ตอกย้ำความสำเร็จ 3 ปีซ้อน Emma Clinic คว้า "รางวัลคลินิกเสริมจมูกแห่งปี” โดย Preaw Iconic Beauty 2022

นำทีมโดยผู้บริหารคนเก่งได้เข้ารับรางวัล THE BEST INDIVIDUAL RHINOPLASTY For Beauty เป็นรางวัลคลินิกเสริมจมูกหนึ่งเดียว ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคลินิกเสริมจมูกแห่งปี 2022 จัดโดย Preaw Iconic Beauty 2022 ที่มาในคอนเสปต์ครบรอบ 8 ปี The Inginity ณ. Found Venue ซอยนวลจันทร์และในครั้งนี้ถือเป็นรางวัลคลินิกเสริมจมูกแห่งปี 3 ปีซ้อนของ Emma Clinic นับตั้งแต่ปี 2020, 2021 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2022 และในปีนี้ยังเป็นการครบรอบ 5 ปีอย่างยิ่งใหญ่ของ Emma Clinic อีกด้วย ด้วยแนวคิดในการออกแบบจมูกทรงหยดน้ำ Teardrop ของคุณหมอที่ สวยงามรับกับใบหน้าของผู้หญิงไทย รวมถึงบริการของเราที่ “เปรียบลูกค้าเสมือนเป็นครอบครัว หรือเพื่อนที่ดีที่สุด” ทำให้คลินิกของเรากลายเป็นประสบการณ์ที่ถูกบอกต่อแบบปากต่อปาก ทั้งการเสริมจมูกทรง Teardrop และบริการของเราถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ Emma Clinic เติบโตอย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากปีแรกจนถึงปีที่ 5 และในปีนี้ถือเป็นก้าวครั้งสำคัญกับการเปิดสาขาที่ 5 สาขาลาดพร้าว ทำเลใจกลางเมืองอีกแห่งของเรา เพื่ออำนวยความสะดวก รองรับจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ รองรับการผ่าตัดใหญ่ และยังเป็นศูนย์รวมความงามครบวงจรมาตรฐานการให้บริการของเราถูกยกให้ Emma Clinic กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด เริ่มตั้งแต่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ให้คำปรึกษาอย่างจริงใจ เน้นความปลอดภัยห่วงใยคุณเสมอ บอกต่อสิ่งดีๆ และดูแลเคียงข้างความสวยของคุณตลอดไป ด้วยแนวคิดนี้และการรักษามาตรฐานของเราอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปี ทำให้ในปีนี้ Emma Clinic ยังได้รับรางวัล BEST of Friendly Service Clinic จากสุดสัปดาห์ ในงาน Beauty Awards 2022 ที่ผ่านมา และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการของเรา ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป“ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกความไว้วางใจ และเป็นเกียรติที่ให้ Emma Clinic ได้รับรางวัล คลินิกเสริมจมูกแห่งปี เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา น้ำไม่เคยลืมว่า Emma Clinic เติบโตจากบริการที่ดี และเรายังคงทำเช่นเดิมเสมอมา รวมถึงพัฒนาบริการของเราอยู่เสมอ เช่นเดียวกับทีมแพทย์ของเราที่มุ่งมั่นพัฒนาทรงจมูกสวยๆ ให้กับคนไข้ทุกๆ เคส โดยเฉพาะทรงหยดน้ำ Teardrop ทรงที่ขึ้นชื่อของ Emma Clinic ค่ะแม้จะผ่านไปกี่ปี มีทรงจมูกเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย แต่ทรง Teardrop ก็ไม่เคยตกเทรนด์ค่ะ เพราะน้ำเชื่อว่าความสมดุลเป็นธรรมชาติ เป็นพื้นฐานความงามที่ลงตัวที่สุด ให้คุณสวยมีมิติขึ้นในแบบที่เป็นตัวเอง ตามคอนเซปต์ Reveal Your Beauty ของเรา และนอกจากการเสริมจมูก เรายังมีบริการอื่นๆ ให้คุณสวยขึ้นได้อีกมากมายภายในปีนี้ค่ะ Emma Clinic พร้อมแล้ว ที่จะเป็นคลินิกเสริมความงามครบวงจร และจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด เคียงข้างความสวยของคุณตลอดไป”สนใจบริการ หรือ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม พร้อมรับบริการให้คำปรึกษาและดูแลเสมือนเพื่อนที่รู้ใจ สามารถติดต่อได้ที่