SHEIN (ชีอิน) ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี ! กับ SHEIN NEW YEAR ป๊อปอัพ จัดใหญ่ใจกลางเมือง พร้อมโปรโมชั่นภายในงานอีกเพียบ

SHEIN(ชีอิน)ชวนนักช้อปสายแฟชั่นเตรียมก้าวเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีไปกับ SHEIN NEW YEAR ป๊อปอัพที่ขนโปรโมชั่นสุดคุ้มดีลส่วนลดสุดพิเศษ มาพร้อมความอลังการยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในงานเซอร์ไพร์สมินิคอนเสิร์ตกับศิลปินสาวเสียงเพราะระดับท็อป รวมไปถึงเหล่าเซเลบริตี้คนดังจากหลายวงการอย่าง อิงฟ้า วราหะ, ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา, พรีม ชนิกานต์, ดรีม อภิชญา , รัก สุลักษต์และ มิวกี้ ไปรยา มาร่วมงานพร้อมมีต แอนด์ กรีต กันแบบใกล้ชิด ในวันที่ วันที่ 15 -18 ธันวาคมนี้ ณ Siam Scape ชั้น 1 ติดกับ Starbucksโดยภายในงานครั้งนี้ มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อย่าง (i)Free gift card รับส่วนลดฟรีทันที 50 บาท สำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้รายใหม่ในแอป SHEIN's และเพิ่มเพื่อนในไลน์ SHEIN official มากถึง 1,000 รางวัล(ii) เมื่อโพสภาพบรรยากาศภายในงานพร้อมติดแฮชแท็ก #SHEINthnewyear #SHEINPRNews #SHEINth ก็มีสิทธ์ลุ้นรางวัลการจับฉลาก Luck Draw พร้อมรับรางวัลมากมายนอกจากนี้ยังมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆให้ชาวชีอินได้มาทำคอนเทนต์สนุกๆ พร้อมคอลเลคชั่นของแต่โซนให้ได้เลือกช้อปไปกับบรรยากาศ เข้าใจทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นโซน A Night to Remember มุมโรแมนติคดินเนอร์สุดหรู สำหรับสาวๆที่ชอบทานมื้อค่ำไปพร้อมกับเดรสเรียบหรูต้องช้อปโซนนี้, โซน Glitz and Glam มุมสุดเริศที่ไม่ว่าจะสายปาร์ตี้ สายNightlife หรือใครที่กำลังมองหาชุดออกงานโซนนี้ตอบโจทย์, โซนAfter theNightมุมคอนเทนต์ของชาว Sky Lover ที่บอกเลยว่าคนรักความสดใสของท้องฟ้าพลาดไม่ได้สำหรับคอลเลคชั่นในโซนนี้จะเน้นไปที่ความคล่องตัวใส่ง่ายในวันสบาย หรือจะใส่ไปเที่ยวก็รับรองว่าชิค สุดท้ายที่โซนHere Comes the Sunโซนเสื้อผ้าสีสันสดใส เอาใจชาวคัลเลอร์ฟูล มาพร้อมุมถ่ายรูปที่บอกเลยว่าแปลกตา อลังการรับรองได้รูปถูกใจโดดเด่นแบบไม่มีที่ไหนแน่นอนและอีกหนึ่งแคมเปญที่พลาดไม่ได้ของคนรักการแต่งตัว เพียงโพสต์รูปตัวเองในลุคที่ใช่ในสไตล์ที่เป็นคุณไม่ว่าจะเป็นรูปเดี่ยว ครอบครัวหรือแก๊งเพื่อนพร้อมติดแฮชแท็ก #beSHEINmodels #SHEINforallส่งลิ้งของโพสต์ทั้งหมดมาที่ bit.ly/3B5nvQBภายใน 20 ธันวาคมนี้ ก็มีสิทธ์ลุ้นได้เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสการร่วม New Year Livestreamกับทาง SHEIN พร้อมรับเสื้อผ้าจาก SHEINเพื่อสนับสนุนความเป็นตัวของตัวเอง และความแตกต่างที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้ตัวเองตามแบบฉบับSHEIN models อีกด้วย#SHEINthnewyear #SHEINPRNews #SHEINth