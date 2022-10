SOLD OUT! “JAY B” ปังไม่หยุด คอนเสิร์ตเดี่ยวในไทยบัตรถูกจำหน่ายหมดทั้ง 3 รอบการแสดง

งานนี้หนุ่ม JAY B ก็เซอร์ไพรส์มาก ๆ เช่นกันที่กระแสงานดีขนาดนี้พร้อมออกมาทวิตเตอร์บอกความรู้สึกว่า “Thank you for all of your support! This is more than what I expected. Thank you so much ขอบคุณครับ” ซึ่งนี่เป็นการการันตีได้เป็นอย่างดีว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับ JAY B อย่างอบอุ่นเสมอใครที่มีบัตรเข้าชมก็เตรียมตัวให้พร้อม เพราะงานนี้ JAY B ขนทัพเพลงฮิตมาเซอร์ไพรส์แฟน ๆ ชาวไทยแน่นอน พร้อมเผยงานนี้คุณจะได้รับประสบการณ์สุดสนุก และ ประทับใจไม่รู้ลืม! แล้วพบกัน 3 รอบการแสดงจัดเต็ม! วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 19:00 น. / วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00 น. และวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 17:00 น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-6 เมืองทองธานีและถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางออนไลน์ที่Official Facebook: BEXConcert / Twitter: @BEX_Concert / TikTok: @BEXSpaceและทาง #2022JAYBWorldTourinBKK