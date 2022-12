เปิดจักรวาลฮีโร่สายดาร์ค! "Marvel’s Midnight Suns" วางจำหน่ายแล้ววันนี้

• ต่อสู้และคิดแบบซูเปอร์ฮีโร่

"Marvel’s Midnight Suns" เป็นเกมที่รวมเรื่องราวที่เข้มข้น ความสัมพันธ์ของตัวละคร การปรับแต่งและการเดินเรื่องในแบบอาร์พีจี เข้ากับกลยุทธ์และกลไกการต่อสู้รูปแบบใหม่ที่ใช้การ์ดในการเล่นที่ถูกสร้างขึ้นโดย Firaxis Games ซึ่งเป็นสตูดิโอระดับตำนานที่อยู่เบื้องหลังแฟรนไชส์โด่งดังระดับโลกอย่าง XCOM และ Civilizationผู้เล่นจะได้ดำดิ่งลงไปในด้านมืดอันน่าสะพรึงของจักรวาล Marvel พร้อมสร้างพันธมิตรกับเหล่าฮีโร่ในตำนานและนักรบสุดอันตรายเพื่อต่อสู้กับกองทัพปีศาจของ Lilith และเทพโบราณ Chthon ด้วยรูปแบบการเล่นแนววางกลยุทธ์ผสมเกมการ์ด ซึ่งมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจดังนี้ผู้เล่นคือ The Hunter ฮีโร่ดั้งเดิมคนแรกของ Marvel ที่ปรับแต่งได้ในจักรวาล Marvel เล่นเป็นผู้นำเหล่าฮีโร่ในตำนานอย่าง The Avengers, X-Men, Runaways และอีกมากมาย เลือกปรับแต่งทีมฮีโร่ตามใจชอบ และปรับแต่งความสามารถของเหล่าฮีโร่ให้เข้าสไตล์การเล่นของตัวเอง พร้อมปลดล็อคชุดที่น่าจดจำของเหล่าฮีโร่ที่แฟน Marvel ไม่ควรพลาดลุกขึ้นต่อสู้กับกองกำลังปีศาจของ Lilith และสัมผัสกับเรื่องราวที่ชวนให้ดื่มด่ำไปกับเหล่าฮีโร่ที่คุ้นชินในโลกที่ไม่คุ้นเคยที่เต็มไปด้วยสิ่งเหนือธรรมชาติและความลึกลับ ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเมื่อต้องต่อสู้กับฮีโร่ในจักรวาล Marvel ที่กลับกลายเป็นศัตรู เพื่อยับยั้ง Lilith ไม่ให้ชุบชีวิต Chthon เจ้านายผู้ชั่วร้ายของเธอสัมผัสฮีโร่สุดโปรดในมุมมองใหม่และปลดล็อคความสามารถของพวกเขาพร้อมพัฒนาความสัมพันธ์กับ Marvel Super Heroes อย่าง Iron Man, Wolverine และ Captain Marvel ดำลึกลงไปเพื่อสำรวจฐานทัพที่น่าค้นหาและเปิดโปงความลึกลับที่ซ่อนอยู่ใน The Abbeyสัมผัสยุทธวิธีการต่อสู้รูปแบบใหม่ที่ใช้การ์ดที่สามารถปรับแต่งได้จากผู้สร้างแฟรนไชส์โด่งดังระดับโลกอย่าง XCOM ร่วมทีมกับเพื่อนฮีโร่ ประเมินสนามรบ และโจมตีเหล่าศัตรูเพื่อต่อต้านกองกำลังแห่งความมืดกล่าวว่า “ทีมงานที่ Firaxis Games สร้างเกมที่น่าทึ่งมาก เพราะ Marvel’s Midnight Suns คงความเป็น Marvel ได้อย่างแท้จริง เราสามารถเห็นความรักที่พวกเขามีต่อตัวละคร Marvel ได้ในทุกการต่อสู้ ทุกการตัดสินใจ และทุกการโต้ตอบที่เกิดขึ้นในเกม นับเป็นความฝันที่เป็นจริงเลยก็ว่าได้สำหรับแฟน Marvel ในการร่วมอยู่อาศัยและต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับเหล่าฮีโร่ในตำนาน”เผยว่า “เรารู้สึกยินดีที่ Marvel ไว้วางใจให้เราใช้จักรวาล Marvel ในการสร้างความตื่นตาตื่นใจในแบบที่ Marvel’s Midnight Suns เป็น เกมนี้เป็นตัวแทนผลงานที่ยอดเยี่ยมและทะเยอทะยานที่สุดของ Firaxis และเราอยากให้ผู้เล่นทั่วโลกได้สัมผัสความตื่นเต้นของ Marvel’s Midnight Suns”กล่าวว่า “ไม่ว่าจะเป็นความดุเดือดของการต่อสู้บนสนามรบหรือความลี้ลับของ The Abbey เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ผู้เล่นจะได้มีโอกาสสำรวจด้านมืดของจักรวาล Marvel เราขอชื่นชมทีมงาน Firaxis ที่สามารถขุดลึกเข้าไปใน Marvel Vault เพื่อเลือกเน้นตัวละครที่พวกเขารักและทุ่มเททุกอย่างเพื่อทำให้วิสัยทัศน์สำหรับเหล่า Midnight Suns ของพวกเขากลายเป็นจริง”กล่าวว่า “ผมอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะให้แฟนการ์ตูน Marvel และผู้ที่หลงไหลในเกมกลยุทธ์ได้มีโอกาสสัมผัสเกม Marvel’s Midnight Suns ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเกมนี้ขึ้นมา”"Marvel’s Midnight Suns" พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ บนแพลตฟอร์ม Playstation 5, Xbox Series X|S และ PC ส่วนตัวเกมเวอร์ชัน Playstation 4, Xbox One และ Nintendo Switch จะมีการวางจำหน่ายในภายหลัง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.midnightsuns.com/