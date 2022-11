นินจาไกเด็นและ Dead or Alive ผุดแผนรีบูทใหม่

รายงานเรื่องดังกล่าวมาจากงานอีเวนท์ G-Star เมืองปูซาน เกาหลีใต้ โดยสตูดิโอย่อยทีมนินจาได้รับเชิญขึ้นเวทีเสวนานักพัฒนาพูดถึงผลงานของพวกเขา มีประธาน "ฟุมิฮิโกะ ยาสึดะ" เป็นผู้บรรยายหนึ่งในภาพสไลด์ที่นำไปออกงานได้โชว์ภาพเกม นินจาไกเด็นและ Dead or Alive ระบุว่า อนาคตของทีมนินจาคือการรีบูทซีรีส์ที่ได้รับความนิยม โดยยังไม่มีรายละเอียดอื่นๆสำหรับเกมนินจาไกเด็นภาคหลักล่าสุดคือ Ninja Gaiden 3: Razor's Edge ออกมานานตั้งแต่ปี 2012 ส่วนเกมต่อสู้ Dead or Alive ก็มีภาค 6 ในปี 2019 และภาคแยก Xtreme แนวกาชามินิเกมสะสมตัวละครซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ปัจจุบัน ทีมนินจาก็กำลังพัฒนาเกมฟอร์มยักษ์แนวแอคชัน Wo Long: Fallen Dynasty จับเอาตำนานสามก๊กมาผสมกับเรื่องเหนือธรรมชาติวางจำหน่าย 3 มีนาคม 2023 และเกมแอคชัน RPG อีกอัน Rise of the Ronin เอ็กส์คลูซีฟคอนโซลเฉพาะ PS5 กำหนดออกปี 2024