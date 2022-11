ลุ้นภาคต่อหนังซอมบี้ในตำนาน 28 Days Later!! ผกก. เผยมีบทแล้ว และอยากทำมาก

ที่เข้าฉายปี 2002 กลายเป็นหนังที่เปิดยุคสมัยหนังซอมบียุคใหม่ แม้จะไม่ใช่หนัง “ซอมบี้วิ่งเร็ว” เรื่องแรก แต่ 28 Days Later ก็ทำให้ศพเดินได้แบบเดินเร็วกลายเป็นกระแสใหม่ของวงการหนังหนังใช้ทุนแค่ 8 ล้านเหรียญฯ แต่ทำเงินไปถึง 80 ล้าน 28 Days Later ยังเป็นหนังกระแสหลักเรื่องแรก ๆ ที่ถ่ายทำด้วยกล้องดิจิตอลด้วย โดยหนังเป็นผลงานของ ผกก. ที่กำลังมาแรงสุด ๆ ในตอนนั้นอย่างและนักเขียนนิยายชื่อดังเจ้าของผลงานที่ลองมาเขียนบทหนังเป็นครั้งแรก จนปัจจุบัน การ์แลนด์ มีผลงานภาพยนตร์ที่ทั้งเขียนบท และกำกับเองหลายเรื่องด้วยความสำเร็จของหนังทำให้มีภาคต่อที่ชื่อว่าออกมาโดย 28 Weeks Later ไม่ได้เล่าเรื่องต่อเนื่องโดยตรงจาก 28 Days Later แต่ออกแนวเป็นหนังที่เกิดขึ้นในสถานการณ์เดียวกันมากกว่าแม้จะไม่ได้เป็นงานของ บอยล์ และ การ์แลนด์ โดยตรง แต่ 28 Days Later ก็ยังประสบความสำเร็จน้อยพอสมควร จากทุน 16 ล้านเหรียญฯ และทำเงินไป 65 ล้านซึ่งที่ผ่านมา บอยล์ เคยให้สัมภาษณ์ถึงโอกาสกลับมาสานต่อหนังชุดนี้หลายครั้ง จนล่าสุดเขาได้ออกมายืนยันอีกครั้งว่าอยากทำหนังเรื่องนี้ และคราวนี้เผยด้วยว่า อเล็กซ์ การ์แลนด์ ก็เขียนบทที่เจ๋งมาก ๆ เอาไว้แล้ว ซึ่งเขาก็อยากจะทำมาก ๆโดย แดนนี บอยล์ ไม่ได้เผยรายละเอียดอะไรมาก แต่บอกว่าหนังจะมีฉากหลังอยู่ในอังกฤษเหมือนเดิมและน่าจะใช้ชื่อว่าซึ่งหมายความว่าหนังอาจจะเล่าเรื่องราวหลังจากภาคแรกประมาณ​ 2 ปี 4 เดือน อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าคงไม่สามารถคอนเฟิร์มอะไรได้ แต่ก็พยายามจะทำออกมาให้ได้นอกจาก บอยล์ แล้ว ซิลเลียน เมอร์ฟี ที่เริ่มต้นมีชื่อเสียงจากหนังเรื่องนี้ ก็เพิ่งจะให้สัมภาษณ์ว่าเขาสนใจที่จะกลับมาแสดงนำในภาคต่อของ 28 Weeks Later เช่นเดียวกัน