“วิโอเลต” จัดเต็มอัลบั้มใหม่ “Your Girl” แทนความรู้สึกและความรักที่โตขึ้น

หลังจากประสบความสำเร็จจากอัลบั้มเต็มภาษาอังกฤษ “” ในปี 2020 โดยซิงเกิลเปิดตัวอย่าง “Smoke” มาแรงจนสามารถไต่ขึ้นสู่อันดับหนึ่งบนชาร์ต Apple Music สูงถึง 8 ประเทศล่าสุดวันนี้ “” ศิลปินจากค่าย “ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย)” กลับมาอีกครั้ง ด้วยการปล่อยอัลบั้มเพลงไทยครั้งแรกในชีวิต ในอัลบั้ม “Your Girl” ด้วยการงานเปิดตัวอัลบั้ม ภายใต้ชื่อ “LET V BE YOUR GIRL ALBUM LAUNCH PARTY”งานนี้มีการเนรมิตเวทีคอนเสิร์ต ให้กลายเป็นห้องนอนแสนหวาน พร้อมล็อคกลอนประตู ต้อนรับแฟนเพลงเข้าสู่การเดินทางไปกับ 10 บทเพลง จากอัลบั้มใหม่ของเธอ ภายใต้คอนเซปต์ “Be Your Own Girl To Yourself” ที่ Lido Connect เมื่อค่ำคืนวันฮาโลวีน 31 ต.ค. ที่ผ่านมาสำหรับความพิเศษของงานนี้ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ Exclusive Listening Party ในช่วงบ่าย ที่เปิดให้แฟนเพลง และสื่อมวลชน เข้าร่วมฟังเพลงจากอัลบั้มก่อนใครในโลกโดย “วิโอเลต” มาในลุคชุดนอนสุดคิ้วท์ ตามปกอัลบั้ม “Your Girl” พร้อมเบื้องหลังฉากเวที เป็นห้องนอนแสนหวาน ที่เปรียบเสมือนเป็นห้องนอนที่เธอตั้งใจชวนแฟนเพลงเข้ามาค้นหาเรื่องราว แบบล้วงลึกทุกซอกมุม เพื่อค้นหาความหมายจากทั้ง 10 ในอัลบั้ม ผ่านหลากหลายอารมณ์ และแง่มุมของการเป็นทั้งผู้หญิงที่ทั้งแอบรัก , คลั่งรัก , กลัวสูญเสียความรัก , หรือแม้แต่การค้นพบว่า ความรักที่ดีที่สุด นั่นคือการรักตัวเอง“วิโอเลต” เล่าทุกโมเม้นท์ด้วยความอิน สนุกสนาน น่ารัก น่าหยิก จนทุกคนในฮอลล์คล้อยตาม อมยิ้ม และสัมผัสได้จริง ๆ ว่า “Your Girl” คืออัลบั้มที่เธอใช้ทุกช่วงเวลาของการเติบโต ถ่ายทอดออกมาด้วยความตั้งใจ และทุ่มเทเกินร้อยโดยหลังจากจบช่วงนี้ เธอได้มีการชวน Real Fan ขึ้นมาเล่นกิจกรรมสนุก ๆ และร้องเพลงสด ๆ เรียกเสียงกรี๊ด และสร้างความฟินให้คนในงานยิ้มตามกันเป็นแถวมาถึงช่วงไคล์แม็กซ์กับมินิคอนเสิร์ต “วิโอเลต” มาในลุคเซ็กซี่เล็ก ๆ เสื้อสีดำ และกระโปรงสีชมพู สดใส โดยเธอเปิดตัวด้วยเพลง “กักตัว (Quarantine)” ที่ชวนทุกคนในฮอลล์ ลุกขึ้นมาเต้นไปพร้อมๆ กัน พร้อมกับโชว์จากเพลงในอัลบั้มใหม่เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น “ไม่อยากคุย (Taxi), เต้นรำกับปัจจุบัน, จินตนาการ (Imagine), โลกร้าย (Sick) เพลงที่เธอมีโอกาสได้ร่วมงานกับเพื่อนรุ่นน้องในวงการเพลงอย่าง Patrickananda“วิโอเลต” พักเบรกอารมณ์ผู้หญิง เปิดฟลอร์ด้วยเพลงสากลที่ทำให้เธอโด่งดังในชั่วข้ามคืน อย่างเพลง “Smoke” พร้อมวาดลีลา เลื้อยตัว จนคนในฮอลล์ร้องกรี๊ดเสียงดัง ต่อด้วยเพลง “I’d Do It Again” อีกหนึ่งเพลงสากลที่เจ้าตัวบอกว่าแต่งมาจากประสบการณ์ความรักสมัยวัยรุ่นโดยตรงของตัวเธอเองจากนั้น “วิโอเลต” โชว์ต่อด้วยเพลงจากอัลบั้ม “Your Girl” ได้แก่ “ยื้อเพื่อ (Be Honest), อย่าใจร้ายกับตัวเอง (It’s Okay), ระวังเสียใจ (Warning)” เพลงใหม่ที่เธอปล่อยพร้อมอัลบั้ม และเปิด MV ให้ทุกคนได้ชมพร้อมกัน กับเพลงที่เป็นตัวแทนของหญิงสาว ที่รักและมองเห็นคุณค่าของตัวเอง โดยไม่ต้องให้ใครมาตัดสิน ตามมาด้วยเพลง “This is our life” ที่เธอชักชวนเพื่อนศิลปินคนสนิทในวงการเพลงอย่าง “ส้ม มารี” มาร่วมแจมให้ทุกคนสัมผัสถึงกลิ่นอายความรัก ความสัมพันธ์ของเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างกัน จนมาถึงเพลง “Toxic” เพลงที่บอกเล่าความสัมพันธ์แย่ ๆ เป็นพิษร้ายต่อความรู้สึกตามชื่อเพลง แต่โชว์กลับเรียกเสียงฮือฮาจากทุกคนในฮอลล์ความสนุก เต็มอิ่มกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง ยังไม่จบลงง่าย ๆ เมื่อ “วิโอเลต” เซอร์ไพรส์แฟนเพลงด้วยการร้องเพลง “ถ้าเธอ” เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง “One For The Road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ” บรรยากาศเต็มไปด้วยความครึกครื้น เพราะแฟนเพลง และสื่อมวลชน อินจนร้องตามได้ก่อนเธอจะปิดโชว์แบบสวย ๆ อบอวลไปด้วยความประทับใจกับเพลง “ตั้งแต่มีเธอ ฉันมีความสุข (This Time)” พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนเพลง และสื่อมวลชนทั้งน้ำตาที่คอยซัพพอร์ต และติดตามผลงานของเธอมาโดยตลอดทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา “วิโอเลต วอเทียร์” คือศิลปินหญิงที่ขยัน ปล่อยผลงานออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังกันอย่างต่อเนื่อง กับสไตล์เพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟ - ป็อป ที่ไม่มีใครเหมือนในทุกครั้งที่เธอคว้าไมค์โชว์พลังเสียงอันมีเสน่ห์ พร้อมท่าเต้นที่ใครก็เลียนแบบไม่ได้ ทำให้ “วิโอเลต” สามารถสะกดใจคนฟังจนไม่สามารถละสายตาจากเธอได้แม้แต่วินาทีเดียว ทุกซิงเกิลที่ปล่อย ล้วนได้รับคำชื่นชม และได้รับความนิยมในกลุ่มแฟนเพลงมาโดยเสมอ“วิโอเลต วอเทียร์” เป็นศิลปินหญิงคนแรก ที่ทำลายสถิติศิลปินไทยที่ร้องเพลงสากลบน YouTube ด้วยยอดวิวสูงกว่า 85 ล้านวิว ในเพลง “Smoke” ล่าสุดเธอได้เป็นตัวแทนศิลปินไทย เดินทางไปร่วมโชว์บนเวทีงาน “Music Is Universal” ที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับศิลปินชื่อดังจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น YUNGBLUD , HAYD , LULLABOY และ ZACK TAUBUDLO โดยเธอได้รับคำชื่นชมจากนักฟังเพลงทั่วโลก ว่าโชว์ของเธอช่างมีเสน่ห์ และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังสำหรับอัลบั้มใหม่ “Your Girl” นั้นเป็นการพาไปรู้จักตัวตนอีกด้านของ “วิโอเลต วอเทียร์” ผ่าน 10 บทเพลงในผลงานชุดนี้ ที่เป็นตัวแทนความรู้สึกของผู้หญิง บอกเล่าเรื่องราวของการเติบโต