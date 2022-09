เสียงตอบรับดีเกินคาด กับภาพยนตร์ฉลองครบรอบ 55 ปี ปลุกตำนานฮีโร่แห่งแสง “SHIN ULTRAMAN”

บทพิสูจน์การต่อสู้ครั้งใหม่ กับการกลับมากู้โลกของซูเปอร์ฮีโร่นัมเบอร์วันตลอดกาล ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เหนือจินตนาการ ปลุกตำนานฮีโร่แห่งแสงที่ถูกพิสูจน์แล้วผ่านผู้ชมนับล้านทั่วประเทศและยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า “ดีเกินคาด” การันตีด้วยยอด Box Office Japan มากกว่า 4 พันล้านเยน! สูงที่สุดในแฟรนไชส์ทั้งหมด ถือเป็นภาพยนตร์ ULTRAMAN ที่ประสบความสำเร็จมากสุดเท่าที่ทางบริษัท Tsuburaya เคยสร้างมาโดยตลอด และเป็นภาพยนตร์ที่ฉลองครบรอบ 55 ปี จากแฟรนไชส์ ULTRAMAN ได้อย่างสวยงามSHIN ULTRAMAN (ชิน อุลตร้าแมน) ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวผ่านวิธีการที่แปลกใหม่ ที่ยังคงความเป็นต้นฉบับเดิมเอาไว้อยู่ แต่ถูกตีความให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ ที่ยังคงความคลาสสิกเอาไว้ให้แฟนๆ รุ่นเก่าได้นึกถึง ในด้านของงานภาพบอกได้เลยว่า ทำออกมาได้ดีไม่แพ้กัน ให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนจะเป็นหนังเก่าก็ไม่เก่า แต่ก็ไม่ได้ทันสมัยขนาดนั้น ทำให้กลิ่นอายต่างๆ ที่ได้สัมผัส มันให้อรรถรสในการชมได้มากเลยทีเดียวมันเกินคำว่าสนุก แต่มันคือดีไม่ไหว เพราะเรื่องราวที่ดำเนินไป แทบไม่มีจังหวะให้พักหายใจ รายละเอียดทั้งหมดในเรื่องที่ถูกเล่าตั้งแต่เริ่มต้น คือสิ่งที่เราต้องจดจำและทำความเข้าใจ เพื่อนำมาร้อยเรียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามลำดับการเล่าเรื่องในสไตล์ของผู้กำกับคนนี้ “ชินจิ ฮิงุจิ” นอกจากกลิ่นอายต่างๆ ที่ยังคงความเป็นอุลตร้าแมนได้แบบชัดเจนแล้ว ในภาคนี้ยังได้นักแสดงมากฝีมือ นำโดย “ทาคุมิ ไซโตะ” ที่เคยร่วมงานกับผู้กำกับคนนี้มาแล้วใน Shin Godzilla มารับบทเป็น ชินจิ คามินากะ ผู้แปลงร่างเป็น Ultraman เพื่อต่อสู้กับเหล่าไคจู พร้อมด้วย “มาซามิ นางาซาวะ” จาก Our Little Sister (2015), “ฮิเดโทชิ นิชิจิมะ” จาก Drive My Car (2021), “อาการิ ฮายามิ” จาก Gintama Live Action the Movie (2017) และ “ไดกิ อาริโอกะ” จาก Code Blue Season 3 (2017) มารับบทเป็นสมาชิกหน่วย S-Class Species Suppression Protocol (SSSP) และ “โคจิ ยามาโมโตะ” จาก Kamen Rider Zero-One (2019) มารับบทเป็นเอเลี่ยนเมฟิลาสความพิเศษของภาพยนตร์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้! เมื่อเข้าฉายบ้านเราทั้งที ผู้บริหารลิขสิทธิ์ ULTRAMAN อย่าง DEX [DREAM EXPRESS] และทีมดูแลการตลาดในประเทศไทย Japan Anime Movie Thailand [JAM] สร้างเซอร์ไพรส์แบบจัดหนัก ส่งตรงอุลตร้าแมนยักษ์ “SHIN ULTRAMAN” (ชิน อุลตร้าแมน) บินลัดฟ้าจากญี่ปุ่น โดยมีขนาดความสูงถึง 10 เมตร!! มาจัดแสดงตั้งโชว์ไว้ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน ตั้งแต่วันที่ 19-29 กันยายน และจะย้ายไปที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต วันที่ 1-9 ตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังมีอุลตร้าแมนขนาดความสูง 4 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 8-19 กันยายน, เมกา ซีนีเพล็กซ์ 21-25 กันยายน และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่น ไอส์แลนด์ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม ความฟินแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆ ถ้าพลาดแล้วจะเสียใจ เราเตือนคุณแล้วนะ! สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมอย่าลืมกดตั๋วจองภาพยนตร์แล้วไปดูพร้อมกัน ฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ Facebook : DEXclub.com และ Japan Anime Movie Thailand