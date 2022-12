มิวเซียมสยาม ชวนเปิดประสบการณ์ “คนสายมู” กับงาน Night at the Museum ครั้งที่ 12

กลับมาอีกครั้ง…กับการจัดงานในบรรยากาศมิวเซียมสยามยามค่ำคนสายมู ในธีม มูเตลู “เชื่อ” ไปให้สุดแล้วหยุดที่ศรัทธา เพราะคนไทยกับความเชื่อคือของคู่กันมาช้านาน เพราะอะไรจึงต้องเชื่อ? อำนาจเหนือธรรมชาติมีจริงหรือ? สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจกับเศรษฐกิจเกี่ยวกันยังไง? ถ้าอยากรู้แบบไม่ลบหลู่ ก็เตรียมตัวให้พร้อม มาเปิดประสบการณ์เรียนรู้แบบสับ สนุกเร้าใจ ไม่เหมือนใคร หนึ่งปีจะมีครั้งเดียวที่มิวเซียมสยาม มาร่วมเปิดประสบการณ์ไปกับปรากฏการณ์ความเชื่อในมิติร่วมสมัยที่นำพาชีวิต พลิกโชคชะตา พาให้ปัง เสริมพลังบารมี เพราะชีวิตนี้ขึ้นอยู่กับที่คุณจะเชื่อ!!! วันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00-22.00 น. ณ มิวเซียมสยาม MRT สนามไชย (ทางออกที่1) กรุงเทพฯ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)ไฮไลท์สำคัญของงานนี้ พบความสนุกสไตล์มูกับ Concept 5 โซนของความเชื่อที่มาเติม สร้างสีสันให้สนุกมากยิ่งขึ้น และทำให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ความเชื่อในมิติร่วมสมัย ประกอบด้วย 5 โซน ได้แก่• POWERFULL UP นำเสนอเรื่องราวอำนาจ โดยห้องที่ออกแบบเป็นการจำลองความรู้สึกของเส้นทางการไปสู่อำนาจที่ไม่รู้ว่าจะพบเจอเมื่อไหร่ และเมื่อได้มาแล้ว ในที่สุดสิ่งนั้นก็มีวันหายไป• INVISIBEL LOVE สถานที่นี้ได้จำลองการขอความรักขึ้นมาเป็นรูปธรรม ผู้ชมจะมีโอกาสได้เลือกวัตถุ เมื่อเข้าไปในพื้นที่แล้วพบภาพจำลองของวัตถุที่ได้ ให้วางบนแท่นบูชา และทางออกของห้องนี้จะนำไปสู่ความจริงของความรัก คือ เส้นทางออกที่ไม่ได้ง่ายเหมือนตอนที่เข้ามา• TREE OF LIFE ในพื้นที่ที่พูดถึงเรื่องสุขภาพเป็นพื้นที่เปิดที่ให้คนเข้ามาสัมผัสสิ่งมีชีวิตที่อายุยืนอย่างต้นไม้ จำลองร่างกายมนุษย์บนต้นไม้ และตามทางเดินจะมีแสงไฟที่ทอดยาวนำไปสู่ทางออก แสงไฟจะค่อยๆ มืดลงจนในที่สุดแสงไฟก็ดับไป เช่นเดียวกันกับสุขภาพไม่ว่าแข็งแรงหรือขอให้อายุยืน สุดท้ายร่างกายก็มีอายุขัยจำกัด• WORK WALK WALK พื้นที่นี้จำลองให้เห็นว่า ถ้ามองว่างานคืองาน สิ่งที่คุณจะได้รับคือประสบความสำเร็จแต่งานจะไม่มีวันสิ้นสุด แล้วเมื่อไหร่คือเวลาที่จะได้ใช้ชีวิต พื้นที่จำลองจะสะท้อนภาพที่เรายืนอยู่ด้านล่าง ให้เห็นเราอีกมุมหนึ่งจากด้านบน• LUCKY เฮง เฮง ห้องนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ผู้ชมจะได้หมุนเข็มว่าจะได้เข้าห้องซ้ายหรือขวาห้องขวา – ห้องที่เต็มไปด้วยดาวทั้งห้อง เหมือนหลุดไปยังอวกาศห้องซ้าย – ห้องที่สามารถมองเห็นอีกห้องได้ซึ่งความรู้สึกของคนที่ได้เข้าห้องขวาก็อยากรู้ว่าอีกห้องเป็นอย่างไร คนที่ได้เข้าห้องซ้ายก็รู้สึกว่าคนที่ได้เข้าห้องขวาโชคดี ผู้ชมก็จะเล่นวงล้อเข็มจนได้เข้าทั้ง 2 ห้อง สุดท้ายคนที่พาเราไปเจอโชคคือ ตัวเรา หรือ โชคดี ?นอกจากนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดนั่นคือ เวทีแห่งความมู รวบรวมประสบการณ์มูเตลูจากเหล่าคนมีชื่อเสียงมาแชร์ให้ได้รู้ การต่อยอดในธุรกิจของสายมู และกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะพาไปสนุกกับการเล่าเรื่องสั้นผีไทย นิทานผีไทย ผีในตำนาน และ Workshop การประดิษฐ์หน้ากากผีตาโขน หรือสายชอบช้อปก็มี “ตลาดคนมีของ” ให้ได้เลือกซื้อกัน อิ่มอร่อยเสริมดวงกับร้านอาหารต่างๆ และบูท Horo world ที่จะมาดูดวงให้คุณฟรี!! สายบุญสามารถร่วมกิจกรรมแม่เอิบให้พรนำสิ่งของมาแลกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับมูลนิธิกระจกเงา อีกด้วยงานนี้ห้ามพลาด !! ค่ำคืนนี้ของคุณจะไม่ธรรมดาอีกต่อไป กับ เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน : Night at the Museum ครั้ง 12 คนสายมู มาเปิดประสบการณ์เรียนรู้แบบสายมูไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม เวลา 16.00-22.00 น. ณ มิวเซียมสยาม MRT สนามไชยทางออกที่ 1 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สามารถติดต่อข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/museumsiamfan และ https://www.museumsiam.org หรือสอบถามโทร.0 2225 2777