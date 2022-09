“หมอริท” จัดงาน Grand Opening “THE RITZ CLINIC” สาขา 4 เซ็นทรัลพระราม 2 คว้าศิลปินหนุ่ม “นนท์-ธนนท์” จัดเต็มมินิคอนเสิร์ต พร้อมกิจกรรมเปิดตัวแน่น!!

ขึ้นแท่นผู้บริหารหน้าใหม่ เดินหน้าลุยธุรกิจคลินิกเสริมความงามอย่างเต็มตัว สำหรับหมอริท- เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช หลังจากเปิด THE RITZ CLINIC (เดอะ ริทซ์ คลินิก) เสิร์ฟความสวยหล่อให้กับลูกค้าที่ใส่ใจดูแลหน้าตาและรูปร่างมาแล้วทั้ง 3 สาขา ทาวน์อินทาวน์, อารีย์ และ เซ็นทรัลบางนา ซึ่งแต่ละสาขาก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี และมีลูกค้ามาใช้บริการเนืองแน่น ล่าสุดหมอริทได้ฤกษ์เปิดตัว เดอะ ริทซ์ คลินิก สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 พร้อมจัดงาน Grand Opening อย่างยิ่งใหญ่ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมางานนี้เหล่าคนบันเทิงและอินฟลูเอนเซอร์ที่ใส่ใจสุขภาพและความงาม พร้อมเพื่อนๆ ในวงการของหมอริท ต่างหอบดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกันมากมาย อาทิ ดีเจเอกกี้ , ฟิล์ม-ธนภัทร, เน๋ง-ศรัณย์, เฟิร์น-นพจิรา, พลอยภัช-ภัชธร และที่พิเศษสุดๆ ยังได้รับเกียรติจากศิลปินหนุ่มนนท์-ธนนท์ จำเริญ ที่จัดเต็มมินิคอนเสิร์ตมาเอาใจบรรดาแฟนๆ ที่แห่มาให้กำลังในกันอย่างล้นหลาม โดยภายในงาน Grand Opening THE RITZ CLINIC สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 มีกิจกรรมมากมายให้แฟนๆ ได้ร่วมสนุก ไม่ว่าจะเป็น ปรึกษาเรื่องการปรับรูปหน้าฟรี! ได้เลยที่บูธ THE RITZ CLINIC ชั้น 1 , ทดลองเลเซอร์กำจัดขนฟรี! ด้วยเครื่อง MOVEO RED LASER แถมยังมีโปรโมชั่นนาทีทองสุดพิเศษ ลดสูงสุดถึง 70% ตั้งแต่ วันนี้ - 2 ตุลาคม 2565 และในวันที่ 1 ตุลาคมแฟนๆ จะได้พบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินหนุ่มกัน-นภัทร อีกด้วยสำหรับ THE RITZ CLINIC (เดอะริทซ์ คลินิก) เป็นคลินิกเสริมความงามที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีระดับสากล มาตรฐานการรักษา และเทคนิคเฉพาะของแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย แถมยังได้รางวัลการันตีคุณภาพมากมาย อาทิ The Winner of GTGT 2021 ผู้ชนะการแข่งขันปรับรูปหน้าด้วย FILLER และ TOXIN และได้เป็นแพทย์ผู้สอนของทาง Galderma Thailand , THE ICONIC AWARD 2021 รางวัลแด่คลินิกที่มียอดใช้ผลิตภัณฑ์ Galderma Aesthetics Thailand 2021 , การันตีคุณภาพ THE RITZ CLINIC ด้วยรางวัลยอดการสั่งซื้อ Dysport และ Restylane สูงสุดติดอันดับประเทศ 2 ปีซ้อน, Top Valued Customer 2022 - Gold Level รางวัลยอดขายสูงสุดระดับประเทศของโปรแกรม DNA GLOW SKIN และ รางวัล New Shining Star 2020-2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับคลินิกที่มียอดบริการโปรแกรมยกกระชับหน้าด้วย Ultraformer III สูงสุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทยTHE RITZ CLINIC (เดอะริทซ์ คลินิก) พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ทั้ง 4 สาขา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ IG : theritz_clinic , LINE : @theritzclinic >>> https://lin.ee/7G0Lul3 , YouTube : THE RITZ CLINIC >>> https://bit.ly/32aB2p6 และ Call Center: 088-892-2666