ ระดับด็อกเตอร์ จาก Global international alliance university และยังได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร the White House Washington จากประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐอเมริกา เเละรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งเป็นดีไซเนอร์ ที่เดินรันเวย์ทั่วโลกนับไม่ถ้วน แถมทำงานกับดาราฮอลลีวูด เเละเซเลปที่งานเทศกาลเมืองคาน เเละต่างประเทศอีกมากมายในปี 2023 นี้ Dr Chirawan Lewis ได้เเจ้งมาว่ามีโปรเจ็คอีกมากมาย ที่ยังไม่ประกาศ , เเละที่ประเทศอื่นๆอีกทั่วโลกที่ยังไม่ประกาศ เเละ ตอนนี้ก็ซุ่มเตรียมงานสำหรับปี 2023 จะเป็นงานประเทศไหนบ้าง คอนเซ็ปท์ปีนี้จะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามทางเฟสโซเชียลของเจ้าของเเบรนด์ งานนี้วงการเเฟชั่นวีคห้ามพลาดนางเเบบคนไหนที่สนใจร่วมงานเเฟชั่นวีคทั่วโลก หรือสนใจเดินเเบบสามารถทักไปตามรายละเอียดได้ทางเเบรนด์ Instagram: jalfashionuk88 Instagram: dr.chirawanlewis Facebook: jalfashionuk88 Facebook: chirawanlewis Twitter: jalfashionuk88