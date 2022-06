เปิดแล้ว มหกรรมการผลิตครั้งยิ่งใหญ่ “Manufacturing Expo 2022” ตื่นตาตื่นใจกับนวัตกรรมล้ำๆ ของเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าแห่งอาเซียน ที่สร้างสรรค์งานแสดงสินค้าให้แก่หลากหลายอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเสริมพลังการผลิตครบวงจรให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเสริมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ในงานมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดแห่งปีงาน Manufacturing Expo ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Power Up” ที่ผู้เข้าชมงานจะได้ชมเทคโนโลยีอันทันสมัยของเครื่องจักรอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่นำมาจัดแสดงกว่าพันแบรนด์จาก 30 ประเทศ พร้อมด้วยองค์ความรู้ใหม่ในกว่า 30 หัวข้อสัมมนาและกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นในงานเพื่อช่วยเสริมทักษะทรัพยากรบุคคลและองค์กร รวมทั้งช่วยขยายเครือข่ายทางธุรกิจจากการพบปะกับผู้นำและนักอุตสาหกรรมในวงการ“งาน Manufacturing Expo ในปีนี้ มาด้วยความพิเศษใน 3 เรื่องหลักๆ คือ 1) เป็นการจัดงานรวมไว้ในที่เดียวกันถึง 9 งาน จัดเต็มพื้นที่ทั้ง 4 ฮอลล์ ผู้เข้าชมงานจะได้ชมและสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ๆ พร้อมนวัตกรรมล้ำๆ นับพันแบรนด์ 2) พื้นที่จัดแสดงพิเศษที่ผู้เข้าชมงาน สามารถมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ มีด้วยกัน 8 โซนครอบคลุมอุตสาหกรรมหนักทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงโชว์ในงานนี้ และ 3) มีการจัดงานสัมมนาทางวิชาการด้วยหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน กว่า 30 หัวข้อสัมมนา โดยมีไฮไลท์คืองานสัมมนา Automotive Summit 2022 ที่จัดขึ้นร่วมกับสถาบันยานยนต์ ภายใต้แนวคิด “ความเป็นกลางทางคาร์บอน : จุดเปลี่ยนของยานยนต์แห่งอนาคต (Carbon Neutrality: A Turning Point of the Future Mobility)” ด้วยหัวข้อสัมมนาคุณภาพที่อัดแน่นเต็มวัน เป็นเวลาถึงสองวันคือวันที่ 22 และ 23 มิถุนายน 2565” นางวราภรณ์กล่าว“แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2022” พร้อมจะส่งมอบพลังให้แก่นักอุตสาหกรรมผ่านเครื่องจักรและโซลูชันเพื่อการผลิตรุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้มหกรรมระดับนานาชาติ 5 งานสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ได้แก่การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตพลาสติก การผลิตแม่พิมพ์ และการขึ้นรูป ระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิตและการชุบเคลือบพื้นผิวสำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ที่จัดร่วมกับอีก 4 งานด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการโรงงาน การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยงานแสดงทั้ง 9 งาน ในงาน Manufacturing Expo 2022 มหกรรมที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีความครบครันและหลากหลายที่สุดในอาเซียน ประกอบไปด้วย1. อินเตอร์พลาสไทยแลนด์ (InterPlas Thailand 2022) งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยี สารเคมี และวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก2. อินเตอร์โมลด์ไทยแลนด์ (InterMold Thailand 2022) งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์และการขึ้นรูป ที่จะได้พบกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์การผลิตและบำรุงรักษา การพิมพ์ 3 มิติ3. ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง (Automotive Manufacturing 2022) งานแสดงเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร4. แอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี (Assembly & Automation Technology) งานแสดงหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ5. เซอร์เฟส แอนด์ โค้ทติ้งส์ (Surface & Coatings 2022) งานแสดงเทคโนโลยีการเคลือบพื้นผิวและทำสีชิ้นส่วนอุตสาหกรรม6. เนปคอนไทยแลนด์ (NEPCON Thailand 2022) งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตและตรวจวัดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นงานอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Riding the Digital Wave”7. แฟ็กเทค (FacTech 2022) งานแสดงน้องใหม่สำหรับการบริหารจัดการโรงงาน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Next Facility Revolution”8. จีเอฟที (GFT) งานแสดงเทคโนโลยีด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ครอบคลุมที่สุดในอาเซียน จัดขึ้นภายใต้ธีม “The New Pattern of Success” เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต ดีไซเนอร์ และ Start Up ด้านแฟชั่นในการปรับปรุงกระบวนการสร้างสรรค์และโอกาสเติบโตทางธุรกิจ นำเสนอเทคโนโลยีทั้งการตัดเย็บ การพิมพ์ การปัก ตลอดจนสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ และบริการจากผู้รับผลิต (OEM)9. โลจิสติกซ์ (LOGISTIX) จัดขึ้นในธีม “Smart Logistics: The Way Forwards” เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจโลจิสติกส์อัจฉริยะในยุคดิจิทัลกับงานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี และโซลูชันด้านอินทราโลจิสติกส์ที่รวบรวมความล้ำสมัยของเทคโนโลยีอัจฉริยะ โซลูชันแห่งศตวรรษใหม่ และองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อผลักดันศักยภาพของอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจจากระดับประเทศให้ก้าวไกลสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากล ด้วยนวัตกรรมที่รองรับอุตสาหกรรม 4.0 และ 5G อย่างเต็มรูปแบบ“ด้านสัมมนา ไฮไลท์ของเรานอกจาก Automotive Summit แล้ว ก็ยังมี ‘Robotics & Automation Symposium’ ที่จะเน้นการใช้ระบบอัตโนมัติในการช่วยยกระดับธุรกิจ SMEs ไทย มีงานสัมมนาที่เราจัดกับ World Bank ในชื่อ ‘World Transport & Logistics Forum’ ที่จะพูดถึงโลจิสติกส์กับเศรษฐกิจหมุนเวียน และการจัดเวิร์กช้อประหว่างผู้ประกอบการแฟชั่นและนักออกแบบมือใหม่ ในสัมมนา ‘GFT Forum’ ที่เราร่วมจัดกับสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์และเรายังมีการจัดส่วนแสดงพิเศษที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมอบไอเดียใหม่ให้นักอุตสาหกรรม เช่น Composite Zone การแสดงวัสดุแห่งอนาคต เช่น การนำเส้นใยกัญชงมาผลิตเป็นกันชนรถยนต์, My Style Zone เปิดพื้นที่ให้ผู้ที่อยากมีแบรนด์เสื้อผ้าของตนเองได้พบกับผู้รับผลิตหรือ OEM, DITP Pavilion ที่ซึ่งผู้ประกอบการจะได้พบกับผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อปรึกษาการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ และการแสดงรถขนส่งสินค้าไร้คนขับหรือ AGV ในโซน Innovation Showcase“นับว่าเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่ผู้ประกอบการจะกลับเข้ามามองหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจของตัวเอง รวมถึงกลับมาพบปะกลุ่มนักธุรกิจด้วยกันเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจหลังจากที่ธุรกิจมีการชะลอตัวไปในช่วงการแพร่ระบาดที่ผ่านมา ในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 50,000 คน และคาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายภายในงานไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท” นางวราภรณ์สรุป