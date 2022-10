"จิ๊บ-ก่อน" ประกาศออกวง BNK48 คาด "มิโอริ" อยู่ต่อ

ทำเอาแฟนคลับสมาชิกรุ่นที่ 1 ของวงไอดอลสาว "บีเอ็นเคโฟร์ตี้เอต" (BNK48) ใจหายอย่างต่อเนื่อง เมื่อล่าสุด "จิ๊บ-สุชญา แสนโคต" และ "ก่อน-วฑูศิริ ภูวปัญญาสิริ" ได้ประกาศจบการศึกษาจากวง กลางเวทีวันเกิดของตนเอง ณ บีเอ็นเคโฟร์ตี้เอต เธียเตอร์ ในวันนี้ (9 ต.ค.) โดยทั้งคู่จะทำกิจกรรมร่วมกับวงจนถึงช่วงปลาย ธ.ค. ส่วนการแสดงเวทีจบการศึกษา จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในภายหลังโดยทั้งคู่เป็นสมาชิกรุ่นที่ 1 ที่ติดเซมบัทสึซิงเกิลหลักเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่ง "จิ๊บ สุชญา" สาวลพบุรี วัย 20 ปี ที่แฟนคลับชื่นชมว่า ร้องเพลงไพเราะอีกคนของวง เคยเป็นสมาชิกในเพลง 77 ดินแดนแสนวิเศษ และมีผลงานเพลงเดี่ยว It's Me ในซิงเกิลนี้ด้วย นอกจากนี้ยังเคยเป็นสมาชิกในซิงเกิลอัลบั้ม จาบาจา ซิงเกิลรอง เพลง Skirt, Hirari , หมื่นเส้นทาง , คิดถึง , ก็เพราะว่าชอบเธอ , วิ่งไปสิ ...เพนกวิ้น และ ชอบเธอมากกว่าเมื่อวาน นอกจากนี้ยังเคยร่วมแสดงในซีรีส์ The Underclass (ห้องนี้ไม่มีห่วย) ด้วยส่วน "ก่อน วฑูศิริ" สาวชาว กทม.วัย 23 ปี เจ้าของฉายา "ลุง" เคยเป็นสมาชิกหลักในเพลง "วันแรก" ซึ่งได้รับเลือกให้เข้ามาแทน "แจน-เจตสุภา เครือแตง" ที่ประกาศออกจากวงไปก่อนที่จะมีการเปิดตัวซิงเกิลนี้ นอกจากนี้ยังเคยเป็นสมาชิกหลักในซิงเกิลอัลบั้ม ริเวอร์ และ หัวเราะเซ่ และเป็นสมาชิกในเพลงรอง ทั้ง ความทรงจำและคำอำลา , ประกายน้ำตาและรอยยิ้ม , หมื่นเส้นทาง , ก็เพราะว่าชอบเธอ , วิ่งไปสิ ...เพนกวิ้น และ Only Today เวอร์ชั่นวงดนตรี และก็เคยร่วมแสดงในซีรีส์ The Underclass (ห้องนี้ไม่มีห่วย) ด้วยเช่นกันซึ่งการประกาศออกจากวงของ "จิ๊บ" และ "ก่อน" ก็ทำให้ขณะนี้มีสมาชิกรุ่นที่ 1 ที่ยังคงอยู่ในวงทั้งสิ้น 16 คน ขณะที่ในเวทีวันเกิดของ "มิโอริ โอคุโบ" สมาชิกชาวญี่ปุ่น เมื่อวานที่ผ่านมา (8 ต.ค.) เจ้าตัวก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาประกาศออกจากวงเหมือนเพื่อนๆ แต่อย่างใด จึงมีการคาดการณ์จากแฟนคลับว่า อาจจะยังคงอยู่กับวงอยู่ภายหลังสมาชิกรุ่นที่ 1 คนอื่นๆ หมดสัญญาในช่วงสิ้นปีนี้