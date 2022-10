“CRAVITY” ประกาศจัดแฟนคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ไทย! 5 พ.ย. นี้ LUVITY ชาวไทยห้ามพลาด

ศิลปินบอยแบนด์น้องใหม่ภายใต้สังกัด Starship Entertainment ค่ายเดียวกับศิลปินรุ่นพี่ร่วมค่ายอย่าง Monsta X และสาว ๆ ที่กำลังมาแรงอย่าง IVE ประกาศจัดแฟนคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทย! ปลายปี 2022 นี้ เพื่อเป็นของขวัญให้กับ LUVITY ชาวไทย (ลอบิตี้: ชื่อกลุ่มแฟนคลับ โดยมาจาก LUV ที่แปลว่าความรัก และตั้งให้คล้องกับชื่อวงของหนุ่ม ๆ)เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากหนุ่ม ๆ CRAVITY ทั้ง 9 คน ได้เดบิวต์และออกผลงานเพลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยงานแฟนมีตติ้งที่โอซาก้าก็ Sold Out ไปเป็นที่เรียบร้อย โดยหนุ่ม ๆ มีแพลนจะปล่อยมินิอัลบั้มใหม่ “CRAVITY 4th MINI ALBUM: NEW WAVE” ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้อีกด้วย LUVITY ทั่วโลกเตรียมตั้งตารอกันได้เลยในโอกาสที่ดีนี้ BEX (Bangkok Exhibition) บริษัทอีเว้นท์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป ร่วมกับ YJ PARTNERS (วายเจ พาร์ทเนอร์ส) และ PROUD2 (พราวด์ทู) พร้อมประกาศข่าวดีที่แฟนชาวไทยรอคอย พาหนุ่ม ๆ ทั้ง 9 คนบินลัดฟ้ามาไทย กับงาน “2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON 'CENTER OF GRAVITY' IN BANGKOK” งานนี้แฟน ๆ ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะหนุ่ม ๆ เตรียมพร้อมขนโชว์เด็ดสุดพิเศษที่ไม่เคยรับชมที่ไหนมาก่อน! มาฝาก LUVITY ชาวไทยโดยเฉพาะ!โดยงานสุดพิเศษนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18:00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ centralwOrld LIVE ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บัตรราคา 5,900, 4,900, 3,900 และ 2,900 บาท เปิดขายบัตร วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา10:00 น. (เวลาประเทศไทย) ทาง Thaiticketmajor ทุกสาขา และทางเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ของงานเพิ่มเติมได้ที่ Official Facebook: BEXConcert / Twitter: @BEX_Concert และ TikTok: @BEXSpace