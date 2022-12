คัดสรร 5 เซตของขวัญสุดเลอค่าบน Shopee Premium ฉลองเทศกาลแห่งความสุขผ่านแคมเปญ “Shopee 12.12 ลดใหญ่วันเกิด”

พร้อมข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2565 ให้นักช้อปได้เลือกสรรเป็นของขวัญซึ่งจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้ไปด้วยกัน

พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกมากมายเมื่อชำระผ่าน ShopeePay หรือเลือกผ่อนชำระสินค้าได้อย่างไม่มีสะดุดด้วย SpayLater

โมเมนต์แห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขสิ้นปีที่ใกล้เข้ามาแล้ว หลายๆ คนคงเริ่มมองหาของขวัญให้ตัวเองและคนพิเศษ เสมือนเป็นการขอบคุณและให้รางวัลตอบแทนการทำงานหรือมิตรภาพดีๆ ตลอดทั้งปี ซึ่งของขวัญชิ้นสำคัญทั้งทีก็คงจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและคนรักกันอย่างแน่นอนเล็งเห็นพฤติกรรมนักช้อปชาวไทยในช่วงปลายปี พบว่าคำค้นหายอดนิยม ได้แก่ ของขวัญปีใหม่ เสื้อกันหนาว เทียนหอม และเซตเครื่องสำอาง ช้อปปี้จึงได้คัดสรรเซตของขวัญสุดเลอค่าจาก 5 แบรนด์ดังอย่างบน ช้อปปี้ พรีเมียม (Shopee Premium) ช้อปปิ้งเดสติเนชันที่จะมอบประสบการณ์ช้อปออนไลน์เหนือระดับกับที่สุดของแบรนด์พรีเมียม จากแบรนด์ออฟฟิเชียลสโตร์บนช้อปปี้ การันตีสินค้าแท้ 100%ยกระดับความผ่อนคลายกับแบรนด์เครื่องหอมไทยในตำนาน ด้วยก้านไม้หอมกระจายกลิ่นและถุงหอมอันปรุงผสมจากน้ำมันหอมบริสุทธิ์เข้มข้นจากดอกไม้และพืชพรรณ ส่งกลิ่นหอมที่นุ่มนวลเบาสบาย ช่วยทำความสะอาดบรรยากาศภายในห้อง และปรับสมดุลฮอร์โมนร่างกาย ทำให้เกิดความผ่อนคลายกระตุ้นการทำงานของร่างกายที่อ่อนล้า ในเซตประกอบด้วย Original Room Perfume Diffuser 200 ml, Original Room Perfume Diffuser Refill, Traditional Asian Perfume Sachet ราคาเพียง 2,185บาทบำรุงริมฝีปากให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นในข้ามคืนกับด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี The berry mix Complex™ จากส่วนผสมของเบอร์รี่นานาชนิด ได้แก่ ราสเบอร์รี่ สตรอเบอรี่ แครนเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ และโกจิเบอร์รี่ ที่อุดมไปด้วยวิตามินซี ช่วยผลัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพ พร้อมบำรุงให้ริมฝีปากเนียนนุ่มชุ่มชื่น แลดูอวบอิ่มสุขภาพดี ในเซตประกอบด้วย Lip Sleeping Mask EX กลิ่น Grapefruit, กลิ่น Berry และกลิ่น Apple Lime ขนาด 8 g เพียง 900 บาท นอกจากนี้นักช้อปยังสามารถพบกับโปรโมชันลดสูงสุด 70% และซื้อ 1 แถม 12 ในวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2565 เท่านั้นแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากธรรมชาติ จากแคว้นโพรว็องซ์ ประเทศฝรั่งเศส จัดเซตสุดน่ารัก ครีมทามือ 6 กลิ่นหอม ที่ชวนให้หลงใหลที่เก็บเกี่ยวกลิ่นหอมและส่วนผสมทรงคุณค่าจากธรรมชาติ อย่าง Shea Butter, Cherry Blossom, Rose Pear, Osmanthus, Shea Green Chestnut และ Shea Golden Light ส่งมอบความสุขในบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง ในราคา 912 บาทและสาวกแบรนด์ห้ามพลาด โปรโมชันสินค้าลดสูงสุด 37% และโค้ดลดเพิ่มถึง 1,212 บาท ในวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2565ปัญญ์ปุริชวนสัมผัสมิติใหม่ของกลิ่นหอมเสริมสร้างบรรยากาศและช่วยเพิ่มความผ่อนคลายให้กับห้องแบบลักซ์ชูรี ที่หล่อหลอมรวมจินตนาการแห่งความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุด ไว้กับความผ่อนคลายอันลุ่มลึก ด้วยการผสมผสานกันระหว่าง Essential Oils อันบริสุทธิ์จากธรรมชาติ เช่น Lemongrass, Rosemary, Lemon Rinds, Sweet Basil, Juniper Berry และ Black Pepper มอบความทรงจำในวันที่เดินท่ามกลางทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ช่วงพลบค่ำ ขณะที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า ในราคา 2,400 บาท พร้อมโปรโมชันสุดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ลดสูงสุด 30% และ โค้ดลดเพิ่ม 300 บาท เพียง 2 ชม.แรกของวันที่ 12 ธันวาคม นี้เท่านั้นเดินตามรอยความงามในแบบฉบับของจักรพรรดินี ด้วยเซ็ตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสุดเลอค่าจากราชสำนักเกาหลีประกอบไปด้วย Bichup Self-Generating Anti-Aging Concentrate 30ml, Bichup Self-Generating Anti-Aging Essence 15ml, Bichup Ja Yoon Cream 8ml และGongjinhyang Facial Foam Cleanser 40ml เพิ่มความชุ่มชื้นและการยืดหยุ่นของผิว ช่วยฟื้นฟูผิวให้กลับมาอ่อนเยาว์ พร้อมเจิดจรัสราวกับจักรพรรดินีในราคาเพียง 3,500 บาท พร้อมรับส่วนลด 10% ทั้งร้านและโค้ดลดเพิ่ม 10% เฉพาะวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2565 เท่านั้นนอกจากไอเดียเซตของขวัญปีใหม่จาก Shopee Premium แล้ว นักช้อปยังสามารถเลือกสรรของขวัญสุดเลอค่า จากไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก 10 แบรนด์ชั้นนำบน Shopee Mall ได้แก่ Dreamstown, Ecovacs, Elemis, GQ, Hisense, IT Cosmetics , Simplus, Topvalue, Vistra, และ Welcare ในมหกรรมที่มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษมากมาย อาทิดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญได้ที่ https://shopee.co.th/m/12-12 ดูรายข้อเสนอสุดพิเศษจากแบรนด์บน Shopee Premium ได้ที่ https://shopee.co.th/m/shopee-premium ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้อปปี้ได้ฟรีจาก App Store, Google Play Store และ App Gallery