‘เก้า-สุภัสสรา’ เฟรนด์ ออฟ ลองจินส์ ประเทศไทยนำทีมร่วมฉลองฉลองครบรอบ 190 ปี แบรนด์นาฬิการะดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์

สวยและเต็มเปี่ยมไปด้วยสไตล์หรูหราคลาสสิกตามแบบฉบับของลองจินส์ เก้า-สุภัสสรา ธนชาต เฟรนด์ ออฟ ลองจินส์ ของประเทศไทย แท็คทีม นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ, ดิว-จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์, พลอย หอวัง และ นท พนายางกูร ร่วมดินเนอร์บนเรือหรูเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 190 ปีของ Longines (ลองจินส์) แบรนด์นาฬิการะดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมสัมผัสนาฬิกาคอลเลกชั่น The Longines Master Collection 190th Anniversary (เดอะ ลองจินส์ มาสเตอร์ คอลเลกชั่น 190 แอนนิเวอซารี) รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นที่ผลิตเพียง 190 เรือนทั่วโลกภายในงาน ธภัทร กุลสิรินันท์ แบรนด์เมเนเจอร์ ลองจินส์ ประเทศไทย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมกล่าวว่า “เป็นเวลากว่า 190 ปีแล้ว นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1832 ลองจินส์ได้นำเสนอคอลเลกชั่นนาฬิกาต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ The Longines Master Collection ซึ่งถือเป็นนาฬิกาคอลเลกชั่นที่สำคัญอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงาม รวมทั้งมีกลไกล้ำยุคภายใต้รูปลักษณ์อันสง่างามดังสโลแกนที่ว่า “Elegance is an attitude” และในโอกาสฉลองครบรอบ 190 ปีจึงได้จัดนิทรรศการขึ้น เพื่อเชิญชวน ทุกท่านร่วมสัมผัสประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแบรนด์ ในรูปแบบแกลเลอรี่ที่เชื่อมโยงเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยจัดแสดงเรือนเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของลองจินส์ 14 เรือนตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1878-1968 ที่มอบแรงบันดาลใจในการออกแบบ ส่งตรงมาจากพิพิธภัณฑ์ลองจินส์ในสวิตเซอร์แลนด์เพื่องานนี้โดยเฉพาะ จากนั้นจะนำคุณไปสู่โซนไฮไลท์กับนาฬิกาคอลเลกชั่น The Longines Master Collection 190th Anniversary ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จ 190 ปีลองจินส์ได้นำเสนอซีรีส์นาฬิกาเอ็กซ์คลูซีฟ 3 เรือนจากคอลเลกชั่นที่สืบสานองค์ความรู้ของแบรนด์อย่าง The Longines Master Collection ซึ่งผสมผสานเอกลักษณ์ความสง่างามคลาสสิกเข้ากับกลไกอันเปี่ยมประสิทธิภาพ มาพร้อมเรือนสแตนเลสสตีล โรสโกลด์และทอง โดยเวอร์ชั่นเยลโลว์โกลด์ 18k และโรสโกลด์ เป็นรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นที่ผลิตเพียง 190 เรือนทั่วโลกเท่านั้น”คุณสามารถเป็นเจ้าของ นาฬิกาลองจินส์ ได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป หรือทางออนไลน์ที่ Longines Official Store @Lazadaและ @Shopeeสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.longines.co.th, http://www.facebook.com/LonginesTH และ Line official : @Longines_th