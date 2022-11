รวมเชียร์ 6 ทีมไทย สู้ศึกชิงแชมป์โลก PUBG MOBILE 10 พ.ย.นี้

2022 PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) ทัวร์นาเมนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่มีเงินรางวัลสูงถึง 4 ล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐฯ (ประมาณ 135 ล้านบาท) ทั้ง 48 ทีมจะมาประชันกันด้วยการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า PMGC League เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นสามรอบ ได้แก่ Group Stage, Survival Stage และ Last Chance ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน เป็นต้นไปในการแข่งขันรอบ Group Stage จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ Red, Green และ Yellow แต่ละกลุ่มต่างก็เต็มไปด้วยทีมที่น่าจับตามอง อย่างในกลุ่ม Red ก็มีทีมชนะเลิศจาก 2022 PMPL SEA Championship Fall อย่าง The Infinity ตัวแทนจากประเทศไทย และทีมชนะเลิศ 2022 PMPL Americas Championship Fall อย่าง Influence Chemin ทางด้านกลุ่ม Yellow ก็นำมาด้วยทีมรองแชมป์ 2022 PMWI อย่าง TEAM FALCONS, FaZe Clan ตัวแทนจากประเทศไทย และ D’Xavier ส่วนกลุ่ม Green ก็รวมทีมระดับท็อปเอาไว้หลายทีม รวมถึงอีกหนึ่งทีมตัวแทนจากประเทศไทยอย่าง Vampire Esports ที่พึ่งคว้าแชมป์จาก 2022 PUBG MOBILE World Invitational และแชมป์ PUBG MOBILE Global Championship สองสมัยอย่าง Nova Esportsรอบ Group Stage จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 – 27 พฤศจิกายน โดยทั้ง 48 ทีมจากทั่วโลกที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม สามอันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะได้ตั๋วเข้าแข่งขัน PMGC Grand Finals โดยตรง และ 5 ทีมสุดท้ายในแต่ละกลุ่มจะถูกคัดออก ส่วนทีมที่เหลือจะต้องไปแข่งขันกันต่อในรอบ Survival Stage ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม เพื่อชิง 16 โควตาสุดท้ายสำหรับเข้าไปแข่งขันในรอบ Last Chance ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 – 4 ธันวาคม ซึ่งจะมีเพียงท็อป 4 ทีม จากรอบ Last Chance ที่จะได้โอกาสเข้าแข่งขันในรอบ Grand Finals13 ทีมที่ดีที่สุดจาก PMGC League และอีก 3 ทีมที่ได้รับเชิญจากผลงานการแข่งขันระดับโลกที่โดดเด่น ซึ่งประกอบไปด้วยทีม Alter Ego Limax, Team SMG และอีกหนึ่งทีมที่รอการยืนยัน จะเข้าไปแข่งขันต่อหน้าผู้ชมสดจากกรุงจาการ์ตาตั้งแต่วันที่ 6 – 8 มกราคม 2023 เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์อันทรงเกียรติของ PUBG MOBILE ที่งาน 2022 PUBG MOBILE Global Championship- PMGC League รอบ Group Stage: 10 – 27 พฤศจิกายน 2565- PMGC League รอบ Survival Stage: 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565- PMGC League รอบ Last Chance: 3 – 4 ธันวาคม 2565- PMGC Grand Finals: 6 – 8 มกราคม 2566ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ของ PUBG MOBILE ได้ที่ Facebook Twitter และ Youtube