WALLOWS ประกาศ TELL ME THAT IT’S OVER TOUR ASIA 2023 ที่กรุงเทพ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ณ มูนสตาร์สตูดิโอ

WALLOWS TELL ME THAT IT’S OVER TOUR ASIA 2023 BANGKOK

WALLOWS ได้ประกาศทัวร์ TELL ME THAT IT’S OVER TOUR Asia 2023 -Bangkok ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 66 ณ มูนสตาร์สตูดิโอ ซึ่ง Wallows ได้เริ่มทัวร์ TELL ME THAT IT’S OVER TOUR ในเดือนเมษายน 2565 ซึ่งบัตรหมดทั้งที่ อเมริกาเหนือ, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ และจะต่อที่อังกฤษ และยุโรป ในช่วงมกราคม 2566 ก่อนจะบินมาที่เอเชีย ซึ่งจะมีทั้ง Manila, Singapore, Seoul & Tokyo, และประเทศอื่นๆที่จะประกาศต่อไปบัตรคอนเสิร์ต WALLOWS’s TELL ME THAT IT’S OVER TOUR ASIA 2023 BANGKOK ราคาใบละ 2,200 บาท เริ่มจำหน่าย 10 โมงตรง วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ทาง www.ticketmelon.com/viji/wallowsWallows เป็นวง alternative rock จากเมืองลอสแองเจลิส, สหรัฐอเมริกา วงประกอบไปด้วย Dylan Minnette, Braeden Lemasters, และ Cole Preston วงได้ปล่อยเพลงครั้งแรกในเดือนเมษา 60 ในซิงเกิ้ลชื่อ 'Pleaser', ซึ่งได้ขึ้นอันดับ 2 ของ The Spotify Global Viral 50 chart. ในปี 61 Wallows ได้เซ็นสัญญากับ Atlantic Records และปล่อย EP แรกกับค่ายหลัก, Spring, ซึ่ง produced โดย John Congleton โปรดิวเซอร์ผู้ได้รับรางวัล GRAMMY® ต่อมาในปี 62 วงได้ปล่อยอัลบั้ม Nothing Happens ซึ่งได้รางวัล platinum 2 รางวัล จาก single ‘Are You Bored Yet? (feat. Clairo)’ ซึ่งก็ produced โดย Congleton, ตามด้วย Remote ในปี 63อัลบั้มที่ยอดเยี่ยมของ Wallows Tell Me That It’s Over, ได้ปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ซึ่งอัลบั้มนี้โปรดิวซ์โดยโปรดิวเซอร์ที่ได้รับรางวัล GRAMMY® หลายครั้ง Ariel Rechtshaid (Vampire Weekend, Haim, Adele) และมีถึง 10 เพลง ประกอบไปด้วยแนวเพลงที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น an eclectic array of styles, แนวเพลงต่างๆจาก lo-fi post-punk ไปถึง indie-folk และยุคต้น ’90s dance-pop psychedelia Tell Me That It’s Over เป็นความน่าตื่นเต้นอย่างต่อเนื่องของการค้นหา ซึ่งเริ่มจากอัลบั้มของพวกเขาในปี 62 Nothing Happens— ซึ่งเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่มียอดสตรีมสูงมากเมื่อเทียบกับวงอื่นๆในปีนั้นวันที่ : วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566สถานที่ : มูนสตาร์สตูดิโอราคาบัตร : 2,200 บาทซื้อบัตรที่ : www.ticketmelon.com/viji/wallows