Tor Thanai ปล่อยภาพ Artwork สำหรับเพลงซิงเกิ้ลใหม่ Only You

Tor Thanai (ต่อ ธนัย พรพงศ์) ศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลงแนว Lofi/Soul ได้ปล่อยภาพอาร์ตเวิร์คสำหรับใช้โปรโมตเพลงซิงเกิ้ลใหม่ “Only You” ออกมาเป็นที่เรียบร้อยในช่วง 1 ปีกว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ Tor Thanai ได้ทยอยปล่อยซิงเกิ้ลเพลง Hotel และ Heart of Stone ออกมาตามลำดับ ก่อนที่จะตามด้วย Official Music Video ของเพลง Hotel เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากแฟนเพลงและสื่อมวลชนไม่น้อยสำหรับอาร์ตเวิร์คของเพลงซิงเกิ้ลที่ 3 นี้ ได้รับการออกแบบโดยนักออกแบบกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ชาวไทยอย่าง Thanapol Praditkanok (ธนพล ประดิษฐ์กนก) หรือ แม็ค (IG - @mac_a_bre) ที่เน้นโทนสีส้มสด ขับเน้นให้ขอบกระจกของตัวอักษรสีดำของชื่อเพลง Only You และชื่อศิลปิน Tor Thanai ปรากฎขึ้นมาอย่างโดดเด่นสำหรับเพลง “Only You” จะเป็นงานเพลงที่ Tor Thanai ตั้งใจจะฉีกแนวไปจาก 2 เพลงแรกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของคอนเซปต์งานภาพและงานดนตรีที่มีความจัดจ้านมากยิ่งขึ้น ปล่อยให้ได้ฟังกันอย่างเป็นทางการไปแล้วในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา​มาในรูปแบบของทั้ง Official Audio และ Official Visualizer พร้อมลงในระบบ Music Streaming ต่าง ๆ ในช่วงเดือนตุลาคมไปเป็นที่เรียบร้อยไปชมภาพอาร์ตเวิร์คสวย ๆ ของเพลงนี้ได้ที่ IG: @torthanai (https://www.instagram.com/p/CiHYwvtP4lp/) และ Twitter: @torthanai (https://twitter.com/torthanai/status/1566673016045862912)แฟนเพลงสามารถติดตามฟังเพลง Only You พร้อมกันทั่วประเทศได้ทางช่อง YouTube: Tor Thanai (https://www.youtube.com/channel/UC2WsWu0aOcwrBU9sgtcu7Ng)#TorThanai#OnlyYou