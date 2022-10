I’m in Luv ทะลุ 50 ล้านวิว “แองจี้-ฐิติชา” กรี๊ดลั่น!! ตอบแทนแฟนเพลงลุ้นรับรางวัลใหญ่

ปังกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว เพราะยอดวิวเพลง “I’m in Luv” (แอม อิน เลิฟ) มาแรงแบบฉุดไม่อยู่ ทะลุ 50 ล้านวิวไปแล้วจ้า งานนี้ “แองจี้-ฐิติชา สมบัติพิบูลย์” ศิลปินสาวจากค่ายเพลง E29 MUSIC IDENTITIES (อีทูไนน์ มิวสิค ไอเดนติตี้) ถึงกับกรี๊ดลั่นบ้านไปเลยสิคะ ที่เดบิวต์เพลงแรกก็ปังเกินต้านดังสุดฉุดไม่อยู่กันไปเลยทีเดียวเป็นศิลปินมากความสามารถที่ปล่อยเพลงแรกออกมาก็ดังเป็นพลุแตก งานนี้ไม่ดังแต่เพียงในประเทศไทยยังดังไกลโกอินเตอร์ จนทำให้ยอดวิวเพลง “I’m in Luv” (แอม อิน เลิฟ) พุ่งสูงทะลุ 50 ล้านวิว ปรอทแตกไปเลยจ้า ต้องขอบคุณแฟนเพลงชาวไทยและต่างแดนไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย,อินเดีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, และสิงคโปร์ ที่ชื่นชอบผลงานเพลงของสาวน้อยแองจี้ จนทำให้เพลงนี้ปังไวมาก จนเจ้าตัวต้องรีบออกมาขอบคุณรัวๆ“แองจี้ขอขอบคุณแฟนเพลงทั้งชาวไทยและต่างประเทศทุกคน ที่ชอบเพลง “I’m in Luv” ของแองจี้ค่ะ ตอนแรกที่เห็นยอดวิวก็มีแอบลุ้นว่าจะถึง 50 ล้านวิวมั๊ย แต่พอถึงจริงๆ ก็กรี๊ดลั่นบ้านเลยค่ะ ดีใจและปลื้มใจมากค่ะ ที่ทุกคนให้การต้อนรับอย่างดี ทำให้แองจี้มีกำลังใจในการทำผลงานเพลงต่อๆ ไปแบบสุดกำลังเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ทำให้ฝันของแองจี้เป็นจริงนะคะ และเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนเพลงที่ยอดวิวทะลุ 50 ล้านวิว แองจี้เลยอยากชวนทุกคนมาร่วมสนุกในแคมเปญ#IminLuvChallenge สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่ด้วยกันค่ะ แองจี้และคณะกรรมการทุกคนจะคัดเลือกทุกคลิปด้วยตัวเอง งานนี้ผู้โชคดีอาจเป็นคุณค่ะ”#IminLuvChallenge มาร่วม Challenge ท่าเต้นสุดคิวท์ พร้อมแชร์คลิปร้องเต้นเพลง “I’m in Luv” ในสไตล์ของตัวคุณเอง โพสต์ลงบน TikTok ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ อาทิ iPhone 14 Pro Max 512 GB 3 รางวัล, Apple Airpods Gen3 10 รางวัล และ Package Mono Max 1 ปี 290 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทโดยผู้ร่วมสนุกจะต้องทำถูกต้องตามกติกา ติด Hashtag #IminLuvChallenge #E29MusicIdentities และตั้งค่าเป็นสาธารณะโดยรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ รางวัลยอดวิวสูงสุด, รางวัลขวัญใจแองจี้ และรางวัล Most Creative ซึ่งผู้ร่วมแข่งขันต้องติด Hashtag #IminLuvCreative ในรางวัลดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังสุ่มผู้โชคดีที่ร่วมเล่นกิจกรรมลุ้นรับรางวัลแบบจุกๆ กันไปเลย แจก Airpods Gen3 1 รางวัล และ Package Mono Max 290 รางวัล ให้ชมฟรี 1 ปีเต็มติดตามชม MV เพลง “I’m in Luv” ได้ทาง https://youtu.be/-jPS8-LaPyA#IminLuvChallenge #E29MusicIdentities