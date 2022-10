Conjuring 4 เดินเครื่อง! จักรวาลภาพยนตร์ผีคืนชีพ

ข่าวบอกว่าตอนนี้หนังยังอยู่ในขั้นของการเขียนบทแล้ว โดยที่เขียนรวมถึงจะกลับมาเขียนบทหนังภาค 4 ด้วยส่วนนักแสดงนำ แม้จะยังอยู่ในขั้นเจรจาต่อรองแต่ก็กับก็น่าจะกลับมารับบทนำเหมือนเดิมก่อนหน้านี้ The Conjuring: The Devil Made Me Do It คือหนังในชุดนี้เรื่องสุดท้ายที่เข้าฉายเมื่อปี 2021 แถมปีก่อนหน้านั้น ก็ไม่มีหนังในจักรวาลนี้เข้าฉายเลย หมายความว่า 2019, 2020, 2021 มีเพียง The Conjuring: The Devil Made Me Do It เป็นเรื่องเดียวที่ได้เข้าฉายเท่านั้นแต่ในปีนี้ Conjuring Universe ได้เริ่มขยับอีกครั้ง โดยเฉพาะก่อนหน้านี้มีการประกาศสร้างออกมาแล้ว โดย The Nun 2 จะได้กลับมาแสดงเป็นอีกครั้ง และแน่นอนว่าต้องเผชิญหน้ากับที่ก็จะกลับมาแสดงเป็นผีแม่ชีอีกครั้งด้วยเหมือนกัน