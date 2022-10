"เจนนิษฐ์" ประกาศออก BNK48 คนล่าสุด

ทยอยประกาศออกจากวงกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับสมาชิกรุ่นที่ 1 ของวงไอดอลสาว "บีเอ็นเคโฟร์ตี้เอต" (BNK48) ซึ่งล่าสุด "เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ" ก็ได้ประกาศจบการศึกษาจากวงไปอีกคน กลางเวที ‘BNK48 Team BⅢ 2nd Stage「Saishuu Bell ga Naru」 Jennis’s Birthday Stage' ณ บีเอ็นเคโฟร์ตี้เอจ เธียเตอร์ เมื่อช่วงค่ำวันนี้ (8 ต.ค.) โดยจะทำกิจกรรมร่วมกับวงจนถึงช่วงปลาย ธ.ค. ส่วนการแสดงเวทีจบการศึกษา จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในภายหลังทั้งนี้ "เจนนิษฐ์" สาวชาวกรุงเทพฯ วัย 22 ปี กลายเป็นสมาชิกรุ่น 1 คนที่ 11 ที่ประกาศออก BNK48 ต่อจาก "ไข่มุก-วรัทยา ดีสมเลิศ" ที่ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเธอถือเป็นสมาชิกที่ได้รับความนิยมสูง เคยได้อันดับที่ 2 จากการโหวตในการเลือกตั้ง BNK48 ครั้งที่ 1 และเคยถูกเรียกขานจากแฟนคลับให้อยู่ในกลุ่มจตุรเทพของวง ได้รับเลือกเป็นสมาชิกตัวหลักถึง 11 ซิงเกิล แต่กลับไม่เคยได้เป็น "เซ็นเตอร์" ซิงเกิลหลักเลยแม้แต่เพลงเดียว โดยเคยได้เป็นเซ็นเตอร์ในเพลง "365 วันกับเครื่องบินกระดาษ" และร้องเพลงร่วมกับ "มิวสิค-แพรวา สุธรรมพงษ์" ในเพลง Let U Go นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป "ไลร่า" (LYRA) ที่ค่าย iAM ต้นสังกัด จับมือกับ ยูนิเวอร์แซล มิวสิค ไทยแลนด์ ปั้นขึ้นมาในขณะเดียวกัน "เจนนิษฐ์" ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ได้รับโอกาสด้านงานแสดง ทั้งภาพยนตร์เรื่อง Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า ซึ่งเรื่องนี้ได้คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิง จากหลายสถาบัน อาทิ ชมรมวิจารณ์บันเทิง และ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่อง แอน Faces of Anne และ The Cheese Sisters ส่วนซีรี่ส์ก็มีเรื่อง Be My Boy The Series รักแล้วไง..หยุดไม่ได้แล้วล่ะ , Folklore , School Tales the Series โรงเรียนผีมีอยู่ว่า และ ณ ขณะเหงา (The Broken Us) รวมทั้งความนิยมของเธอก็ผลักดันให้ได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามากมายด้วยเช่นกัน