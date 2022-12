“ติ๊นา คริสติน่า” กลั่นข้อความจากใจร่ายยาวสุดซึ้งครบรอบ 32 ปี ออกอัลบั้ม “นินจา”

หากย้อนกลับไปยุค 90 คงไม่มีใครไม่รู้จักนักร้องสาวฉายา Dancing of Queenเธอผู้โด่งดังมาก ๆ ถึงขนาดมียอดจำหน่ายเทปทะลุล้านตลับเป็นคนแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวล่าสุดเจ้าตัวในวัย 56 แล้ว ก็ออกมาโพสต์ภาพย้อนอดีตกลับไปเมื่อครั้งเข้าสู่วงการเพลงผ่านอินสตราแกรมแบบรัวๆ เนื่องในวันพิเศษครบรอบ 32 ปีกับอัลบั้มเพลงชุดแรกพร้อมกลั่นข้อความสุดซึ้งร่ายยาวผ่านแคปชั่นว่า“Happy 32nd Anniversary to Ninja Christinaขอบคุณที่รักกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณที่มอบความทรงจำ ความรู้สึกที่ดี ที่มีค่าที่สุด ขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยกัน และขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ในทุกๆ เรื่องและทุกสิ่งที่พี่ทำไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรารู้จักกันมา 32 ปีแล้วแล้วยังเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันนี้ ตลอดเส้นทางการทำงานของติ๊นาจะมีกลุ่มใหม่ หน้าใหม่ genใหม่ที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหลายคนก็ไม่น่าจะทันอัลบั้มชุดแรก ขอบคุณที่รักงานของพี่นะและขอบคุณที่รักพี่ด้วยอยากจะบอกว่าทุกคนคือพลัง คือความรักที่วิเศษที่สุดที่ทำให้ติ๊นาเดินมาได้จนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณทุกๆคนจากหัวใจและบุคคลสองท่านที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะถ้าไม่มีเขาทั้งสองก็ไม่มีติ๊นาในวันนี้ขอบคุณ พี่เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ ที่เปรียบเสมือนพ่อที่ให้กำเนิดติ๊นาในวงการนี้ ที่ให้โอกาสติ๊นาได้ทำฝันของตัวเองให้เป็นจริง และได้รู้จักกับแฟนคลับที่น่ารักของติ๊นาทุกคนและอีกท่านที่สำคัญมากในชีวิตติ๊นา ขอบคุณป่ะป๊า โทนี่ อากีลาร์ คุณพ่อที่ให้กำเนิด ที่ปลูกฝังและมอบความรักในดนตรีและเสียงเพลงให้กับติ๊นา และเป็นคนสำคัญที่ทำให้ติ๊นาได้มาเป็นนักร้อง ปีนี้เป็นปีแรกที่ป่ะป๊าไม่ได้อยู่ฉลอง 32ปีกับติ๊นา… ไม่ว่าป่ะป๊าหรือพี่เต๋อจะอยู่ไหนก็ตาม ติ๊นาสัญญาว่าจะเป็นคนดี ดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้ดีที่สุด ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และจะทำให้พ่อทั้งสองมองลงมาด้วยความภูมิใจที่สุด… I’ll make you proud no matter where you are. Love and miss you every day”