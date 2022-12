“ยอร์ช ยงศิลป์” บินกลับไทย โพสต์สิ้นสุดโปรเจกต์ Trainee A ทำแฟนคลับใจหาย ยุบเพื่อเดบิวต์หรือยกเลิก?

ทำเอาแฟนๆ ฝันสลายกันเป็นแถบๆ เมื่อตัวแทนเด็กไทยอย่างหรือที่รู้จักกันในนามลูกชายแม่ลำยอง จากละครทองเนื้อเก้า ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ ว่าโปรเจกต์ Trainee A หรือกลุ่มเด็กฝึกของค่าย BIGHIT MUSIC ที่ได้เป็นสมาชิกอยู่นั้น ได้สิ้นสุดลงแล้ว“I am so sorry to tell you all that the project has been ended and I would like say thank you to everyone who has been supporting us, thank you for bringing us so many precious memories. Also from now on, no matter what we do or which way we go, I hope everyone will support us as always. I love you all”“ผมเสียใจอย่างยิ่งที่จะบอกทุกคนว่า โปรเจกต์ได้สิ้นสุดลงแล้ว และผมอยากขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเรา ขอบคุณที่มอบความทรงจำที่ดีให้กับพวกเรามากมาย หลังจากนี้ไม่ว่าพวกเราจะทำอะไร หรือเลือกเดินไปในทางไหน ผมหวังว่าทุกคนจะยังสนับสนุนพวกเราอยู่เสมอเหมือนเดิมนะครับ รักทุกคนครับ”และทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของยอร์ชเอง ก็ได้ออกมาโพสต์ไอจีและทวิตเตอร์ เป็นข้อความว่า “ขอบคุณทุกๆ ความรัก ทุกๆ แรงผลักดัน ทุกๆ กำลังใจ ทุกๆ โอกาส และขอบคุณทุกๆ คนที่คอยซัปพอร์ต และอยู่เคียงข้างน้องยอร์ชเสมอนะคะ 23/12/22” พร้อมแนบรูปของน้องยอร์ช ขณะสวมกอดกับครอบครัวที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่งานนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัด ว่าตกลงแล้วเป็นการยุบโปรเจกต์เพื่อเตรียมเดบิวต์ หรือว่าเป็นการยุติทุกอย่าง แบบพับโครงการไปเลย ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลัง ก็คงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากเลยทีเดียว เพราะความสามารถของน้องยอร์ชและสมาชิกคนอื่นๆ เรียกว่าฝึกทุกอย่างจนพร้อมใช้ เดบิวต์วันนี้พรุ่งนี้เลยก็ย่อมได้อนึ่งก่อนหน้านี้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ทีมผลิตคอนเทนต์ของ Trainee A ได้มีการประกาศปิดโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ทั้งบัญชี Youtube, Tiktok, Instagram, Twitter และ Soundcloud ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 20.00 น. (เวลาเกาหลี) โดยไม่มีการให้เหตุผลหรือคำชี้แจงใดๆ เพิ่มเติม ทำเอาแฟนคลับหัวหมุน ว่าการทำแบบนี้มันแปลว่าอะไร…