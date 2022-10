Emma Clinic สุดปัง ฉลองรับ 2 รางวัล BEST of Friendly Service Clinic และ Best of Chin Augmentation Surgery ภายใต้แนวคิด “Best Friendly”

การเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมาของ Emma Clinic เมื่อเร็วๆนี้ Emma Clinic นำทีมโดย ผู้บริหารคนเก่งเข้ารับสองรางวัลใหญ่จากเวที สุดสัปดาห์ Beauty Awards 2022 ณ AUBE ราชพฤกษ์ กับรางวัล BEST of Friendly Service Clinic (รางวัลที่สุดคลินิกเสริมความงาม ที่เป็นเพื่อนอยู่เคียงข้างคุณในทุกความสวย) และ BEST of Chin Augmentation Surgery ( ที่สุดของคลินิก เสริมคางทรงธรรมชาติ สไตล์เกาหลี ที่ถูกบอกต่อมากที่สุด)ทั้งนี้ Emma Clinic ได้ให้บริการภายใต้แนวคิด“Best Friendly” ให้เอมม่าเสมือนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ การมองว่าลูกค้าเป็นเหมือนเพื่อนหรือครอบครัว ทำให้เกิดการประทับใจของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ จนการเกิดการบอกแบบปากต่อปาก เป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นมาตลอดระยะเวลา 5 ปีด้วยเหตุผลที่สำคัญ 5 ประการให้การต้องรับอย่างอบอุ่น อยู่ใกล้แล้วอุ่นใจเสมือนเพื่อนคอยอยู่เคียงข้าง1.ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าสู่ Emma Clinic พนักงานทุกคนจะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ให้คำปรึกษาแนะนำด้วยความเป็นกันเองเสมือนเป็นครอบครัวหรือเพื่อนที่คอยแนะนำสิ่งดีๆ และคอยเคียงข้างตลอดในทุกๆ ขั้นตอน ที่คุณเข้ามาใช้บริการ2.ให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจทั้งก่อนและหลังทำ “เพื่อนที่ดีที่สุด แนะนำสิ่งที่ดีที่สุด” การทำศัลยกรรม สิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งที่เหมาะสมเข้ากับเรามากที่สุด ทั้งด้านความสวยความงาม และควบคู่กับด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงให้คำปรึกษาคนไข้แต่ละบุคคลเพื่อประเมินร่างกายและให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา โดยคนไข้เป็นผู้เลือกและตัดสินใจด้วยตัวเอง3. เราคำนึงถึงความปลอดภัย ได้มาตรฐานและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนเสมอ “Emma Clinic ห่วงใยคุณเสมอ” การเข้ารับบริการของเราจึงเต็มไปด้วยขั้นตอนที่มีมาตรฐานมากมาย เริ่มตั้งแต่การเข้ามาภายในคลินิกต้องผ่านการตรวจ ATK ทุกคน การเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าคลินิก มีการฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในคลินิกอยู่เสมอ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือการแพทย์ที่ให้บริการต้องได้มาตรฐาน สะอาดและมีความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไข้แต่ละคน โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยไม่ฝืนเนื้อ ลดโอกาสที่ซิลิโคน เบี้ยว เอียง หรือทะลุในอนาคต4. คลินิกที่เพื่อนแนะนำบอกต่อกันมากที่สุด การันตีจากแฟนตัวจริงกว่าแสนราย Emma Clinic ได้สร้างสังคมแห่ง Best Friendly ที่รวบรวมเพื่อนดีๆ ไว้ในนี้อีกเพียบ บน Facebook Group กลุ่มปิด Emma: รีวิวเสริมจมูก เสริมคาง สังคมแห่งการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รีวิวศัลยกรรมต่างๆ ของเอมม่าคลินิก5.เพื่อนที่ดี หมายความว่า เราจะดูแลกันตลอดไป After Care ดูแลหลังทำ นอกจากรับประกัน 1 ปี เรายังให้คำปรึกษาเหมือนเป็นเพื่อนกันตลอดไปหลังทำศัลยกรรมเสริมความงาม เราเชื่อว่าคนไข้หลายคน อาจมีข้อสงสัย ความไม่แน่ใจ หรือความกังวลถึงอาการต่างๆ ของตัวเอง หลายคนอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเอง หรือแม้แต่การแจ้งปัญหาในทันทีEmma Clinic จะเป็นเพื่อนคอยเคียงข้างรับฟัง ให้คำปรึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาให้คุณในทันที สามารถส่งข้อความ รูปภาพหรือวีดีโอ เข้ามาปรึกษาขอคำแนะนำกับทางแอดมินและคุณหมอของเรา ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ หรือแจ้งปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังทำศัลยกรรม โดยมีระยะเวลารับประกัน 1 ปีเต็ม แม้จะหมดระยะเวลาการรับประกันแล้ว ก็สามารถเข้ามาปรึกษากับเราได้เหมือนเป็นเพื่อนกันตลอดไปทั้ง 5 ข้อนี้ เป็นเหตุผลที่ทำให้ Emma Clinic เป็น Best Friendly เพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ เมื่อคุณเข้ามาฝากความสวยไว้กับเรา “เราต้องทำให้ดีที่สุด” ในทุกๆ ด้าน “ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นให้คำปรึกษาอย่างจริงใจ ห่วงใยคุณเสมอบอกต่อสิ่งดีๆ ดูแลคุณและเคียงข้างความสวยของคุณตลอดไป” มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะ www.emmaclinicthailand.com