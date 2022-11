“SPRITE & GUYGEEGEE” ส่ง “รักใครไม่เป็น” ที่มาพร้อม MV ทะลุมิติสุดกวน

WALLOWS ประกาศ TELL ME THAT IT’S OVER TOUR ASIA 2023 ที่กรุงเทพ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ณ มูนสตาร์สตูดิโอ

WALLOWS ได้ประกาศทัวร์ TELL ME THAT IT’S OVER TOUR Asia 2023 -Bangkok ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 66 ณ มูนสตาร์สตูดิโอ ซึ่ง Wallows ได้เริ่มทัวร์ TELL ME THAT IT’S OVER TOUR ในเดือนเมษายน 2565 ซึ่งบัตรหมดทั้งที่ อเมร