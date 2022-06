เผยภาพแต่งงาน “ต้าเอส - ดีเจคู” ครั้งแรกสุดเรียบง่าย

ดีเจคู หรือ คูจุนยอป ได้เดินทางกลับเกาหลีใต้พร้อมกับเดินสายทำงาน รวมถึงเป็นแขกรับเชิญของรายการ You Quiz On The Block ที่มี ยูแจซอก และ โจเซโฮ เป็นพิธีกรดีเจคู วัย 52 ปี ได้เปิดเผยเรื่องราวความรักระหว่างเขากับ ต้าเอส วัย 45 ปี ผ่านทางรายการ โดยระบุว่า ต้าเอส เป็นผู้หญิงที่น่ารัก ซึ่งทั้งคู่พบกันครั้งแรกเมื่อ 20 ปีก่อน และเธอคือคนที่เขาอยากแต่งงานด้วยทั้งคู่เคยออกเดตกันมาก่อนแต่ก็เลิกรากันไปในปี 1999 และไม่ได้เจอกันอีกเลย จนกระทั่งไม่นานหลังจากที่ ต้าเอส เลิกรากับ หวังเสี่ยวเฟย อดีตสามีวัย 40 ปี เมื่อเดือน พ.ย. ปีที่แล้ว ทั้งคู่จึงมีโอกาสได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งดีเจคู ได้ตัดสินใจติดต่อไปหา ต้าเอส โดยโทรศัพท์ไปที่เบอร์เก่าของ ต้าเอส หลังจากที่เขารู้ข่าวว่าเธอกลับมาเป็นโสดอีกครั้งดีเจคู ประสบความสำเร็จในการชนะใจ ต้าเอส อีกครั้งซึ่งเขาเรียกการลมพัดหวนครั้งนี้ว่า “พรมลิขิต” ก่อนจะคุกเข่าขอเธอแต่งงานผ่านทางวิดีโอคอล ขณะที่เขาอยู่ที่เกาหลีใต้และต้าเอสอยู่ที่ไต้หวันทั้งคู่จดทะเบียนสมรสกันที่เกาหลีใต้ก่อนจะบินกลับไปที่ไต้หวันในเดือน มี.ค. เพื่อจดทะเบียนที่นั่นอีกครั้ง ซึ่ง ดีเจคู ได้อวดภาพจดทะเบียนสมรสที่ไต้หวันให้ได้ดูผ่านทางรายการ เป็นภาพที่ ต้าเอส สวมชุดแต่งงานดีไซน์เรียบง่ายสุดเก๋ พร้อมผ้าคลุมหน้า ส่วนเจ้าบ่าวมาในชุดสูทและสวมแว่นตานอกจากนั้นจากข่าวลือที่ว่าแม่ของทั้งคู่ไม่ยินดีกับการแต่งงานครั้งนี้ ทาง ดีเจคู ได้ปฏิเสธ พร้อมระบุว่าส่วนทางด้านแม่ยายนั้น เจ้าตัวระบุว่า