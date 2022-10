"เจน-จ๋า-อร-น้ำใส" ออก BNK48 ต่อเนื่อง ลุ้น "เฌอปราง" อยู่ต่อ

กลายเป็นสมาชิกวงไอดอลสาว "บีเอ็นเคโฟร์ตี้เอต" (BNK48) รุ่นที่ 1 คนล่าสุดที่ประกาศออกจากวง สำหรับ "เจน-กุลจิราณัฐ อินทรศิลป์" ผู้ที่เคยได้รับความนิยมสูงสุดจนได้อันดับที่ 1 ในการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ของวง โดยได้ประกาศจบการศึกษาหลังเสร็จสิ้นงาน 𝗕𝗡𝗞𝟰𝟴 𝟭𝟮𝘁𝗵 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗹𝗲 "𝗕𝗲𝗹𝗶𝗲𝘃𝗲𝗿𝘀" 𝗛𝗮𝗻𝗱𝘀𝗵𝗮𝗸𝗲 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁 ณ ยูเนียน ฮอลล์ เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา (23 ต.ค.)โดย "เจน กุลจิราณัฐ" สาวชาวปทุมธานี วัย 22 ปี ผู้เคยได้ฉายาสล็อต เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นตั้งแต่ก้าวขึ้นมาเป็นสมาชิกหลักในซิงเกิลที่ 3 "วันแรก" จนได้เป็นเซมบัทสึรวมถึง 8 ซิงเกิลหลัก และได้เป็นเซ็นเตอร์ในเพลง "เฮฟวี โรเตชั่น" ซิงเกิลที่ตนเองชนะการโหวตจากแฟนคลับ นอกจากนี้ยังเคยติดซิงเกิลอัลบั้ม 2 ซิงเกิล และเคยได้เป็นเซ็นเตอร์ในเพลง "มามา มิลค์" ซิงเกิลรองในอัลบั้ม วาโรตะ พีเพิล ด้วย นอกจากนี้ยังเคยได้ร่วมแสดงในซีรีส์ 365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ และเคยเป็นนางเอกมิวสิควิดีโอเพลงติดตลก ของ "โอ๊ต-ปราโมทย์ ปาทาน" นักร้องหนุ่มที่เคยประกาศเป็นแฟนคลับของ "เจน" อย่างเต็มตัวอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ "จ๋า-ณปภัช วรพฤทธานนท์" สมาชิกรุ่นที่ 1 วัย 19 ปี ก็เพิ่งประกาศจบการศึกษาภายในงานเดียวกันไปเมื่อ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา โดย "จ๋า" เคยเป็นสมาชิกหลักในซิงเกิลแรก "อยากจะได้พบ" และอีก 3 ซิงเกิลหลัก รวมทั้งได้เป็นสมาชิกในซิงเกิลรองอีก 10 เพลง เคยเป็นเซ็นเตอร์เดี่ยวในเพลง วิ้งค์ 3 ครั้ง เป็นเซ็นเตอร์คู่กับ "มายด์-ปณิศา ศรีละเลิง" ในเพลง สเกิร์ต ฮิราริ และ เป็นเซ็นเตอร์คู่กับ "ไข่มุก-วรัทยา ดีสมเลิศ" ในเพลง ทุ่งแสงดาว เคยติดซิงเกิลอัลบั้ม 1 ซิงเกิล และได้ร่วมยูนิต "มิมิกุโมะ" เป็นเซ็นเตอร์ในเพลง หัวใจไวรัส ด้วย นอกจากนี้ยังเคยร่วมงานแสดงในซีรีส์ The Underclass ห้องนี้ไม่มีห่วยขณะที่ "อร-พัศชนันท์ เจียจิรโชติ" สมาชิกรุ่นที่ 1 วัย 25 ปี ก็เป็นอีกคนที่ประกาศจบการศึกษา ภายในงานแจกลายเซ็นหนังสือ OrnAndOn ของตนเอง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา โดย "อร" ได้เขียนข้อความบนเฟซบุ๊ก Orn BNK48 ขอบคุณช่วงเวลาดีๆ ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ขอบคุณผู้บริหาร ทีมงานทุกภาคส่วนที่ทำให้ได้เป็นในทุกวันนี้ และเพื่อนๆ ในวงที่มาเติมเต็มชีวิต ตนไม่เคยเสียใจเลยที่ได้มาเป็น BNK48 และได้มาพบเจอกับทุกคน ขอบคุณที่รักและทำเพื่อตนเสมอมา ตนคิดว่าคนเราต้องเติบโต ชีวิตคนเราไม่สามารถจะอยู่ที่เดิมไปได้ตลอด การออกจากรังที่เป็นเหมือน Comfort Zone ของตนตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นการตัดสินใจที่ยาก แต่ก็เป็นสิ่งที่น่าท้าทายให้กับชีวิตของตนเองเหมือนกัน ถึงอย่างนั้น เส้นทางที่ตนจะเดินต่อจากนี้ก็ยังเป็นการอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนเดิม ขอให้ทุกคนสนับสนุนตนต่อไปด้วยโดย "อร พัศชนันท์" เป็นสมาชิกอีกคนที่ได้รับความนิยมสูงในวง เคยได้รับการโหวตสูงสุดในอันดับที่ 6 ในการเลือกตั้งครั้งแรก ได้เป็นสมาชิกซิงเกิลหลักรวม 11 ซิงเกิล เคยได้เป็นเซ็นเตอร์ในซิงเกิลอัลบั้มเพลง "ริเวอร์" เพียง 1 ซิงเกิล อย่างไรก็ตามเธอได้รับโอกาสในการแสดงหลายเรื่อง ทั้ง ภาพยนตร์ App War , ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า และซีรีส์ ลูกเหล็กเด็กชอบยก , คู่ไฟท์ ไฝว้ผี , ร้านยารักษารัก และ โรงเรียนผีมีอยู่ว่า นอกจากนี้ยังมีผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมกับ Atmos Bangkok ในชื่อ CRUSH ORN YOU รวมทั้งมีงานเขียนหนังสือ ORN THE WAY และล่าสุด OrnAndOnนอกจากนี้ "น้ำใส-พิชญาภา นาถา" ก็เป็นอีกคนที่ประกาศจบการศึกษาไปเมื่อ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา ภายในงานที่แฟนคลับจัดขึ้นให้ในวันซ้อมรับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย "น้ำใส" เคยติดสมาชิกหลักในซิงเกิล High Tension เพียงแค่ 1 ซิงเกิลหลัก และได้เป็นสมาชิกในซิงเกิลรองรวม 8 เพลง ได้เป็นสมาชิกในซิงเกิลอัลบั้ม 2 ซิงเกิล เคยร่วมงานแสดงในซีรีส์ 365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ และภาพยนตร์ ไทบ้านxBNK48 ด้วยนั่นทำให้สมาชิกรุ่นที่ 1 เหลือเพียง 12 คน โดยมี "มิโอริ โอคุโบ" สมาชิกชาวญี่ปุ่น และ "ซัทจัง-สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์" สมาชิกลูกครึ่งชาวญี่ปุ่น ที่มีแนวโน้มจะอยู่กับวงต่อ ขณะที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในโปสเตอร์งาน AKB48 Group CIRCLE JAM 2023 ที่เป็นการร่วมแสดงของวง AKB48 BNK48 และ CGM48 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 ก.พ.66 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล โดยมีภาพของ "เฌอปราง อารีย์กุล" หัวหน้าวงอยู่ด้วย จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า อาจเป็นไปได้ที่ "เฌอปราง" จะยังคงอยู่กับวงต่อไปในปี 66