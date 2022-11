แพกเกจเน็ตบ้านใหม่ล่าสุดจาก 3BB GIGATV และ AIS ที่มาพร้อมคอนเทนต์ระดับโลกจาก Disney+Hotstar, HBO GO, MONOMAX และช่องความบันเทิงอีกเพียบ

เริ่มด้วยแพกเกจ “3BB GIGATV Premium+” ที่มาในราคาโดนใจเพียง 789 บาท/เดือน เน็ตบ้านไฟเบอร์แท้ความเร็วเริ่มต้นที่ 1 Gbps./300 Mbps ที่มาพร้อมกับเน็ตมือถือจาก AIS ความเร็วเต็มสปีด 10 GB พร้อมพลัสความสุขยิ่งกว่ากับบริการสตรีมมิ่งระดับโลกที่ให้คุณได้เพลิดเพลินกับความบันเทิงชั้นนำเต็มรูปแบบที่ให้ความคุ้ม ครบ จบในแพกเดียวประเดิมด้วยความบันเทิงสุดเร้าใจกับ Disney+Hotstar ให้รับชมหนังดังฟอร์มอลังการ ที่ขนบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ยอดฮิตจาก Marvel ไม่ว่าจะเป็น ไอรอนแมน, กัปตันอเมริกา, ธอร์, แบล็กแพนเธอร์ และหนังรวมซูเปอร์ฮีโร่ Marvel สุดยิ่งใหญ่ที่กวาดรายได้ถล่มบ็อกซ์ออฟฟิศอย่างอเวนเจอร์ส ทั้ง 4 ภาค พร้อมทั้งออริจินัลซีรีส์เรื่องเยี่ยมที่คุณไม่ควรพลาด เช่น ชี-ฮัลค์, โลกิ, วันด้าวิสชั่น และฮอว์กอาย และที่สุดแห่งแฟรนไชส์หนังสงครามอวกาศในตำนานอย่างสตาร์ วอร์ส ที่จัดมาให้ครบทั้งจักรวาลหลัก ภาค 1-8 รวมถึงภาคแยกและซีรีส์ภาคเสริมสุดตระการตา แล้วยังเอาใจคุณหนูๆ ให้เพลิดเพลินไปกับคาแร็กเตอร์สุดคลาสสิกจาก Disney และ PIXAR อีกด้วยพร้อมเติมเต็มด้วยความบันเทิงระดับโลกจาก HBO GO ที่รวมหนังฮอลลีวูดและซีรีส์แห่งปีไว้มากมาย โดยชูจุดเด่นด้วยหนังบล็อกบัสเตอร์ ทั้งแฮร์รี่ พอตเตอร์, เดอะ เมทริกซ์, ฮังเกอร์ เกม แล้วยังสนุกกันได้ต่อกับแอนิเมชันสุดน่ารักจากค่ายดรีมเวิร์ก อย่าง เชร็ค, บอส เบบี้ และโฮเทล ทรานซิลเวเนีย บู๊มันส์สะใจกับซูเปอร์ฮีโร่จากฝั่งของ DC ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งซูเปอร์แมน แบทแมน อควาแมน วันเดอร์วูเมน และหนังรวมซูเปอร์ฮีโร่ DC เวอร์ชันพิเศษที่รับชมได้เฉพาะใน HBO GO เท่านั้น อย่าง Justice League Zack Snyder's Cut และที่พลาดไม่ได้คือ คุณจะได้รับชมออริจินัลซีรีส์มหาศึกชิงบัลลังก์อันดับหนึ่งตลอดกาลอย่าง Game of Thrones ครบทุกซีซัน รวมถึงซีรีส์ภาคแยกทุนสร้างมหาศาลเรื่องใหม่ล่าสุดที่ทำลายทุกสถิติการรับชมเป็นประวัติการณ์อย่าง House of The Dragon แถมยังเพิ่มลิสต์หนังใหม่หลุดโรงเพียง 45 วันให้คุณรับชมได้ก่อนใครอีกด้วยเอาใจแฟนเอเชียนซีรีส์ด้วยคอนเทนต์เด็ดสุดฟินจากทั่วเอเชียที่จัดมาให้รับชมอย่างจุใจที่ MONOMAX แหล่งรวมทั้งหนังและซีรีส์เอเชียครบรส ทั้งจีน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น และซีรีส์คุณภาพของไทย เช่น 'Eternal Love สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่' ซีรีส์จีนยอดนิยมเจ้าของยอดวิวหลักหมื่นล้าน 'While You were Sleeping ห้วงนิทรานำพารัก' ซีรีส์เกาหลีแนวกฎหมายที่ผสานความโรแมนติกและเรื่องราวแฟนตาซีได้อย่างลงตัว และ 'An Incurable Case of Love คุณหมอขาโหดกับพยาบาลโขดหิน' ซีรีส์ญี่ปุ่นแนวโรแมนติกคอมเมดี้สร้างจากมังงะ และโมโนแมกซ์ยังมีหนังดี ซีรีส์ดังอีกมากมายที่พร้อมเสิร์ฟความสนุกสุดฟิน แบบพากย์ไทยครบทุกเรื่องพาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดแห่งความบันเทิงด้วยรายการเด่นคอนเทนต์สุดฮอตมากมายที่อัดแน่นรวมอยู่ในกล่อง 3BB GIGATV ทั้งสารคดีและรายการวาไรตีสุดสร้างสรรค์จาก BBC earth, Global Trekker, Love Nature 4K, Rock Extreme สารพันช่องการ์ตูนและรายการสร้างเสริมความรู้เพื่อคุณหนูๆ อย่าง Cartoon Network, Boomerang, Nickelodeon และอัปเดตข่าวร้อนก่อนใครที่ CNN, BBC World News, Aljazeera และ CGTNพิเศษสุดๆ ยกระดับความบันเทิงไปอีกขั้นกับแพกเกจ 3BB GIGATV Family+ จ่ายเพิ่มเพียง 10 บาท ที่ให้คุณรับชมการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยและฟุตบอลไทยลีกตลอดฤดูกาล จัดเต็มทุกคู่ มากกว่า 600 แมตช์ และรายการวิเคราะห์บอลทั้งก่อนและหลังเกมเพื่อเพิ่มอรรถรสการรับชม และนอกจากนี้ ยังได้รับชมความบันเทิงแบบจุใจจาก AIS Play Family พร้อมให้โทร.ทุกเครือข่ายฟรี 30 นาที และใช้ AIS Super WiFi ได้ไม่จำกัด ในราคาเริ่มต้นที่ 799 บาท/เดือนศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมเลือกแพกเกจที่ใช่ได้ที่ www.3bb.co.th/3bbgigatv หรือ 3BB Shop ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมที่ 3BB Contact Center โทร.1530