ปังเกินต้าน!! “I’m in Luv” 4 วัน 16 ล้าน Views "แองจี้ ฐิติชา" ขอบคุณทุกกำลังใจ

เปิดตัวค่ายเพลง "E29 MUSIC IDENTITIES" (อีทูไนน์ มิวสิค ไอเดนติตี้) ไปไม่ทันไร เพลง "I'm in Luv" (แอม อิน เลิฟ) ของสาวน้อย แองจี้-ฐิติชา สมบัติพิบูลย์ ก็ปังเกินต้านทะลุ 13 ล้าน Views ไปแล้ว งานนี้ทำเอาเจ้าตัวปลื้มปริ่มที่เหล่าแฟนคลับ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้การต้อนรับอย่างล้นหลามเป็นศิลปินเพอร์ฟอร์แมนเกิร์ลคนแรกของค่าย E29 MUSIC IDENTITIES ที่เดบิวต์ซิงเกิลแรกก็ได้รับความสนใจจากวงการ T Pop เป็นอย่างดี ด้วยความสามารถทั้งร้องเต้น ที่ใครเห็นเป็นต้องทึ่ง บอกได้เลยว่าฉายแววโกอินเตอร์มาแต่ไกล ล่าสุดปล่อยเพลง "I'm in Luv" ก็ได้รับความสนใจจากแฟนเพลงเป็นจำนวนมาก จนเจ้าตัวต้องรีบออกมาขอบคุณทันที"แองจี้ขอขอบคุณทุกการต้อนรับที่ทุกคนมอบให้ค่ะ ดีใจที่ทุกคนชอบเพลง "I'm in Luv" ซึ่งเพลงนี้ได้รับเกียรติจากพี่แบมแบม Got7 ศิลปินระดับโลกแต่งให้ด้วยค่ะ และจี้เองก็ตั้งใจเต็มที่กับซิงเกิลนี้มากๆ พอได้เห็นยอดวิวแล้วรู้สึกหายเหนื่อยเลยค่ะ รับรู้ได้ถึงพลังบวกที่ทุกคนมอบให้ จี้จะตั้งใจทำผลงานเพลงให้ออกมาดียิ่งขึ้นค่ะ ฝากสนับสนุนและเป็นกำลังให้จี้ในซิงเกิลต่อๆ ไปด้วยนะคะ"ติดตามชม MV เพลง "I'm in Luv" https://youtu.be/-jPS8-LaPyA