21 พ.ย.นี้ เตรียมฟิน!!! “พัคจีฮุน” บินตรงร่วมงาน Into the Korea-Verse : White Winter Multiverse With K-Pop & T-Pop Star

แฟน ๆ ชาวไทยเตรียมฟิน!!! นับวันรอกันได้เลย เมื่อ KTO (Korea Tourism Organization องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี) ชวนศิลปินเคป็อบ สุดหล่ออย่าง "พัคจีฮุน (Park JiHoon)" (อดีตสมาชิกจากวง Wanna one ที่ปัจจุบันเป็นศิลปินเดี่ยว ผลงานล่าสุดคัมแบคมินิอัลบัมชุดที่ 6 ที่ชื่อว่า THE ANSWER ไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา) มาร่วมกิจกรรม Into the Korea-Verse : White Winter Multiverse With K-Pop & T-Pop Star พร้อมเชิญชวนคนไทยทุกคนไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีช่วงฤดูหนาวนี้ ในรูปแบบ Metaverse ผ่านแอปพลิเคชัน Zepeto กับกิจกรรมอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นที่ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายนนี้โดยภายในงานนอกจากหนุ่ม “พัคจีฮุน” ที่บินตรงมาจากเกาหลีเพื่อ May ชาวไทย และทุกคนที่มา ร่วมงานแล้ว ยังมี T-Pop Star ศิลปินไทย อย่างวง “bamm” และ “ PiXXiE” ร่วมสร้างสีสันอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบูธให้ข้อมูลข่าวสารการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีจาก KTO รวมถึงการท่องเที่ยวจังหวัดคยองกีโด, การท่องเที่ยวจังหวัดคยองซังบุกโด, การท่องเที่ยวปูซาน, การท่องเที่ยวแทกู และ Traveloka พร้อมมีกิจกรรมสำคัญสุดพิเศษ KTO Quiz Master รอบ Final ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 40,000 บาท กับปรากฎการณ์ครั้งสำคัญอีกครั้งของทาง KTO ที่รวม K-Pop & T-Pop Star ร่วมสนุกและลุ้นของรางวัลอีกมากมายตลอดทั้งงานติดตามกติกา และรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่เพจ KTO Thailand หรือทางเว็บไซต์ https://bit.ly/KTOxMultiverseWithKPopandTPopStar#TraveltoKoreaBeginsAgain #KTOMultiverse #IntoTheKoreaverse #KTOThailand #VisitKorea#PARKJIHOON #박지훈 #พัคจีฮุน #bamm #PiXXiE