และเรียนรู้ที่จะรักตัวเองผ่านแง่มุม ผ่านช่วงเวลาต่าง ๆ ของความรักในคอนเซ็ปต์ “Be Your Own Girl To Yourself”เพลงบอกแทนความรู้สึกของผู้หญิงที่รัก และรู้จักเห็นคุณค่าในตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องวัดคุณค่าของตัวเอง จากการตัดสินใจของใคร อีกนัยยะคืออยากให้เธอรักฉันในแบบที่ฉันเป็น เพราถ้าไม่รักฉันในเวอร์ชั่นนี้ “ระวังเสียใจ” นะเพลงที่อยากให้ทุกคนลองมองย้อนกลับไปในความสัมพันธ์เก่า ที่เคยทุ่มเทให้กับความรักแบบเต็มที่แล้วมีแต่ความ Toxic กลับคืนมา วันนี้ได้เรียนรู้แล้วว่า การไม่มีเธอในชีวิต ทำให้วันนี้ชีวิตมีความสุขมากมายแค่ไหนเพลงที่เล่าถึงความรู้สึกที่อยากเปลี่ยนความสัมพันธ์จากเพื่อน เลื่อนมาเป็นคนรู้ใจ เพราะคนอื่นดูออกว่าเธอคิดกับฉันเกินเพื่อน แค่รอให้เธอพูดความรู้สึกในใจออกมา … เพราะฉันก็รออยู่เพลงที่เล่าโมเม้นท์ของความรักที่กำลังเปลี่ยนไป และเรารับรู้ได้ว่าเขากำลังอยากจบความสัมพันธ์ เพียงแต่ยังไม่มีใครกล้าพูดออกมาเพลงที่ต้องการกำลังใจ และการได้รับความรักจากใครซักคน ในช่วงเวลาที่เราอ่อนแอ ย่ำแย่ และเกิดความรู้สึกเกลียดตัวเอง และเริ่มตั้งคำถามกับทุก ๆ เรื่องในชีวิต ความพิเศษของเพลงนี้ “วิโอเลต” ได้ “Patrickananda” มาร่วมฟีเจอริ่งเพลงที่เสริมสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง ให้ความรู้สึก Calm Down ปล่อยให้ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในแบบของตัวมันเอง และเชื่อมั่นว่าเรายังมีพรุ่งนี้ให้ก้าวต่อเพลงที่บอกใบ้ความรู้สึกของผู้หญิงที่อยากใช้เวลาทุก ๆ นาที อยู่กับคนที่เรารัก อาการของคนขี้หวง ขี้หึง ไม่อยากให้ใครมาใกล้ชิดคนรัก อยากกักตัว กักความรู้สึกของเราไว้สองคน เพลงนี้ยังได้พระเอกระดับท็อปของช่อง 3HD อย่าง “เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข” มาเล่น MV ให้เพลงที่ “วิโอเลต” พูดถึงเพื่อนสนิท ที่คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไร คอยแชร์ คอยรับฟัง ปลอบประโลมใจในวันที่เราเผลอทำผิดพลาด หรือแม้แต่วันที่เราอกหัก เสียใจ และมีความฝัน อยากจะเติบไปด้วยกัน เพลงนี้ “วิโอเลต” ยังชักชวน เพื่อนศิลปินที่สนิทในวงการเพลงอย่าง “Zom Marie” มาร่วมฟีเจอริ่งเพลงของคนที่ตกหลุมรักใครซักคนมาก ๆ จนเกิดความกลัว และลองจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งเราสูญเสียเขาไป เราจะเป็นอย่างไรเพลงที่ผู้หญิงเริ่มเปิดใจให้กับความรัก ให้กับใครซักคน โดยที่เขาคนนั้นก้าวเข้ามาเติมเต็มบางอย่างที่ขาดหายไปทำให้รู้ว่า “ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข” มากแค่ไหน โดยหลังที่ “วิโอเลต” ปล่อยเพลงนี้ไป ได้รับความสนใจจากแฟนเพลง และสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากจนถูกแซวว่า เธอแต่งเพลงนี้ให้แฟนหนุ่มอย่าง “เก้า-จิรายุ ละอองมณี” หรือเปล่า