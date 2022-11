ลุ้นสนุกเชียร์สนั่น ALTV QUIZ CHALLENGE ปีที่ 3 รอบรอง-ชิงชนะเลิศ ธ.ค.65 นี้

21 พ.ย.นี้ เตรียมฟิน!!! “พัคจีฮุน” บินตรงร่วมงาน Into the Korea-Verse : White Winter Multiverse With K-Pop & T-Pop Star

แฟน ๆ ชาวไทยเตรียมฟิน!!! นับวันรอกันได้เลย เมื่อ KTO (Korea Tourism Organization องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี) ชวนศิลปินเคป็อบ สุดหล่ออย่าง พัคจีฮุน (Park JiHoon) (อดีตสมาชิกจากวง Wanna one ที่ปัจจุบันเป็นศิลปินเดี่ยว ผลงานล่าสุดคัมแบคมินิอัลบัมชุดที่ 6 ที่ชื่อว่า THE AN