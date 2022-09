เวลโนเวชั่นส์จับมือเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ร่วมส่งต่อนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวลโนเวชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า “โคลอชัวร์( Colosure )จากเวลโนเวชั่นส์ จับมือ เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ นำทีมโดยคุณผู้นำสื่อบันเทิง ประสบการณ์ทำงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กว่า 30ปี บริษัทผู้ผลิตรายการรายใหญ่และมีบทบาทมากที่สุดในช่อง 3 มาสู่สตูดิโอที่สนับสนุนโลกปัจจุบันอย่าง 100% มี live studio ครบจบในที่เดียว ร่วมกันโปรโมท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โคลอชัวร์ โดยใช้กลยุทธ์ Music Marketing เพื่อสร้างแบรนด์ Awareness และร่วมสร้างประสบการณ์ความสุขดีๆผ่านเสียงเพลงร่วมกันกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย อีกทั้งยังเพิ่มการมองเห็นและเข้าถึงผลิตภัณฑ์โคลอชัวร์”โดยตลอดปลายปี 2565 นี้บริษัทจะเน้นการส่งเสริมงานด้านการตลาดผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงานคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังมากมาย ได้แก่ งาน Colosure presents IN THE STUDIO WITH THEE CHAIYADEJ คอนเสิร์ตคุณโอ๋ - ธีร์ ไชยเดช หนึ่งในนักดนตรีที่มีสำเนียงกีต้าร์เฉพาะตัวและเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์ และแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างคุณนภ พรชำนิที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา และงาน COLOSURE X FULL MOON LIVE HOUSE STAND UP WITH BEN CHALATIT คอนเสิร์ตจากคุณเบน ชลาทิศ เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 กันยายน ที่ SEARCH STUDIO รามคำแหง 81 และล่าสุด โคลอชัวร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ของคอนเสิร์ต Colosure presents IN THE STUDIO with NOP PONCHAMNI ในวันที่ 24 กันยายน 2565 ทุกงานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ร่วมงานกับบรรยากาศคอนเสิร์ตสุดอบอุ่น สร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โคลอชัวร์ และประสบการอันดีร่วมกัน เพื่อให้ผู้ร่วมงานรู้ถึงความสำคัญของการดูแลตัวเองแล้วยังส่งเสริมการมอบผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพให้กับคนที่คุณรักนอกจากนี้ด้วยรสชาติที่อร่อยทานง่าย โคลอชัวร์ จึงสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องดื่มรสชาติหลากหลาย และภายในงานยังสามารถสั่งเครื่องดื่มพร้อมดื่มจากโคลอชัวร์ ไม่ว่าจะเป็นรสชาติหอมอร่อย กลิ่นวานิลลาจากโคลอชัวร์ออริจินอล หรือเครื่องดื่มเมนูพิเศษจาก Black Canyon อย่าง โคลอชัวร์ชาเขียว โคลอชัวร์ชาไทย โคลอชัวร์กาแฟเย็น โคลอชัวร์ช็อกโกแลตเย็น โดยทุกแก้วยังคงปริมาณสารอาหารที่จำเป็นอย่างครบถ้วน เทียบเท่า 1 เสิร์ฟ (50 กรัม) สารอาหารครบ 5 หมู่ พร้อมวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย ตอกย้ำความเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบชงดื่ม ง่ายต่อการรับประทาน มีโคลอสตรุ้ม น้ำนมเหลือง ที่สร้างขึ้นมาในช่วง 1-2 วันแรกหลังการคลอดเท่านั้น เป็นน้ำนมที่มีสารอาหารสูงและเปี่ยมไปด้วยสารภูมิต้านทาน ที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง ช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เข้ามาในร่างกายได้ดีขึ้นและเวย์โปรตีน ที่ช่วยเสริมมวลกล้ามเนื้อ โคลีนและวิตามินบี 12 สูง ช่วยเรื่องระบบประสาทและสมอง รวมถึง มีแคลเซียมสูง เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่ต้องการดูแลตัวเองและสุขภาพของคนที่คุณรัก อีกทั้งยังหวังกระตุ้นการมองเห็นและเข้าถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคลอชัวร์ผ่าน Music Marketing ทางโคลอชัวร์ยังมีลุยแผนการสร้างแบรนด์ผ่าน mass media และจัดชงชิมสินค้าทั่วประเทศ ผ่านห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และออฟฟิศ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ลิ้มลองรสชาติ หอมอร่อย แบบไม่เติมน้ำตาลของโคลอชัวร์ ให้ผู้บริโภคให้มีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนโดยในงาน Colosure presents IN THE STUDIO with NOP PONCHAMNI & The Groovetomatix Band ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ SEARCH STUDIO รามคำแหง 81โคลอชัวร์ ก็ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ จัดกิจกรรมพิเศษแจกบัตรคอนเสิร์ต ให้ได้ผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากโคลอชัวร์ได้เพลิดเพลินไปกับเพลงรัก จาก “นภ พรชำนิ”สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตามร้านขายยาทั่วไป ห้างสรรพสินค้า TOPS ,BIG C,The MALL ,FOODLAND ,Villa, MaxValu, BLACK CANYON และช่องทางออนไลน์Line OA : https://lin.ee/QTJiG4D Inbox: https://www.facebook.com/colosureofficial Website: https://www.wellnovations.co.th/ Shopee : https://shopee.co.th/colosure.official?smtt=0.0 Lazada: https://s.lazada.co.th/s.TOPvM #wellnovations #เวลโนเวชั่นส์ #เวลลโนวา #โคลอสตรุ้ม #colostrum #colosure #โคลอชัวร์ #ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ #ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนสูง #ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรครบถ้วน #ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบ5หมู่