“Billie Eilish” ประกาศทัวร์เอเชียเตรียมจัดใหญ่ในไทย ครั้งแรก! 24 ส.ค.นี้

บิลลี่ ไอริช (Billie Eilish) นักร้องและนักแต่งเพลง วัย 20 ปี เจ้าของรางวัลแกรมมี่ 7 สมัย ประกาศตารางทัวร์เอเชีย Happier Than Ever, The World Tour (แฮปปี้เออร์ แธน เอฟเวอร์, เดอะ เวิลด์ ทัวร์) ที่มะนิลา, โซล, กัวลาลัมเปอร์, สิงคโปร์, กรุงเทพฯ และ โตเกียว ในเดือนสิงหาคมนี้ โดยจะเดินทางมาเปิดการแสดงในเมืองไทย ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี จัดโดย ไลฟ์ เนชั่น เทโรโชว์นี้จะเป็นการแสดงสดครั้งแรกในเอเชียของสาว Billie Eilish หลังจากเปิดตัวอัลบั้มชุดที่ 2 Happier Than Ever ที่อันดับ 1 และได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์เพลงมากมาย โดยการแสดงของ Eilish ในอเมริกาเหนือ สหราชอาณาจักร และยุโรป เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น บัตรเข้าชมถูกขายหมดเกลี้ยงเป็นประวัติการณ์สำหรับการแสดงในประเทศไทย “Billie Eilish Happier Than Ever, The World Tour in Bangkok” (บิลลี่ ไอริช แฮปปี้เออร์ แธน เอฟเวอร์, เดอะ เวิลด์ ทัวร์ อิน แบงค็อก) ที่จะจัดแสดงในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 บัตรเข้าชมราคาเริ่มต้นที่ 2,040 บาท สามารถซื้อได้ทาง www.livenation.co.th และที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา• เปิดจำหน่ายบัตรสำหรับแฟนคลับ Billie Eilish ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น.• เปิดจำหน่ายบัตรสำหรับสมาชิกไลฟ์ เนชั่น ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น.• และเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2262 3838 โดยงานนี้จะจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโควิด-19 ตามกฎของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ชมปลอดภัยและสนุกกับการชมการแสดงได้อย่างเต็มอิ่มในระยะเวลาเพียงแค่ 4 ปี Billie Eilish ได้กลายเป็น 1 ในศิลปินที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการเพลง ด้วยการชนะรางวัลแกรมมี่ถึง 7 รางวัล ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถึง 10 สาขา และเพลงของเธอมียอดสตรีมมากกว่า 73 พันล้านครั้งทั่วโลกในเดือนกรกฎาคม 2564 อัลบั้มใหม่ Happier Than Ever เปิดตัวที่อันดับ 1 ในชาร์ทอัลบั้มทั่วโลก โดย NME ได้เขียนชื่นชมถึงอัลบั้มชุดนี้ว่า "ทำให้ Eilish เป็น 1 ในศิลปินป็อปที่น่าจับตามองที่สุดแห่งยุค" ด้าน Rolling Stone เรียกอัลบั้มชุดนี้ว่า "จริงใจอย่างกล้าหาญ" ในขณะที่ DIY Mag ตั้งข้อสังเกตว่า "ไม่ใช่แค่ความสำเร็จในการสร้างสรรค์ เสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์เหนือขอบเขต แต่เป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตจริงของคุณด้วยความมั่นใจและยอดเยี่ยม" ความเฉลียวฉลาดและปัญญาที่เฉียบแหลม การเฝ้าสังเกตชีวิตประจำวัน การปิดบังซ่อนเร้น และความกล้าบ้าบิ่น Happier Than Ever สำรวจความหมายของการเป็นมนุษย์ที่ซับซ้อน ซึ่งผลงานชุดนี้ Eilish ได้ถ่ายทอดประสบการณ์อันแสนบอบช้ำที่สุดของเธอจนถึงปัจจุบันสำหรับทัวร์ Happier Than Ever, The World Tour ครั้งนี้ สาวไอริชยังคงร่วมมือกับพันธมิตรด้านความยั่งยืนอย่าง รีเวิร์บ (REVERB) องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำทัวร์แบบ ไคลเมท พอสซิทีฟว์ (Climate Positive) สร้างสภาพอากาศที่ดี กำจัดก๊าซเลือนกระจก ลดการปล่อยมลพิษ ในการแสดงแต่ละครั้ง ภายใต้แบรนด์ บิลลี่ ไอริช แอ็คชั่น วิลเลจ (Billy Eilish Action Village) ที่มุ่งเน้นเรื่องการดำเนินการด้านสภาพอากาศและความยุติธรรม โดยเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ตลอดจนโครงการที่ครอบคลุมผ่านแคมเปญ มิวสิค ไคลเมท เรฟวะลูเชิน (Music Climate Revolution) ของ REVERB ด้วยเกี่ยวกับ Bille Eilishจากการเปิดตัวอัลบั้มชุดที่ 2 ของเธอ Happier Than Ever ซึ่งเปิดตัวที่อันดับ 1 ใน Billboard 200 ในสหรัฐอเมริกาและใน 19 ประเทศทั่วโลก ศิลปินสาวชาวลอสแอนเจลลิส 20 ปีคนนี้ ยังคงเป็น 1 ในซูเปอร์สตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 21 นับตั้งแต่การเปิดตัวซิงเกิ้ลแรกของเธอ “Ocean Eyes” ในปี 2015 Eilish ยังคงทำลายเพดานทางดนตรี ด้วยเสียงร้องที่ท้าทายแนวเพลงของเธอ และก้าวข้ามกำแพงไปอย่างรวดเร็ว อัลบั้ม WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? ของเธอ ที่ปล่อยออกมาในปี 2019 เปิดตัวที่อันดับ 1 บน Billboard 200 ในสหรัฐอเมริกาและอีก 17 ประเทศ ทั่วโลก และเป็นอัลบั้มที่มียอดสตรีมมากที่สุดในปีนั้น ซึ่งอัลบั้ม WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? ถูกเขียน ผลิต และบันทึกเสียง ทั้งหมดโดย Billie Eilish และพี่ชาย FINNEAS ที่บ้านเกิดของพวกเขาใน ลอสแองเจลลิส Billie Eilish ได้สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะศิลปินที่อายุน้อยที่สุด ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงและคว้ารางวัลในสาขาสำคัญในงานประกาศรางวัล GRAMMY® Awards ครั้งที่ 62 โดยเธอชนะรางวัล Best New Artist, Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year และ Best Pop Vocal Album นอกจากนี้ เธอยังเป็นศิลปินที่อายุน้อยที่สุดที่ได้เขียนและร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ James Bond ในเพลง “No Time To Die” ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์ สาขาเพลงยอดเยี่ยมแห่งปีด้วย และขณะนี้ Billie Eilish อยู่ระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลก ที่บัตรเข้าชมถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงBILLIE EILISH HAPPIER THAN EVER, THE WORLD TOURASIA, AUGUST 2022MANILA SM MALL OF ASIA ARENA SATURDAY 13 AUGUSTSEOUL GOCHEOK SKY DOME MONDAY 15 AUGUSTKUALA LUMPUR NATIONAL STADIUM THURSDAY 18 AUGUSTSINGAPORE SINGAPORE NATIONAL STADIUM SUNDAY 21 AUGUSTBANGKOK IMPACT ARENA WEDNESDAY 24 AUGUSTTOKYO ARIAKE ARENA FRIDAY 26 AUGUSTbillieeilish.com | facebook.com/billieeilish Twitter: @billieeilish | Instagram: @billieeilishSpotify | YouTube