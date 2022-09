จิม ทอมป์สัน จ่อเปิด “Jim Thompson Heritage Quarter” ปั้นไลฟ์สไตล์เดสติเนชันแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพ

เดินหน้าสร้างตำนานบทใหม่ เตรียมเปิดตัว

(จิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอร์เตอร์)” ใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบครบวงจร บนพื้นที่อันกว้างขวางร่มรื่นโดยรอบพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สัน (Jim Thompson House Museum) บ้านเรือนไทยอันทรงคุณค่าซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกของราชาไหมไทย (The Thai Silk King) บนถนนพระราม 1 เดินหน้าสู่การเป็นไลฟ์สไตล์เดสติเนชันแบบครบวงจรแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ พร้อมรองรับไลฟ์สไตล์หลากหลายของคนทุกเจเนอเรชันและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดือนกันยายนนี้

Museum about the Man พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “The Man Himself” บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของจิม ทอมป์สัน ชาวอเมริกันผู้หลงใหลในความงดงามของผ้าไหมไทย ผู้พาผ้าไหมท้องถิ่นสู่เวทีสากล และได้รับการยอมรับในฐานะ ราชาไหมไทย (The Thai Silk King)

Home Furnishing Exhibition and Collection: ตื่นตาตื่นใจไปกับนิทรรศการแบบอินเตอร์แอกทีฟ เส้นทางของแบรนด์ผ้าไหมไทยสู่การเป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์ระดับโลกในปัจจุบัน

The Iconic Store: ไลฟ์สไตล์สโตร์ใหม่นำเสนอผลิตภัณฑ์จากหลากหลายคอลเลกชันของแบรนด์ จิม ทอมป์สัน ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากคอลเลกชันพิเศษที่ร่วมออกแบบกับดีไซเนอร์ชั้นนำมากมาย

เตรียมสัมผัสมิติใหม่ของ “Jim Thompson Heritage Quarter” ที่จะเปิดให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้มาร่วมค้นพบมรดกทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ยลโฉมสถาปัตยกรรมไทยอันงดงาม ตลอดจนคอลเลกชันงานศิลปะและสินค้าหลากหลายที่ตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัย ถูกใจทั้งสายอาร์ต สายมิวเซียม และสายช้อปแบบครบจบในที่เดียว