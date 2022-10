“IRONBOY” จับมือ “จ๋าย ไททศมิตร” ส่งเพลงใหม่ “มาดิ” ปลุกใจคนท้อ

หลังจาก ขึ้นสังเวียนชก บนเวที “10Fight10 Season3” ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา “IRONBOY” หรือ “เอนัน-ศิริศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์” ก็ได้ฤกษ์ปล่อยมิวสิควิดีโอของซิงเกิลใหม่ล่าสุด กับเพลง “มาดิ” ออกมาให้แฟนๆ ได้ฟังกัน โดยครั้งนี้ เป็นการกลับมาในรูปแบบแรปเดือด ที่ “IRONBOY” ได้หยิบเอาพรสวรรค์ในการแรปกลับมาใช้อย่างเต็มที่อีกครั้งสำหรับเพลงนี้ได้ “IRONBOY” ได้ชักชวน “จ๋าย- อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี” นักร้องนำจากวง “ไททศมิตร” วงเพื่อชีวิตชื่อดังแห่งยุค มาร่วมฟีเจอริ่ง ส่งให้ “มาดิ” มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นมาดิ เป็นเพลงฮิปฮอป ร็อก หลากมิติ ที่ปลุกพลังเลือดนักสู้ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดดเด่นทั้งเนื้อหาเพลง และหนักแน่นทั้งในภาคของดนตรีเพลงนี้ถูกถ่ายทอดเนื้อหา และได้แรงบันดาลใจ มาจากช่วงที่ “IRONBOY” ซ้อมมวย ซึ่งเขาจะต้องต่อสู้อุปสรรค ทั้งสภาวะจิตใจ และร่างกาย ที่ไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในการชกมวย หรือการออกกำลังกายอย่างหนักมาก่อน และนั่นจึงเป็นที่มาของเพลง “มาดิ” ที่ “IRONBOY” ตั้งใจแต่งเพลงนี้เพื่อสร้างแรงใจ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแค่ไหน เขาพร้อมจะลุกขึ้นสู้ต่ออีกครั้งในส่วนของ MV เพลง “มาดิ” ถ่ายทำขึ้นในโรงยิมเดียวกับที่เขาซุ่มซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือน กำกับโดย “วรวัชร์ เรืองไพรัช” ที่ร่วมงานกับ “IRONBOY” เป็นครั้งแรกวรวัชร์ เรืองไพรัช เล่าว่า “ผมตื่นเต้นมาก ๆ หลังจากได้ฟังเพลงนี้ มันคือเพลงที่ทรงพลังอีกหนึ่งเพลงที่จะช่วยให้กำลังใจกับคนที่กำลังย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ และจะสามารถผ่านไปได้ด้วยกำลังใจของตนเองครับ”ด้าน“IRONBOY” ได้โพสต์ภาพของตนเองกับ “จ๋าย” ลงโซเชียลส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่า “ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการฝึกยิม และการชกมวย มันเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในชีวิตของผมที่ผมกำลังเผชิญอยู่ และต้องต่อสู้ด้วยตัวเอง ทำให้ผมเกิดไอเดียในการเขียนเพลง ‘มาดิ’ ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวแทนความรู้สึกทั้งหมดของผมที่ผมอยากจะพูดให้ทุกคนได้รับรู้ผ่านบทเพลงนี้ สำหรับใครก็ตามที่กำลังฟังเพลงนี้อยู่ ผมหวังว่าเพลงนี้จะช่วยให้คุณกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ในสิ่งที่คุณยังไม่เคยได้ลองทำ หรืออะไรก็ตามที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในชีวิตตอนนี้ครับ”สำหรับ “IRONBOY” หรือ “เอนัน-ศิริศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์” ผู้ตกหลุมรักดนตรีตั้งแต่อายุได้เพียง 9 ปี มี ไมเคิล แจ็กสัน เป็นไอดอล ที่ทำให้เริ่มฝึกร้อง และหัดเต้นมาตั้งแต่เด็กต่อมาเมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น “IRONBOY” ค้นพบแนวดนตรีแนวฮิปฮอปจากการฟังเพลงของ EMINEM และรุ่นพี่ฮิปฮอปในตำนานของไทย ได้แก่ THAITANIUM, Southside และ Illslick นั่นถือเป็นก้าวแรกในชีวิตที่เขาหันหน้าเข้าสู่วงการแรป และเริ่มเขียนเพลงทันทีขณะที่การเดินทางในเส้นทางแรปเปอร์ของเขาเริ่มต้นขึ้นอย่างสวยงามหลังได้รับตำแหน่งแชมป์คนแรกของประเทศไทยจากรายการ The Rapper และเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัด “Def Jam Recording Thailand” ปล่อยซิงเกิลก่อนหน้าออกมา ทั้งหมด 5 เพลง เริ่มจาก “ไม่ไปไหน (Sleep Over), มากับแฟน? (Let's be friends), นิสัยไม่ดี (BAD GUY), รักตัวเอง (Luv Yourself) และ BE MINE”นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา “IRONBOY” มักทุ่มเททั้งแรงกาย และแรงใจในการซ้อมร้อง และซ้อมเต้น จนทำให้แฟนเพลงหลายคนถามหาว่าเมื่อไหร่เขาจะปล่อยซิงเกิลใหม่อีกครั้ง จนเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ช่อง Workpoint TV บวงสรวง และแถลงข่าวเปิดตัวรายการ “10Fight10Season3” รายการชกมวยที่จับคู่ซูเปอร์สตาร์ของไทย เพื่อขึ้นสังเวียนชกมวยแบบจริงจัง พร้อมเปิดตัวคู่ชกมวยทั้งหมด 10 คู่ด้วยกัน และ “IRONBOY” คือหนึ่งในคู่ชกที่เจอกับ “ลำเพลิน วงศกร”