"นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล" ยืนหนึ่งศัลยแพทย์ไทย ผู้ครองใจชาวต่างชาติ จนนิยมเดินทางมาประเทศไทยเพื่อใช้บริการ

“ศัลยกรรมเมืองไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก” ในสายตาชาวต่างชาติ ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศที่โด่งดังด้านการท่องเที่ยว แต่ชื่อเสียงเรื่องศัลยกรรมของไทยนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในชื่อเสียงที่ถูกชาวต่างชาติกล่าวขาน ปัจจุบันจึงทำให้ต่างชาตินิยมเดินทางมาประเทศไทยเพื่อใช้บริการด้านการแพทย์และหนึ่งในนั้นคือ “ศัลยกรรม”นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมด เปิดเผยว่า หนึ่งสิ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติประทับใจในการแพทย์ของไทยคือการบริการของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้ความเคารพกับผู้ป่วยอย่างสูงสุด มีความเป็นมิตร ดูแลอย่างใกล้ชิด สิ่งนี้ถือเป็นดีเอ็นเอของคนไทย ที่ได้ไปผสานอยู่ในวงการแพทย์ทุกแขนง จนทำให้ใครต่อใครต้องหลงรัก และพบว่าหลายเวทีในระดับสากลเราจะมีแพทย์ไทยเข้าร่วมประชุมด้านวิชาการร่วมกับชาติอื่นๆ จนชื่อเสียงแพทย์ไทยดังไกลก้องโลก และจากสถิติของศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดเองพบว่ามีต่างชาติเดินทางเข้ามาศัลยกรรมไม่ขาดสาย โดยมาจากปัจจัยหลัก คือ คุณภาพ เทคนิคการผ่าตัด ประสบการณ์และฝีมือความชำนาญของศัลยแพทย์ไทยที่คนทั่วโลกให้การยอมรับ จนเกิดการบอกต่อทั้งปากต่อปากศัลยกรรมที่ชาวต่างชาตินิยมทำคือ การทำศัลยกรรมดึงหน้า ด้วยเทคนิคเฉพาะ เรียกว่า “Modern Facelift” เป็นการประยุกต์ข้อดีของเทคนิคการผ่าตัดดึงหน้าในอดีต ร่วมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่ได้รับการการันตีด้วยรางวัล HELLO! Beauty Awards 2019 หมวด Editors’ Choices สาขา "The Best Facelift Aesthetic" ว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมศัลยกรรมความงามที่เป็นที่นิยม ซึ่งเเพทย์จะใช้เทคนิคการดึงหน้าที่ดึงลึกถึงกล้ามเนื้อในชั้นลึก SMAS (SUPERFICIAL MUSCULO-APONEUROTIC SYSTEM) เพื่อความตึงกระชับของใบหน้าที่ยาวนานขึ้น ลดโอกาสการกลับมาของริ้วรอยเเละความหย่อนยาน ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดเพียง 2-3 ชั่วโมง มีอาการบวมช้ำน้อย รูปหน้าเข้าที่เร็วซึ่งคนไข้สามารถเลือกทำเฉพาะส่วนที่มีปัญหาได้ เเบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่1.ดึงหน้าผาก (Forehead Lift) - ช่วยลดรอยย่นบริเวณหน้าผาก ยกคิ้วขึ้นไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม2.ดึงใบหน้าส่วนบนและหางตา (Upper Facelift/Temporal Lift) - เพื่อแก้ไขหางตาที่ตกรวมถึงหางคิ้วให้ยกขึ้น และแก้รอยตีนกาบริเวณหางตา ทำให้ใบหน้าส่วนบนตึงขึ้น โหนกแก้มยกสูงขึ้น3.ดึงใบหน้าส่วนกลางเเละส่วนล่าง (Lower Facelift) - แก้ไขปัญหาร่องแก้มที่ลึกให้จางลง แก้ไขร่องน้ำหมาก ทำให้ใบหน้าส่วนล่างตึงและถูกยกขึ้น ให้ใบหน้าเรียวเป็น V-shape4.ดึงคอ (Neck Lift) - ทำให้ลำคอตึงขึ้น ลดความหย่อนคล้อย ลดเหนียงบริเวณคอ เพื่อให้เข้ากับส่วนของใบหน้าที่อ่อนวัยลงด้วยผลลัพธ์ที่ได้สามารถทำให้ดูลดอายุได้จริง และความหย่อนคล้อยต่าง ๆ หายไปอย่างชัดเจน โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ซึ่งมีผิวที่ค่อนข้างบาง รูปทรงใบหน้าที่แคบ เมื่ออายุมากขึ้น จะเห็นความหย่อนคล้อยได้ชัด เมื่อทำการศัลยกรรมดึงหน้าจึงทำให้เห็นผลลัพธ์จากการผ่าตัดได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งที่ผ่านมาผลลัพธ์ของการผ่าตัดดึงหน้าที่ศูนย์ศัลยกรรความงามโรงพยาบาลบางมด จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ตึงกระชับขึ้น