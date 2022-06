“ห้างเซ็นทรัล” เปิดผลโหวตรางวัล “Central 75th Anniversary Beauty Awards 2022”  ประกาศที่สุดของผลิตภัณฑ์บิวตี้และสุดยอดแบรนด์ในดวงใจ ตอกย้ำเบอร์ 1 “บิวตี้เดสติเนชั่น”

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำบิวตี้เดสติเนชั่นเบอร์ 1 ของเมืองไทย ที่แผนกจัดงานประกาศผลรางวัลหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แคมเปญใหญ่สุดเอ็กซ์คลูซีฟฉลอง 75 ปีห้างเซ็นทรัลที่อยู่เคียงข้างให้ความสุขกับคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยแผนก “Beauty Galerie” ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ได้จัดกิจกรรมให้บิวตี้เลิฟเวอร์ทั่วประเทศได้โหวตผลิตภัณฑ์ความงามที่ชื่นชอบ เพื่อเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ความงามทั้ง เมคอัพ น้ำหอม สกินแคร์ และ สุดยอดแบรนด์ในดวงใจ ซึ่ง ห้างเซ็นทรัลขอร่วมแสดงความยินดีกับที่สุดแห่งรางวัลทั้ง 15 รางวัลดังกล่าวงานประกาศรางวัลครั้งนี้ นำโดย ผู้บริหาร บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้แก่ รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด, ธาพิดา นรพัลลภ ประธานบริหาร ฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มแฟชั่น และ ณัฐกาญจน์ สำราญกิจ ประธานบริหาร ฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มความงาม พร้อมด้วย 3 กูรู ตัวท็อปของวงการ ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์บิวตี้ที่ได้รางวัล ได้แก่ เอ็ม-พิรศุษม์ ปลื้มปิติชัยกุล เจ้าของเพจ รีวิวครีมแพง, กานดา สายทุ้ม เจ้าของสื่อบิวตี้แฟชั่นออนไลน์ Gandaganda และ ไปป์-บรม วิชญะเดชา กูรูด้านน้ำหอมชื่อดัง เจ้าของช่อง BoromVบรรยากาศในงานอบอวลไปด้วยความสนุกสนานและโชว์สุดอลังการ ประเดิมด้วย ปลาทอง The Voice 4-ธัญนันท์ ทองศรีธนพงษ์ กับโชว์สุดพิเศษ Hall of Frame ตามด้วยหนุ่มหล่อ ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร มาในการแสดงชุด Beauty Beat และสาวสวยสุดออร่า เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ในชุด Red Reflection โดยมีนักแสดงชื่อดังร่วมงานคับคั่ง นำโดย พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของไบโอเธิร์มประเทศไทย (Biotherm Thailand), ก๊อต-จิรายุ ตันตระกูล, มุก-วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, มายด์-ณภศศิ สุรวรรณ, มะลิ-มาลินี โคทส์, นิหน่า-สุฐิตา ปัญญายงค์, แพทตี้-พิมพาภรณ์ เสริมพณิชกิจ, เดียร์น่า ฟลีโป และ กัปตัน-ชลธร คงยิ่งยง พร้อมด้วยเซเลบริตี้ชั้นนำ อาทิ มนตร์ลดา พงษ์พานิช, ณัชชารีย์ กิจวิริยะธนโชติ, รัตน์ฟ้า ไชยชื่นจิตต์, นลินี วรวงศ์วสุ ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ Event Arena ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์คุณณัฐกาญจน์ สำราญกิจ ประธานบริหาร ฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มความงาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ทุกเสียงของลูกค้ามีความหมายกับเรา ในฐานะตัวแทนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “Central 75th Anniversary Beauty Awards 2022” ที่จัดขึ้นเพื่อลูกค้าเซ็นทรัลสายบิวตี้ ให้ได้มาร่วมโหวตไอเทมและแบรนด์ในดวงใจ เพราะเราเชื่อว่าเสียงจากลูกค้า คือ รางวัลที่แท้จริง แคมเปญนี้ เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริง ที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินรางวัลในหมวดต่างๆ ช่วยสร้างสีสันให้วงการรีเทลและ ตลาดบิวตี้คึกคักต่อเนื่อง โดยตลอดการจัดแคมเปญนี้ เราได้มอบรางวัลสุดเซอร์ไพรซ์ให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา เพื่อขอบคุณที่ให้การตอบรับและสนับสนุนในทุกๆ แคมเปญที่ผ่านมา และถือเป็นการร่วมฉลองครบรอบปีที่ 75 ของห้างเซ็นทรัลที่อยู่เคียงคู่ทุกโมเม้นต์ของคนไทย คิกออฟฉลองความสุขร่วมกัน”โดยผลรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ “Central 75th Anniversary Beauty Awards” ทั้ง 15 รางวัล มีดังนี้หมวดผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Best Skincare 2022 ที่สุดของ 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่1. Best Serum 2022 ได้แก่ Biotherm Life Plankton™ Elixir2. Best Moisturizer 2022 ได้แก่ La Mer Crème de la Mer3. Best Essence 2022 ได้แก่ SK-II Facial Treatment Essence4. Best Eye Cream 2022 ได้แก่ Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix Synchronized Multi-Recovery Complex5. Best Facial Cleanser 2022 ได้แก่ Three Balancing Cleansing Oil R6. Best Sunscreen 2022 ได้แก่ Shiseido The Perfect Protectorหมวดน้ำหอม Best Fragrance 2022 ที่สุดของน้ำหอมผู้หญิงและผู้ชาย ได้แก่1. Best Fragrance for Women 2022 ได้แก่ Chanel Chance Eau Tendre Eau De Parfum2. Best Fragrance for Men 2022 ได้แก่ Dior Sauvage Elixirหมวดเมคอัพ Best Make Up 2022 ที่สุดของ 4 ผลิตภัณฑ์เมคอัพ ได้แก่1. Best Everyday Lipstick 2022 ได้แก่ Dior Lip Glow2. Best Foundation 2022 ได้แก่ Nars Light Reflecting Foundation3. Best Powder 2022 ได้แก่ Laura Mercier Foundation Powder4. Best Eye Liner & Mascara 2022 ได้แก่ Lancome Grandiose Mascaraและสุดยอดแบรนด์ในดวงใจ อีก 3 หมวดหมู่ ได้แก่1. “Best Service Excellence 2022” สุดยอดแบรนด์ที่ลูกค้าได้ลงคะแนน ณ เคาน์เตอร์ใน Beauty Galerie ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ได้แก่ Clarins2. “Best Seller 2022“ สุดยอดแบรนด์ที่มียอดขายสูงสุดในแคมเปญ Central 75th Anniversary Beauty Awards 2022 ได้แก่ Dior3. “Best Customer’s Choice 2022” สุดยอดแบรนด์ในดวงใจที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ได้แก่ Diorและเพื่อฉลองการประกาศรางวัล “Central 75th Anniversary Beauty Awards 2022” จัดเต็มกับโปรฯ สุดว้าว ให้สาวกบิวตี้ ช้อปไป ลุ้นรางวัลไป ทั้ง สกินแคร์ เมคอัพ น้ำหอม รับฟรี! คูปองแทนเงินสดสูงสุด 5,000 บาท ลดเพิ่มสูงสุด 27.5% เมื่อใช้คะแนนเดอะวัน 2 เท่าของยอดช้อป และยังลดเพิ่มออนท็อปสูงสุด 30% กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ พลาดไม่ได้! ตลอดเดือนมิถุนายน นี้ ที่ แผนกบิวตี้ แกเลอรี ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และทุกช่องทางช้อปปิ้งของทางห้าง#Central75thAnniversaryBeautyAwards #Central75thAnniversary #CentralBeautyAwards #CentralBeautyclub