อนันดาฯ จัดงานยิ่งใหญ่สุดในรอบ 5 ปี! “Ananda Urban Pulse 2022”ชวนสัมผัสไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองแบบจัดเต็ม พร้อมเปิดตัว 6 โครงการใหม่ กับคัลเจอร์ใหม่ของการใช้ชีวิต

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า จัดงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “ANANDA URBAN PULSE 2022” ภายใต้แนวคิด “THE NEW CULTURE IS HERE” สัมผัสคัลเจอร์ใหม่ของการใช้ชีวิตแบบคนเมือง พร้อมเปิดตัว 6 โครงการใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองแบบจัดเต็ม ซึ่งได้คัดสรรและรวบรวมโครงการคอนโดมิเนียมคุณภาพเยี่ยมติดรถไฟฟ้า บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม บนทำเลคุณภาพเยี่ยมกว่า 32 โครงการทั่วกรุงเทพ พร้อมข้อเสนอพิเศษแห่งปีและโปรโมชั่นมากมายตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองในมิติใหม่ โดยในวันงาน Grand Opening ได้ซุปเปอร์สตาร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง ใบเฟิร์น - พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ประกบคู่ ต่อ - ธนภพ ลีรัตนขจร มาโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์พิเศษบนเวทีสะท้อนไลฟ์ไตล์คนเมืองแบบจัดเต็ม พร้อมกับคู่จิ้นสุดฮอต พีพี - กฤษฏ์ อำนวยเดชกร และ บิวกิ้น – พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล มาร่วมโชว์ร้องเพลงคู่สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยพันธมิตรระดับโลกที่ตบเท้ามาร่วมแสดงความยินดี อีกทั้งภายในงานยังมีห้องตัวอย่าง HYBRID ให้ลูกค้าสามารถเยี่ยมชม และสัมผัสห้องจริงได้ พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมสำหรับคนเมืองพันธุ์ใหม่ที่น่าสนใจภายในงานอีกมากมาย “ANANDA URBAN PULSE 2022” โดยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเมื่อวันก่อนอนันดาฯ แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่เข้าใจคนเมืองมากที่สุด มอบประสบการณ์ที่ดีในชีวิตให้กับลูกค้า โดยการพัฒนาคอนโดมิเนียมผสมผสานการบริการต่างๆ ที่มีมาตรฐานระดับ World class ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับ ดุสิตธานี ครั้งแรก! กับ BRANDED RESIDENCE ของอนันดาฯ เปิดประสบการณ์การบริการสุดประทับใจ ด้วยมาตรฐานระดับห้าดาวจากโรงแรมดุสิตธานี การจับมือกับ SCRATCH FIRST (FROM THE CREATORS OF WONDERFRUIT ) ในการร่วมกันพัฒนาแบรนด์ CULTURE ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ ของที่อยู่อาศัยแนวคิดใหม่ ให้ความสำคัญในเรื่องการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น และความร่วมมือกับ Ascott แบรนด์ดังระดับโลกที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการการอยู่อาศัยให้สะดวกสบายมากขึ้นในโครงการ Culture เพื่อให้สามารถตอบโจทย์คนเมืองได้อย่างลงตัวที่สุด ซึ่งในครั้งนี้อนันดาฯ ได้มีการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ 3 แบรนด์ ได้แก่ แบรนด์โคโค่ พาร์ค (COCO PARC) แบรนด์คัลเจอร์ (CULTURE) และแบรนด์อันดา (ANDA) ซึ่งแต่ละแบรนด์มีแนวคิดที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าคนเมืองได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวโครงการใหม่ 6 โครงการ ได้แก่1. โครงการ โคโค่ พาร์ค (COCO PARC) 2. โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (CULTURE THONGLOR)3. โครงการ คัลเจอร์ จุฬา (CULTURE CHULA) 4. โครงการไอดีโอ รามคำแหง – ลำสาลี สเตชั่น (IDEO RAMKHAMHAENG LAMSALI STATION) 5. โครงการ อันดา ราชพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ (ANDA RATCHAPHRUEK-CHAENGWATTHANA) และ 6. โครงการ อาร์เทล อโศก - พระราม 9 (ARTALE ASOKE - RAMA 9)การร่วมมือครั้งสำคัญกับ โรงแรมดุสิตธานี ในครั้งนี้ ภายใต้มาตรฐานการบริการแบบฟูลเซอร์วิสระดับโรงแรมหรู 5 ดาว ในโครงการ โคโค่ พาร์ค (COCO PARC) กับการบริการสุดประทับใจในทุกๆด้านที่ทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์อันเหนือระดับ อาทิ บริการอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด, การจัดไพรเวทปาร์ตี้ ที่มาพร้อมเซอร์วิสระดับโรงแรมให้บริการ พร้อมเติมเต็มวันสำคัญของคุณให้สมบูรณ์แบบ, บริการคอนเซียร์จ (Concierge Service) ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง, บริการบัตเลอร์ (Butler) ช่วยดูแลด้านต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เป็นต้นสำหรับการจับมือกับ SCRATCH FIRST เป็นการรวมตัวกันทางความคิดของกลุ่มคนเมืองที่มีความเชื่อในการมองหาทางเลือกการใช้ชีวิตแนวใหม่ เน้นความใกล้ชิดกับธรรมชาติ ผสานความยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจและสะท้อนตัวตน เป็นชุมชนของคนเมืองเผ่าพันธุ์ใหม่ที่มีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น โดยร่วมพัฒนาแบรนด์ CULTURE ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ กับโครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (CULTURE THONGLOR) และโครงการ คัลเจอร์ จุฬา (CULTURE CHULA) ด้วยการออกแบบที่ฉีกทุกรูปแบบของการอยู่อาศัยให้แตกต่างไปจากเดิม ความสะดวกสบายที่ควบคู่กับความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่เฉพาะสำหรับผู้อยู่อาศัยแต่เพื่อสังคมและโลกใบนี้ด้วย อาทิ เทคโนโลยีเพื่ออากาศบริสุทธิ์, จุดรีฟีลน้ำดื่ม (Water Replenishment Station) เพื่อลดการใช้พลาสติก และแนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการประหยัดพลังงาน ระบบจัดการขยะ สอดคล้องไปกับการใช้ชีวิตของคนเมืองอย่างลงตัวในส่วนของความร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง Ascott ที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการการอยู่อาศัยของโครงการ Culture ให้สะดวกสบายมากขึ้น รูปแบบใหม่ของการอยู่อาศัยซึ่งมอบประสบการณ์ที่ทั้งสะดวกและสบาย ด้วยการบริการระดับ World class อาทิ บริการคอนเซียร์จ (Concierge Service), การดูแลทำความสะอาด จนถึงการจัดการภายในโครงการโดยรวม พร้อมทั้ง On-Demand Service ทั้งบริการทำความสะอาดห้อง บริการซักรีด และอื่นๆ ที่ช่วยตอบโจทย์ชีวิตประจำวันที่แสนยุ่งของคุณให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น พร้อมให้คุณรู้สึกเหมือนได้อยู่ในโรงแรมแบรนด์มาตรฐานระดับโลก อีกทั้งยังได้ LYF TEAM OPERATION ที่มาช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ สรรหากิจกรรมสำหรับคนเมืองพันธุ์ใหม่ให้การใช้ชีวิตมีสีสัน มีกิจกรรมที่ให้ลูกบ้านได้เชื่อมต่อกันและแลกเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ อาทิ กิจกรรมสวนบนชั้นดาดฟ้า (Rooftop Garden), คลาสโยคะ, BACKYARD MARKET ตลาดสุดชิคสำหรับคนเมืองพันธุ์ใหม่ เป็นต้น เติมเต็มตัวตนของคุณและเพื่อนบ้านในมิติใหม่“ANANDA URBAN PULSE 2022” งานใหญ่สุดของคนเมือง!! กับคัลเจอร์ใหม่ของการใช้ชีวิต อนันดาฯ จัดงานใหญ่ในรอบ 5 ปี เพื่อเอาใจลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า คุณภาพเยี่ยม ชวนสัมผัสไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองแบบจัดเต็ม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับคนเมืองพันธุ์ใหม่ในงานมากมาย อาทิ กิจกรรม Urban Talk พูดคุยกับแขกรับ เชิญพิเศษถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตของคนเมือง ซึ่งได้แขกรับเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาร่วมพูดคุย เช่น แพรี่พาย - อมตา จิตตะเสนีย์, ปั๋น Riety - ดริสา การพจน์, เดี่ยว - สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล เป็นต้น อีกทั้งยังมีความสนุกจาก กิจกรรม Urban Concert มินิคอนเสิร์ตในช่วงเย็นของทุกวันกับศิลปินสุดฮอตมาเอาใจมิวสิคเลิฟเว่อร์ให้ได้ฟินกัน เช่น The TOYS, COCKTAIL, Yes Indeed เป็นต้น และพลาดไม่ได้ เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น GIFT CARD มูลค่า 5,000 บาท หรือ รางวัลใหญ่ ที่พัก 1 คืน พร้อมบัตรคอนเสิร์ตงาน TOSCANA LA FESTA โดยงานนี้ได้คัดสรรและรวบรวมโครงการคอนโดมิเนียมคุณภาพเยี่ยมติดรถไฟฟ้า บ้าน และ ทาวน์โฮม ทั้งโครงการใหม่ 6 โครงการ และโครงการพร้อมเข้าอยู่ทั่วกรุงเทพฯ ภายใต้แบรนด์คุณภาพที่ได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมา ด้วยข้อเสนอพิเศษสุดและโปรโมชั่นมากมาย ได้แก่ ราคาพิเศษสุดแห่งปี* ส่วนลดพิเศษ* อยู่ฟรีสูงสุด 24 เดือน* และแพ็คเกจพร้อมอยู่ 24 รายการ* เป็นต้น “ANANDA URBAN PULSE 2022” ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ให้ลูกค้าที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพบนทำเลศักยภาพสูงติดสถานีรถไฟฟ้าของอนันดาฯ สามารถเลือกชมโครงการต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิดก่อนใคร พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษเมื่อจองซื้อภายในงานที่ไม่ควรพลาด มาร่วมค้นหาไลฟ์สไตล์ที่ตอบทุกมิติชีวิตของคุณ ที่ Ananda Urban Pulse 2022