มองเห็นจากสายตาได้ว่าใบหน้าดูเด็กลง อายุดูลดลง (เฉลี่ยประมาณ 10-15 ปี) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่ด้วยว่าก่อนผ่าตัด มีลักษณะของใบหน้า ริ้วรอยความหย่อนคล้อยมากน้อยเพียงใดไม่เพียงคนไทยเท่านั้นที่รู้จักชื่อเสียง นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง และผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมด แต่ชื่อเสียงคุณหมอธนัญชัยดังไกลไปถึงต่างแดน โดยชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เดินทางมาทำศัลยกรรมที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดได้มีการ ค้นหาข้อมูลการดึงหน้าในออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต่างบอกเป็นเสียงเดียวว่าเรื่องการดึงหน้าต้องยกให้ศัลยแพทย์ไทยที่ชื่อ นพ.ธนัญชัย แห่งศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมด อีกทั้งการได้เห็นรีวิวจากผู้ผ่าตัดจริงยิ่งมีความมั่นใจ โดยในส่วนของศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมด คุณหมอธนัญชัยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคนิคการทำศัลยกรรมให้ดีและตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด เพื่อเปลี่ยนมุมมองการทำศัลยกรรมให้เป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัว ด้วยเทคนิคที่พัฒนาตามคอนเซ็ปต์ “แผลเล็ก เจ็บน้อย หายเร็ว ผลลัพธ์ให้ความเป็นธรรมชาติ” ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย จากมือของศัลยเเพทย์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งการทำศัลยกรรมไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมด สามารถเลือกทำได้ในส่วนที่มีปัญหาอย่างแท้จริง โดยศัลยแพทย์จะทำการวิเคราะห์อย่างลงลึก ก่อนจะทำการผ่าตัด ดังนั้นผลลัพธ์ที่ดีจะตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด ผลลัพธ์อยู่ตลอดไปอย่างยาวนาน ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้เกิดการบอกต่อประสบการณ์ของตนเองอย่างจริงใจทั้งนี้คุณหมอธนัญชัยยังเป็นศัลยแพทย์ที่ยังเน้นย้ำเรื่อง “จริยธรรมแพทย์” จรรยาบรรณและความรับผิดชอบที่ศัลยแพทย์ควรมีมากกว่าการมุ่งแต่ผลตอบแทนทางธุรกิจ ด้วยการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง อธิบายข้อดี-ข้อเสียและโอกาสเกิดผลแทรกซ้อนทั้งหมดอย่างละเอียด ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เกิดความปลอดภัย และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มซาลง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเข้ามาจองทำศัลยกรรมกับศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดอย่างต่อเนื่องจนยอดจองยาว 4 เดือนเต็ม ส่งผลให้ตัวเลขผู้ใช้บริการพุ่งขึ้น 10-20 % เรียกได้ว่าเติบโตสูงสุดในรอบ 10 ปี ศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดจึงได้ต่อยอดขยายฐานกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยการแตกแบรนด์ลูกเพิ่มภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า บางมดพลัส ( Bangmod Plus+) เพื่อรองรับการทำศัลยกรรมความงามทุกรูปแบบ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด โดยมีการขยายโซนผู้ป่วยในเพื่อปรับเป็นห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น เพื่อรองรับผู้ใช้บริการได้เพิ่มขึ้น 2-3 เท่า อีกทั้งมีการเพิ่มทีมศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง วิสัญญีแพทย์ ทีมพยาบาลวิชาชีพ ซึ่ง นพ.ธนัญชัยทิ้ งทวนว่าประเทศไทยจะสามารถ เป็นศูนย์กลางศัลยกรรมความงามแห่งเอเชีย (Surgical Hub of Asia) ได้ภายใน 3 ปี หากได้การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนด้วยกันเองปรึกษาเรื่องศัลยกรรมความงาม โทร. 0-2867-0606 ต่อ 1200-1204