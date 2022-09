เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ผนึก ทรู ดึงคอนเทนต์ดังระดับโลก Live Streaming บนจอยักษ์ เปลี่ยนประสบการณ์การชมให้ฟินทะลุจอแบบเรียลไทม์

จับมือยกระดับนำเทคโนโลยีแสดงศักยภาพความเร็วในการส่งสัญญาณ ดึงคอนเสิร์ตศิลปินดังและคอนเทนต์ดังระดับโลกมาบนจอยักษ์ในโรง ภาพยนตร์ให้ได้ฟินทะลุจอกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การฉายภาพยนตร์ในโรงอีกต่อไป เพื่อความหลากหลายของการให้บริการ ทั้ง คอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา แฟนมีทติ้ง งานประกาศผลรางวัลออสการ์ ที่สร้างปรากฏการณ์และได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่องรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับรักษาการผู้อำนวยการ สายงานการพาณิชย์ ทรูออนไลน์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ถ่ายทอดสดด้วย พรีเมี่ยมคอนเทนต์ที่เป็นเทรนด์ระดับโลก นำศักยภาพนวัตกรรมเทคโนโลยี 5G ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการมาเสริมความแกร่งในการทำ Live Steaming บนจอยักษ์ในโรงภาพยนตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งความเร็ว ครบ แรงล้ำ ซึ่งคอนเทนต์ทั้งหมดจะวิ่งผ่านโครงข่ายคุณภาพของทรู ที่มีการส่งสัญญาณแบบ 1GBPS/1GBPS ให้ทั้ง Low Latency และ High Reliability ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของทางทรู เพื่อซัพพอร์ตการส่งคอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้การ Live Steaming ในโรงภาพยนตร์ได้อย่างราบรื่นและไม่สะดุดหลังจากความสำเร็จที่ผ่านมาซึ่งได้ถ่ายทอดสดคอนเทนต์ที่หลากหลายอย่างเช่น OSCARS LIVE, SUPERBOWL WATCH PARTY, NBA FINAL 2022, FA CUP FINAL & PREMIER LEAGUE, World Cup 2018, มิวสิคัลโชว์ละครเวที จากเกาหลี : BUNGEE JUMP OF THEIR OWN และ BLUE HELMET : A SONG OF MESSIA มาให้ชมกันบนจอยักษ์ในโรงภาพยนตร์นอกจากนี้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ยังคัดสรรคอนเทนต์สุดเอ็กคลูซีฟที่เตรียมมาให้ให้แฟนคลับชาวไทยได้ชมกันทั้ง F1 Watch Party, คอนเสิร์ตจากอเมริกา เกาหลี และ ญี่ปุ่น, Live Actions จากญี่ปุ่น, มิวสิคัลโชว์จากเกาหลีรวมทั้งเตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้งกับการถ่ายทอดสดแบบสตรีมมิ่งครั้งแรกภายในโรงภาพยนตร์ IMAX เร็วๆ นี้ แบบเต็มรูปแบบ กับ “IMAX LIVE” ด้วยจุดเด่นคือความสมจริงเหมือนยกบรรยากาศคอนเสิร์ตมาไว้ในโรงภาพยนตร์ผ่านจอภาพขนาดยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งถูกติดตั้งแบบเต็มพื้นที่ผนังสุดผนัง พื้นจรดเพดาน จนแทบไร้ขอบ ผสานเข้ากับระบบการฉายภาพที่สว่างคมชัด พร้อมนรมิตรเวทีคอนเสิร์ตได้อย่างตระการตา ทางด้านระบบเสียงก็มาพร้อมกับลำโพงขนาดใหญ่ที่ส่งมอบเสียงทรงพลังเทียบได้กับลำโพงที่ใช้ในการจัดแสดงคอนเสิร์ตของจริง และการออกแบบจุดนั่งชมแบบ Stadium Seat ให้บรรยากาศเหมือนกำลังรับชมอยู่ในโรงละครหรือฮอลล์คอนเสิร์ต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของโรงภาพยนตร์ IMAX ที่จะทำให้ผู้ชมสามารถมองเห็นภาพขนาดใหญ่ ตระการตา และได้ยินเสียงที่ชัดเจน กระหึ่มเต็มพลังเหมือนได้ร่วมชมการแสดงสดในสถานที่จริง